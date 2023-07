« Né devant la caméra aujourd’hui »

Le message de Kareena Kapoor a été inondé de messages de félicitations de ses fans et des membres de la fraternité du cinéma. (Crédits : Instagram)

Kareena Kapoor Khan a terminé 23 années glorieuses dans l’industrie cinématographique indienne. Commémorant l’occasion spéciale, Kareena s’est rendue sur Instagram et a partagé une photo des décors de son prochain film. On peut la voir en train de regarder la caméra à travers le presse-papiers. Le message était sous-titré, « 23 ans de naissance devant la caméra aujourd’hui… Et il y en a encore 23 à faire… » Réagissant au message, Anil Kapoor a partagé quatre émojis de cœur dans la section des commentaires.

Kareena Kapoor Khan a fait ses débuts à Bollywood avec l’artiste romantique de 2000 Refugee. JP Dutta a réalisé le film, qui a également marqué les débuts d’Abhishek Bachchan.

Récemment, l’actrice a même laissé tomber une affiche du film sur ses histoires Instagram.









Les internautes réagissent au post de Kareena Kapoor

Le message de Kareena Kapoor a été inondé de messages de félicitations de ses fans et des membres de la fraternité du cinéma.

L’acteur Vijay Varma a commenté: « Beaucoup de félicitations Bebo ji. Tu es le meilleur. »

Rajesh Khattar a réagi au message de Bebo en déclarant: « Pourquoi seulement 23 mais beaucoup plus pour apporter plus d’amour, d’éloges et de distinctions de la part de votre bien-aimé… félicitations .. plus de pouvoir pour vous et le cinéma que vous créez. »

De plus, l’un des internautes a écrit dans la section des commentaires : « Wow ! 23 ans, c’est incroyable ! Je vous regarde depuis que je suis enfant et je suis tombé amoureux de votre performance. Vous êtes une actrice phénoménale, gardez le feu allumé. Félicitations madame, mon amour du Nigeria. »

Un autre utilisateur d’Instagram a déclaré: « Ces yeux charmants pleins d’enfance et de sécurité. »

Les engagements professionnels de Kareena Kapoor

Kareena Kapoor fera partie de The Crew de Rajesh Krishnan. L’actrice sera vue aux côtés de Tabu, Kriti Sanon et Diljit Dosanjh dans le film. Présenté comme une émeute de rire, le film se déroule dans le contexte d’une industrie aérienne en difficulté. Il racontera l’histoire de trois femmes, qui se retrouvent prises dans un réseau de mensonges aux mains du destin.

Kareena Kapoor a également le prochain drame à suspense de Sujoy Ghosh dans Kitty. Le film est une adaptation cinématographique du livre, The Devotion Of Suspect X. Il met également en vedette Vijay Varma et Jaideep Ahlawat.