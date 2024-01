« Ne croyez pas à la politique de la DOULEUR » : la fouille de Milind Deora au Congrès, Rahul Gandhi après avoir rejoint Shiv Sena dirigé par Shinde | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI: Milind Deora qui a mis fin à sa longue association avec Congrès dimanche, a lancé une attaque cinglante contre le grand vieux parti après avoir rejoint le parti dirigé par Eknath Shinde. Shiv Sena à Bombay.Deora a également lancé un coup voilé à Rahul Gandhi, avec qui il partageait autrefois une relation étroite, affirmant que le parti qui avait autrefois lancé des réformes économiques sous Manmohan Singh abusait désormais des industriels et des hommes d’affaires.

“Quand Manmohan Singh était ministre des Finances il y a 30 ans, le parti du Congrès a inauguré des réformes économiques, mais maintenant il maltraite les industriels et les hommes d’affaires et les traite d’anti-nationaux”, a déclaré Deora.

Bien que Deora n’ait nommé personne, il faisait apparemment référence à Rahul Gandhi qui critique souvent le groupe Adani.

Deora a en outre noté que le parti qui proposait autrefois des suggestions constructives ne s’exprime désormais que contre le Premier ministre Narendra Modi, peu importe ce qu’il dit ou fait.

“Le même parti qui avait l’habitude de proposer des suggestions constructives à ce pays sur la façon de faire avancer le pays, n’a désormais qu’un seul objectif : s’exprimer contre tout ce que dit et fait le Premier ministre Modi. Demain, s’il dit que le Congrès est un très bon parti, ils s’y opposeront”, a déclaré Deora.

“Je crois aux politiques de GAIN – Croissance, Aspiration, Inclusivité et Nationalisme. Je ne crois pas aux politiques de DOULEUR – Attaques personnelles, injustice et négativité”, a-t-il ajouté.

Le Shiv Sena dirigé par Shinde fait partie de la NDA dirigée par le BJP dans le Maharashtra.

Deora, qui a rejoint Shiv Sena en présence du ministre en chef du Maharashtra, a également fait l’éloge du Premier ministre Modi pour sa vision.

S’adressant à un rassemblement à Varsha, la résidence officielle de Shinde, Deora a déclaré que quitter le Congrès n’était pas une décision facile.

“Il n’est pas facile de prendre la décision de quitter le Congrès avec lequel la famille Deora est associée depuis 55 ans. Ministre en chef Eknath Shinde il faut de bonnes personnes. C’est l’opinion de Shinde et Shrikant Shinde, membre du Lok Sabha, que je peux représenter sa vision et je leur suis reconnaissant de me faire confiance.

“Je veux dire une chose, j’ai été fidèle au Congrès lorsqu’il traversait une phase difficile. J’ai rejoint le Congrès en 2004. Si le Congrès et Shiv Sena (UBT) s’étaient concentrés sur les suggestions constructives et le mérite, nous ne serions pas assis ici”, a-t-il déclaré en désignant Shinde, dont la rébellion contre Uddhav Thackeray a divisé Shiv Sena en juin 2022.

Pendant ce temps, le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, a déclaré que les sentiments que Milind Deora éprouve aujourd’hui reflètent ceux qu’il ressentait il y a un an et demi.

“Les sentiments que vous (Milind Deora) ressentez aujourd’hui sont les mêmes que ceux que j’avais il y a un an et demi. De telles situations surviennent lorsqu’une décision doit être prise”, a déclaré Shinde, qui s’est rebellé contre le Shiv Sena dirigé par Uddhav Thackeray et a formé sa propre équipe rivale en 2022, a déclaré.

Plus tôt dans la journée, Deora a annoncé qu’il mettait fin aux 55 ans d’association de sa famille avec le Congrès, rejoignant ainsi une liste croissante de jeunes dirigeants qui ont quitté le grand vieux parti ces derniers mois.

(Avec la contribution des agences)