Ne dites jamais mourir | Examen de la technologie MIT

C’est plutôt cool. Bat l’alternative, comme on dit. Mais une chose décidément pas cool à propos d’avoir presque 50 ans, c’est que mon «mauvais» cholestérol LDL est trop élevé. La solution évidente ici est d’améliorer mon alimentation et de faire plus d’exercice. Mais si c’était si simple, personne n’aurait un taux de cholestérol élevé, n’est-ce pas ? Une autre option pourrait être de prendre des statines – utilisez des médicaments pour le faire baisser. Beaucoup de gens le font, mais c’est un traitement, pas un remède, et les effets secondaires peuvent être intenses.

Ou, juste peut-être, je pourrais faire éditer mes gènes à l’aide de CRISPR, comme l’a récemment fait un patient néo-zélandais, pour réduire de façon permanente mon LDL. Étant donné que les maladies cardiaques sont l’une des principales causes de décès, cela pourrait prolonger ma vie de manière significative. Il reste encore beaucoup à apprendre sur l’efficacité d’un tel traitement, mais la simple perspective est assez étonnante.

Les choses que nous pouvons faire pour modifier notre corps aujourd’hui auraient ressemblé à de la science-fiction il y a quelques années à peine. Grattez ça – certains d’entre eux ressemblent encore à de la science-fiction. Le vieillissement et la mort ont longtemps été nos destins inévitables, des constantes de la vie qui commencent avec la naissance. Et si le vieillissement n’était pas inévitable ? Et si nous pouvions ralentir ou même inverser le processus ? C’est peut-être moins farfelu que vous ne l’imaginez.

Une flottille de milliardaires et d’élites de la Silicon Valley, et même la famille royale saoudienne, ont investi des sommes faramineuses dans cette question, finançant des startups et des recherches qui cherchent à prolonger notre séjour sur Terre. Antonio Regalado raconte l’histoire de la quête du rajeunissement médical : les chercheurs veulent reprogrammer nos cellules pour les rajeunir et nous permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Ou encore plus intrigant : et si nous pouvions tromper la mort et vivre éternellement ? Parce que nous pouvons. Ou du moins nos répliques numériques le peuvent, comme Charlotte Jee l’a appris lorsqu’elle a formé une IA pour créer des simulacres de ses parents. La technologie qu’elle a explorée est l’une des nombreuses destinées à permettre aux vivants de communier avec les morts, dans ce cas via Amazon Alexa.

Mais même si nous pouvons vivre éternellement dans un haut-parleur intelligent, pour le moment, il n’y a toujours pas moyen de contourner la mort. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Peut-être voudrez-vous que votre cadavre soit conservé à -196 °C dans l’espoir d’être ramené à la vie un jour. Le domaine de la cryonie continue d’avancer, même s’il s’agit « d’une aspiration sans espoir qui révèle une épouvantable ignorance de la biologie », comme le dit un scientifique.

Pour ceux qui ont accepté leur sort mais veulent que leur mort aide les autres à vivre plus longtemps, il y a toujours la possibilité de donner son corps à la science. Bien que ce soit quelque chose dont vous avez sûrement entendu parler, cela ne ressemble en rien à ce que vous avez probablement imaginé. Abby Ohlheiser tire le rideau pour révéler comment ce processus intime fonctionne vraiment.

J’espère que ce problème vous donnera matière à réflexion. Comme toujours, j’aimerais entendre vos pensées. Vous pouvez me joindre à mat.honan@technologyreview.com.

On se retrouve de l’autre côté,

Tapis