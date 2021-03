Il a déclaré: « Nous devons simplement rester un peu plus longtemps parce que chaque jour qui passe, vous faites vacciner deux à trois millions de personnes de plus et à mesure que nous sortons de mars en avril et mai, beaucoup plus de personnes seront vaccinées, ce qui rendrait beaucoup moins probable que vous voyiez une poussée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy