Malgré la tenue d’une rencontre entre les hauts diplomates de Pékin et de Washington, l’Amérique n’est pas intéressée par la réconciliation

Au cours du week-end, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a effectué une visite officielle en Chine.

C’est le premier voyage d’un haut représentant américain dans le pays depuis 2019, juste au moment où les relations entre les deux puissances commençaient à tomber d’une falaise. Depuis lors, l’environnement géopolitique mondial s’est détérioré. Covid-19, le conflit en Ukraine, la crise de Taiwan, etc. Le monde a changé.

Lors de la rencontre de Blinken avec son homologue chinois Qin Gang, il y avait peu de bienveillance, pas de pardon ou d’autoréflexion, seulement des discussions sur « garde-corps » et « lignes de communication ». L’idée est que les États-Unis, tout en poursuivant leur agression contre la Chine, veulent au moins parler et s’assurer que les choses ne tournent pas « vraiment mal ».

Même la vision la plus optimiste des liens entre les deux pays notera que peu de choses ont été réalisées lors de cette réunion, et les choses ne changeront certainement pas. Les États-Unis continueront de sanctionner les entreprises chinoises, de faire naviguer des navires de guerre dans le détroit de Taiwan, de nouer de nouvelles alliances autour de celui-ci et de forcer les pays à accepter davantage de bases militaires. Il n’y avait aucun engagement à arrêter quoi que ce soit.

Cependant, pour le moment, les États-Unis ont assoupli leur position, ou du moins font semblant de le faire. Pékin avait refusé tout engagement avec Washington depuis le début de cette année, après qu’un prétendu « ballon espion » chinois ait provoqué une frénésie chez les responsables américains et que la date initiale du voyage de Blinken ait été reportée. Pékin a cherché à donner une leçon à Washington en faisant valoir que si l’hostilité est la sagesse dominante du jour, il n’y a pas grand-chose à discuter.

Les États-Unis ont depuis fait des ouvertures pacifiques, mais ce n’est pas seulement à cause de la position de la Chine. On a le sentiment que les pays alliés ont peut-être aussi «repoussé» Washington pour avoir été trop dur avec Pékin, d’une manière qui menace leurs propres intérêts fondamentaux. Lors du récent sommet du G7, les États-Unis ont adopté le terme « réduire les risques », inventé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen comme une alternative plus douce à « découplage » de Chine. Washington veut rassurer ses alliés sur le fait qu’il ne vise pas à chasser Pékin de l’économie mondiale ou à diviser le monde en deux blocs distincts.

Dans cette optique, les États-Unis ont également fait quelques petites concessions. Il laisse les entreprises de fabrication de puces en Corée du Sud et à Taïwan étendre leurs capacités en Chine, bien qu’il ait juré de les contraindre à ne pas le faire. Le fabricant de puces américain Micron, récemment soumis à une interdiction de participer aux infrastructures chinoises, va également construire une nouvelle usine dans le pays, ainsi qu’une entreprise suisse. Les États-Unis ont peut-être temporairement abandonné leurs efforts pour écraser complètement l’industrie chinoise des semi-conducteurs, jugeant qu’elle ne fonctionnait pas et mettait en colère trop de ses amis.

Est-ce que ça va durer ? Ne pariez pas dessus. Les États-Unis ne font pas la réconciliation. Il fait des sursis temporaires, il fait de la détente, il fait preuve de patience stratégique, mais il ne renonce jamais à ses objectifs stratégiques fondamentaux, jamais. Les États-Unis considèrent toujours la Chine comme leur plus grand concurrent géopolitique, un rival à contenir et à subjuguer, et aucune rhétorique chaleureuse ou appel à une « relation constructive » ne changera jamais cela. Même si la stratégie américaine est un échec, les États-Unis continueront à doubler cet échec pendant longtemps, il suffit de demander aux Afghans combien de temps il a fallu aux Américains pour abandonner et rentrer chez eux.

Par conséquent, si les États-Unis sont maintenant réconciliateurs, ils ne redeviendront hostiles que le moment venu. Bien sûr, ce n’est pas trop loin, car d’ici la fin de cette année, le cycle électoral américain recommencera, et à quoi cette élection va-t-elle se résumer ? Il s’agira de savoir qui peut crier le plus fort sur la Chine, qui peut être le plus belliciste ou le moins doux. Malgré la volonté de Biden d’être dur avec Pékin, pensez-vous que ces candidats républicains vont donner une tape dans le dos à Joe et dire « bien joué? » Définitivement pas. Ils vont se moquer de lui pour avoir « apaisé » Pékin et « trahi » l’Amérique.

Cela signifie donc que tout engagement soi-disant constructif résultant de cette réunion ne durera tout simplement pas. De nouvelles sanctions seront en route alors que la saison idiote de l’hystérie, de la paranoïa et de la frénésie américaines est à nouveau attisée et que les politiciens jouent à la galerie. Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a appelé à une relation constructive, mais pour les États-Unis, une relation constructive ne fait que construire plus de bases autour de la Chine et, eh bien… s’assurer que rien de stupide ne se produise comme une guerre accidentelle contre Taïwan alors que Washington est toujours en train de contenir Pékin.