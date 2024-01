Ne couvrez pas le PTI d’Imran Khan : les médias pakistanais doivent censurer l’ancien Premier ministre populaire | Liberté de la presse

Islamabad, Pakistan – Le journaliste Amir Mehmood* se préparait à aller travailler lorsque son téléphone a sonné avec un message WhatsApp.

En tant que membre de la direction d’une chaîne d’information privée à Lahore, la deuxième plus grande ville du Pakistan, Mehmood était habitué à recevoir des appels et des messages en continu, même à des heures impaires.

Mais le nom de l’expéditeur de ce message, mardi matin, a retenu son attention et il a immédiatement décroché son téléphone. Il s’agissait d’un responsable qui appartenait à la puissante armée du pays, qui a dirigé directement le Pakistan pendant plus de trois décennies au cours de ses 75 années d’existence en tant que république constitutionnelle et qui a contrôlé la plupart des leviers du pouvoir, en coulisses, même lorsque les gouvernements civils ont été en fonction.

« Fondamentalement, la personne a souligné une partie de notre couverture électorale et a déclaré que nous ne devions pas utiliser les drapeaux du PTI ni mentionner leur affiliation avec des candidats soutenus par le parti. Il nous a demandé d’identifier clairement les candidats uniquement comme étant « indépendants » et de ne pas montrer à quel parti ils étaient liés », a déclaré Mehmood à Al Jazeera.

Mehmood fait partie des nombreux journalistes travaillant dans les salles de rédaction de différentes chaînes d’information télévisées et de médias Internet, qui ont fait part à Al Jazeera des instructions qu’ils ont reçues imposant effectivement une censure quasi totale sur la couverture du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) avant le scrutin. élections nationales du 8 février.

Le PTI, fondé par l’ancien Premier ministre Imran Khan, est largement considéré comme le parti politique le plus populaire du pays. Mais Khan, une icône du cricket, est emprisonné depuis août 2023 en attendant son procès pour corruption et fuite de secrets d’État – des allégations qu’il rejette comme étant politiquement motivées.

Depuis qu’il a perdu un vote de confiance au Parlement en avril 2022 et a été contraint de quitter le pouvoir, Khan et son PTI ont fait face à une répression. Des dizaines de milliers de membres du PTI ont été arrêtés et des centaines de dirigeants ont quitté le parti – la plupart sous la pression présumée de l’armée.

Les documents de candidature de Khan et de dizaines de dirigeants de son parti pour les élections du 8 février ont été rejetés par la Commission électorale du Pakistan. Récemment, la Cour suprême a confirmé la décision de la commission électorale de retirer au PTI son symbole électoral – une batte de cricket – obligeant de nombreux candidats du parti à se présenter aux élections en tant qu’indépendants.

Les médias pakistanais n’avaient déjà pas le droit de rapporter à la télévision les discours ou les rassemblements de Khan. Mais maintenant, les restrictions sur la couverture du PTI semblent être devenues encore plus étendues.

Pas de drapeau, pas de référence

Dès que Mehmood a reçu le message WhatsApp, il l’a partagé avec son patron. Après une brève discussion, les deux hommes ont publié un avis à l’échelle de la chaîne visant à supprimer les références au PTI de tous les visuels, graphiques et points de discussion, et à identifier ses candidats uniquement comme indépendants, sans aucune mention du parti qu’ils représentent.

Sur les sept journalistes avec lesquels Al Jazeera s’est entretenu, six ont insisté sur l’anonymat par crainte de représailles de la part de leurs organisations. Trois d’entre eux, dont Mehmood, ont confirmé avoir reçu mardi des instructions de ne pas brandir de drapeaux du PTI ou de montrer leur affiliation à un parti avec leurs candidats.

Un producteur exécutif basé à Lahore et travaillant pour l’une des principales chaînes d’information a également confirmé avoir reçu des instructions de sa direction, selon lesquelles les candidats soutenus par le PTI ne doivent pas être identifiés comme tels.

« On nous dit de ne même pas afficher le drapeau du parti PTI avec leur nom et de souligner qu’ils ne sont que des candidats indépendants », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Murtaza Solangi, ministre par intérim de l’Information du Pakistan, a toutefois nié ces affirmations. “Nous n’avons AUCUN ordre de ce genre”, a-t-il répondu à Al Jazeera dans un message WhatsApp.

L’autorité de régulation des médias du pays, l’Autorité de régulation des médias électroniques du Pakistan (PEMRA), n’a jusqu’à présent pas publié de déclaration officielle ni d’ordonnance concernant la restriction de la couverture médiatique d’un quelconque parti. Il n’a pas répondu aux questions d’Al Jazeera quant à savoir si de telles instructions avaient été émises.

Inter Services Public Relations (ISPR), la branche médiatique de l’armée, n’a pas non plus répondu aux questions envoyées par Al Jazeera.

Une intimidation indéniable

Les journalistes ne sont pas les seuls à dénoncer la censure. Human Rights Watch dans son dernier rapport a déclaré que le gouvernement pakistanais avait accru la pression sur les médias et les individus.

Certes, les accusations de censure, de fraude électorale et de répression de la dissidence ne sont pas nouvelles dans le pays. « Ce schéma d’instructions venant de l’establishment dure depuis longtemps », a déclaré Mehmood. Auparavant, ce sont les autres partis qui en faisaient les frais. C’est maintenant au tour du PTI.

En effet, lorsque Khan était Premier ministre et que le PTI était au pouvoir – il entretenait à l’époque de bonnes relations avec « l’establishment », un euphémisme pour l’armée pakistanaise – les organismes internationaux de surveillance des médias tels que Reporters sans frontières ont publié des rapports condamnant le harcèlement et l’intimidation des journalistes. .

Désormais, en plus des intimidations et du harcèlement auxquels sont confrontés Khan et la direction de son parti, le personnel des médias identifié comme étant de tendance PTI a également été pris pour cible.

De nombreux journalistes ont été arrêtés par les autorités de l’État, souvent sans explication, et maintenus en détention pendant des jours, voire des mois. Beaucoup d’autres ont été accusés de sédition.

Tous les journalistes avec lesquels Al Jazeera s’est entretenu ont souligné les événements du 9 mai de l’année dernière comme un tournant – un moment après lequel les autorités pakistanaises se sont engagées dans des niveaux sans précédent de surveillance et de censure des médias, ont-ils déclaré.

Ce jour-là, des milliers de partisans du PTI et de Khan sont descendus dans la rue pour protester contre l’arrestation de leur leader dans une affaire de corruption. Alors que Khan a été libéré après une brève détention, les émeutiers ont incendié des bâtiments gouvernementaux et des installations militaires, entraînant une répression massive contre le parti et ses partisans.

Quelques jours après les événements du 9 mai, l’organisme de surveillance des médias PEMRA a publié une circulaire interdisant la couverture des personnes impliquées dans les émeutes, et plus tard, il a été rapporté qu’une interdiction avait été imposée d’utiliser le nom de Khan ou son image dans la couverture médiatique.

Un journaliste basé à Islamabad, qui est rédacteur en chef du site Web d’une chaîne d’information, a expliqué qu’après le 9 mai, il y avait des instructions claires selon lesquelles tout ce qui concernait Khan ou son parti qui était diffusé à l’antenne ou en ligne nécessitait l’autorisation de la haute direction.

« Nous comprenons que le PTI et Imran Khan sont actuellement des entités en disgrâce, nous travaillons donc en conséquence. Par exemple, nous essayons d’éviter autant que possible d’utiliser la photo de Khan, mais si cela est nécessaire, nous essayons d’en utiliser une dans laquelle il semble inquiet ou affligé, créant ainsi une perception particulière de lui », a-t-il déclaré à Al Jazeera.





Ce qui rend la situation encore plus compliquée, estime un autre journaliste ayant près de 15 ans d’expérience dans le journalisme imprimé et numérique, c’est le manque de clarté et la manière « arbitraire » de censure.

« Avant les élections de 2018, il y avait une certaine clarté sur ce que nous pouvions dire et ce que nous pouvions faire. Désormais, il arrive parfois qu’Imran Khan et des informations le concernant soient mentionnés à la télévision, ou que les instructions soient d’utiliser son nom uniquement dans le texte de l’histoire, mais pas dans le titre. Il semble que cette confusion soit faite délibérément », a déclaré le journaliste à Al Jazeera.

Un autre exemple qu’elle a cité est l’utilisation du terme « établissement » pour désigner l’armée pakistanaise.

« L’année dernière, il nous a été demandé de ne pas utiliser directement le terme « établissement » à la télévision ou dans les reportages, mais d’utiliser d’autres alternatives, même si tout le monde sait de qui nous parlons. Nous avons arrêté un moment, mais notre chaîne utilise à nouveau ce terme, sans aucune conséquence”, a-t-elle ajouté.

Tactique modifiée

Azaz Syed, un journaliste chevronné qui travaille pour le plus grand média du pays, Geo, a déclaré que si les attaques contre les médias et les efforts de censure de la presse sont une réalité du journalisme pakistanais depuis des décennies, les tactiques ont désormais évolué.

Faisant référence à un certain nombre d’incidents survenus dans le passé, Syed a déclaré qu’auparavant, les journalistes associés aux agences de presse étaient ciblés individuellement.

“Alors que ces individus, qui travaillent principalement à titre personnel en tant que journalistes sur les réseaux sociaux, continuent d’être ciblés, comme Imran Riaz Khan, dans l’ensemble, l’intimidation et la pression s’exercent désormais sur les propriétaires de médias et les plus hauts niveaux de direction, “, a-t-il déclaré à Al Jazeera. Imran Riaz Khan, présentateur de télévision populaire, a été arrêté en mai dernier alors qu’il se rendait à Oman, et n’a été relâché que quatre mois plus tard.

Un journaliste de télévision basé à Islamabad a déclaré que dans son précédent rôle sur une autre chaîne de télévision, il recevait des appels directs de la branche médiatique de l’armée, mais cela a complètement cessé maintenant.

« Les responsables de l’ISPR nous appelaient pour nous donner des instructions sur l’agenda de l’actualité et le contrôle éditorial, qui à l’époque étaient en faveur du PTI. Cependant, cela n’arrive plus aujourd’hui. Quelle que soit la nouvelle instruction ou la décision politique, elle vient uniquement de la direction », a déclaré le journaliste à Al Jazeera.

Érosion de la confiance



Alors que les médias grand public sont confrontés à des diktats sur ce qu’il faut diffuser ou éviter, les tentacules de la censure se sont propagées sur Internet et les médias sociaux, ce qui constitue la force du PTI et de ses partisans généralement plus jeunes.

À plus de six reprises au cours de la dernière année, différentes applications de médias sociaux telles que Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et X ont été confrontées à des restrictions, à trois reprises au cours du dernier mois seulement. Les trois cas ont coïncidé avec des événements en ligne organisés par le PTI.

Le 22 janvier, les responsables gouvernementaux ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas garantir un accès illimité à Internet avant et le jour du scrutin.

Solangi, le ministre de l’Information par intérim, a déclaré lors d’une conférence de presse que le récent problème d’accès à Internet était dû à des « raisons techniques » et qu’il ne pouvait en aucun cas donner une « garantie » que cela ne se produirait pas à l’avenir.

Ahmed Shamim Pirzada, directeur général de la Pakistan Telecommunication Authority, l’organisme de télécommunications…