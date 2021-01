Martin Luther King Jr. prend la parole à Atlanta, en Géorgie, en 1960. | AP

L’icône des droits civiques a appelé à la non-violence mais a également mis en garde contre les foules blanches violentes.

Cette année, l’Amérique commémore la vie de Martin Luther King Jr. au milieu d’une période chaotique et honteuse pour la démocratie. Il y a moins de deux semaines, les insurgés ont pris d’assaut le Capitole des États-Unis après avoir été encouragés à «reprendre» le pays par le président américain en exercice, tenant fermement à la fausse allégation de fraude électorale.

Dans les moments de troubles sociaux et politiques, nous nous demandons souvent ce que ferait King?

Malheureusement, les mêmes forces qui ont motivé les insurgés ont fait de leur mieux pour édulcorer et blanchir le message et l’héritage de King. L’idéologie suprémaciste blanche a motivé l’attaque du Capitole, et c’est ce même pouvoir qui, ces dernières années, a tenté de mal interpréter les paroles de King pour qu’elles correspondent à leur programme.

Le vice-président Mike Pence, par exemple, a comparé Donald Trump à King dans le but de défendre le mur frontalier de Trump. « L’une de mes citations préférées du Dr King était: » Le moment est venu de concrétiser les promesses de la démocratie « », a déclaré Pence sur Affrontez la nation avant le MLK Day en 2019. «Vous pensez à la façon dont il a changé l’Amérique. Il nous a inspirés à changer tout au long du processus législatif, à devenir une union plus parfaite. »

D’autres responsables de l’administration Trump ont fait de même au cours des quatre dernières années.

Lors du MLK Day l’année dernière, l’attachée de presse de l’époque, Sarah Sanders, a tweeté: «Aujourd’hui, nous rendons hommage à un grand Américain qui a donné sa vie pour réparer le tort de l’inégalité raciale. Notre pays est meilleur grâce à son inspiration et à son sacrifice », ne reconnaissant pas que King a été assassiné à l’âge de 39 ans. King n’a pas donné sa vie à la suprématie blanche; la suprématie blanche l’a prise. La déclaration de Sanders a également omis de reconnaître comment la mort de King a déclenché des émeutes à travers le pays et a effectivement sapé le mouvement des droits civiques que King a aidé à diriger.

Même la National Rifle Association s’est emparée de l’héritage de King, tordant les circonstances de sa mort pour qu’elles correspondent à leur programme de défense des droits des armes à feu. L’organisation tweeté L’année dernière, «King a demandé un permis de transport dissimulé dans un état« peut délivrer »et a été refusé. Nous n’arrêterons jamais de lutter pour le droit de tout citoyen respectueux des lois à la légitime défense. L’organisation a suggéré que si King n’avait pas été privé du droit de porter une arme, il aurait pu survivre à son assassinat. Eux aussi ont omis de mentionner qu’il avait été assassiné par un criminel blanc évadé qui avait réussi à accéder à des armes à feu malgré les restrictions.

Cette année, ceux qui cherchent à soutenir la haine et le sectarisme contre lesquels King a combattu avec véhémence essaieront sûrement de réécrire une fois de plus l’histoire de King, appelant à la paix et à l’unité à la suite d’une émeute qui a cherché à renverser la démocratie et à faire reculer la justice. Et l’Amérique doit le voir pour ce qu’il est: une attaque que King aurait dénoncée sans équivoque.

« L’image et les tactiques de King sont détournées et intentionnellement mal caractérisées par ceux qui seraient carrément dans son objectif comme un ennemi des idéaux démocratiques et des idéaux d’égalité et d’équité dans ce pays », Janai Nelson, directeur-conseil associé de la NAACP Legal Defence et Education Fund, a déclaré à Vox. «Ce dont nous devons nous souvenir à propos de King, c’est qu’il n’était en aucun cas, en forme ou en forme de pacifiste. Il croyait à la non-violence. Il croyait en une tradition de protestations soutenues. Et il croyait également en une vérité et une transparence complètes sur les maux de la suprématie blanche.

King ne peut pas être uniquement défini par le pacifisme ou par une action de confrontation

Le radicalisme de King, sa décision d’aimer les Noirs et de se battre pour leur humanité, est pleinement exposé dans sa «Lettre d’une prison de Birmingham», dans laquelle il s’adressait à ses confrères ecclésiastiques qui jugeaient ses stratégies et tactiques extrêmes. Dans la lettre, il a reconnu la violence de la suprématie blanche et pourquoi l’urgence était la seule option.

«Peut-être qu’il est facile pour ceux qui n’ont jamais ressenti les fléchettes piquantes de la ségrégation de dire: ‘Attendez’. Mais quand vous avez vu des foules vicieuses lyncher vos mères et vos pères à volonté et noyer vos sœurs et frères à volonté; quand vous avez vu des policiers remplis de haine maudire, donner des coups de pied et même tuer vos frères et sœurs noirs […] alors vous comprendrez pourquoi nous avons du mal à attendre.

Et sa reconnaissance de la violence blanche ne se limitait pas aux extrémistes. Il a également noté la violence des modérés blancs qui menaçaient la lutte pour les libertés civiles. Selon King, ils constituaient la plus grande menace pour l’avancement des Noirs.

[…] Je dois avouer qu’au cours des dernières années, j’ai été gravement déçu par le modéré blanc. J’arrive presque à la regrettable conclusion que la grande pierre d’achoppement du nègre dans sa marche vers la liberté n’est pas le conseiller des citoyens blancs ou le Ku Klux Klanner, mais le modéré blanc, plus dévoué à «l’ordre» qu’à la justice; qui préfère une paix négative qui est l’absence de tension à une paix positive qui est la présence de la justice; qui dit constamment: «Je suis d’accord avec vous dans le but que vous recherchez, mais je ne peux pas être d’accord avec vos méthodes d’action directe»; qui croit paternaliste qu’il peut fixer le calendrier de la liberté d’un autre homme; qui vit d’une conception mythique du temps et qui conseille constamment au nègre d’attendre une «saison plus propice».

Comme pour préfigurer comment les politiciens utiliseraient son nom pour promouvoir leurs propres programmes, King a appelé les modérés dont les réponses aux tensions raciales n’étaient pas de s’engager dans ce à quoi ressemblerait la justice, mais plutôt d’appeler simplement à la paix. Il a reconnu que les modérés blancs n’avaient aucun intérêt à voir les Noirs gagner leurs libertés et ne se souciaient pas de se joindre à la lutte pour des politiques qui apporteraient un réel changement.

L’héritage de King ne se limitait pas seulement à la justice sur la base de la catégorisation raciale; cela inclut sa lutte contre le capitalisme (il travaillait sur la Campagne des pauvres dans les mois qui ont précédé son assassinat et était à Memphis pour soutenir une grève des travailleurs de l’assainissement), la guerre du Vietnam (il a condamné la guerre dans un discours de 1967 intitulé «Au-delà Vietnam ») et une citoyenneté limitée pour les opprimés (lors de sa tournée en Europe en 1964 en route pour accepter le prix Nobel de la paix à Oslo, King a célébré les gouvernements sociaux-démocrates).

King a dit à sa femme dans une lettre en 1952: «J’imagine que vous savez déjà que je suis beaucoup plus socialiste dans ma théorie économique que capitaliste … [Capitalism] a commencé avec un motif noble et élevé… mais comme la plupart des systèmes humains, il a été victime de la chose même contre laquelle il se révoltait. Alors aujourd’hui, le capitalisme a dépassé son utilité.

L’Amérique a également tenté d’élever le discours «I Have a Dream» de King comme l’adresse clé qui l’a défini, l’adresse dans laquelle King aurait préconisé de voir le caractère plutôt que la couleur. Bien que King ait effectivement dit que les gens devraient être jugés par le contenu de leur caractère et non par la couleur de leur peau, il n’a jamais prétendu que voir la race elle-même était le problème. Dans le même discours, il a expliqué clairement comment le concept de race se jouait pour les Noirs américains:

«Mais cent ans plus tard [after the Emancipation Proclamation] la vie du nègre est encore tristement paralysée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination; cent ans plus tard, le nègre vit sur une île isolée de pauvreté au milieu d’un vaste océan de prospérité matérielle; cent ans plus tard, le nègre languit encore dans les recoins de la société américaine et se retrouve en exil dans son propre pays.

King aurait eu 91 ans cette année, une année qui a déjà vu des efforts pour défaire les principes qu’il a adoptés. Dans une année où les insurgés veulent réaffirmer la suprématie blanche, il est important de voir l’héritage de King pour ce qu’il était vraiment: complexe. Il a appelé à la non-violence, mais il a également exigé des troubles jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’injustice nulle part.

«Nous devons honorer MLK en l’honorant», a déclaré l’auteur et historienne Carol Anderson à Vox. «Nous lui rendons hommage en ne détournant pas ses paroles et en les tordant pour qu’elles correspondent à un programme de suprématie blanche.»

Selon Anderson, les dirigeants américains récitent souvent comment nous devrions être un pays qui juge les gens en fonction du contenu de leur caractère, mais leurs appels ne sont pas authentiques. «Nous avons des politiques qui, en fait, ne se soucient pas du caractère, mais qui visent la couleur de la peau des gens», dit-elle. «Donc, jusqu’à ce que nous ayons un système qui reconnaît cela, ne lancez pas les mots de Martin Luther King pour avancer ou pour fournir une feuille de vigne pour couvrir l’agenda de la suprématie blanche.



AP Le Dr Martin Luther King, Jr. (au centre) prend la parole lors d’une conférence de presse pour annoncer «le début d’une agression massive contre la ségrégation» à St. Augustine, en Floride, le 10 juin 1964.

Cela nécessitera du travail pour être vraiment à la hauteur de la vision que King avait pour le monde, a déclaré Anderson. Cela implique de connaître notre véritable histoire, les Blancs ayant de vraies conversations avec d’autres Blancs et le démantèlement des types de réponses réflexives que l’Amérique a à la suprématie blanche.

Pour Nelson, honorer l’héritage de King signifie carrément exiger la responsabilité de la suprématie blanche.

«Permettre au 6 janvier de se produire sans aucune conséquence, c’est nous retarder et annuler le travail et le sacrifice de Martin Luther King Jr. et de ceux qu’il a défendus. Ce serait l’une des attaques les plus profondes contre son héritage », a déclaré Nelson à Vox. «Et nous ne resterons pas les bras croisés pendant que cette minorité bien établie de terroristes et d’extrémistes nationaux radicaux tentera de défaire ce travail extrêmement important.»

Quant à ce que King aurait dit en ce moment – en voyant un président soutenir les suprémacistes blancs et essayer de renverser une élection – ses paroles ont toujours été avec nous. Dans son dernier livre, Où allons-nous à partir d’ici, King a écrit: «Les Américains blancs doivent reconnaître que la justice pour les Noirs ne peut être obtenue sans des changements radicaux dans la structure de notre société. Les personnes à l’aise, enracinées, les privilégiées ne peuvent pas continuer à trembler à la perspective d’un changement du statu quo.