‘Ne devrait plus jamais être sur un ring’: scènes choquantes alors que le boxeur laisse tomber son adversaire avant de TAMPER vicieusement sur sa tête (VIDEO)

Les scènes choquantes ont eu lieu lors d’un combat entre Tabares et plus de 100 combattants Saul Farah à Pando, en Bolivie, lorsque Tabares – qui faisait ses débuts professionnels contre le 73-26-3 Farah – a laissé tomber son rival avec une main gauche.

Cependant, alors que l’arbitre poussait en avant pour séparer les deux combattants, Tabares a déclenché un barrage de coups à son adversaire sans défense au sol.

Lorsque l’arbitre a tenté de repousser Tabares, le novice de la boxe a répondu par une série de coups de pied à la tête de Farah – dont deux lourds tampons, dont l’un aurait cassé le nez du vétéran de la boxe.

Farah s’est ensuite rapidement levé alors que les cornermen des deux camps entraient sur le ring pour tenter de calmer la situation, Farah étant rapidement déclaré vainqueur à la suite de la disqualification de Tabares.

Selon les rapports des médias locaux, une accumulation de chaleur entre les deux boxeurs s’est répandue dans le ring et a provoqué la brume rouge de Tabares – mais il a présenté des excuses à Farah après le combat et a ouvert la porte aux deux rencontres dans le ring un. plus de temps.

« Je lui donnerai ma revanche ici ou en Chine, tant que la Fédération bolivienne de boxe l’approuve, » il a dit.

Farah est l’une des stars de la boxe les plus populaires dans son pays d’origine et a remporté plusieurs titres nationaux, ainsi qu’une poignée de ceintures WBC de rang inférieur, tout au long de sa longue carrière. Il travaille également comme promoteur, entremetteur et arbitre dans le sport.

Scènes tout à fait bizarres, il devait y avoir une sérieuse aiguille entre les deux pour qu’il ait fait ça ! Le fait est qu’il ne se serait pas relevé du renversement de toute façon d’après l’apparence du tir et la façon dont il est tombé. – Luke Bernard-Haigh (@50shadesofhaigh) 20 juin 2021

Il devrait être inscrit en MMA. La boxe n’est pas son jeu pour de vrai. – Kaka Poli #Mkwanzania (@Yahya_Poli) 21 juin 2021

C’est ridicule ! Ne devrait plus jamais être dans un ring. – Steve Lewis (@StevLoo) 20 juin 2021

