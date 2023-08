Ne consommez pas d’eau en place pour certaines parties de West Kelowna en raison d’un incendie de forêt

On dit aux résidents des secteurs de West Kelowna de ne pas consommer l’eau potable.

Jusqu’à nouvel ordre, une ordonnance préventive de non-consommation d’eau est émise pour l’ensemble de la zone de service de Rose Valley Water. La seule exception est le système d’eau de Sunnyside/Pritchard, qui continue de faire bouillir l’eau.

En vertu de l’ordonnance, les gens doivent utiliser une source sûre pour boire de l’eau, se brosser les dents, faire du lait maternisé, de la glace et laver les aliments.

Tous les résidents ont également été avisés de réduire leur consommation d’eau, car des restrictions d’eau de niveau 4 sont en place. Aucun arrosage extérieur n’est autorisé pour le moment afin de réduire la demande et de protéger l’approvisionnement en eau disponible jusqu’à nouvel ordre.

L’ordonnance a été mise en place en raison de l’importance de l’incendie de McDougall Creek.

