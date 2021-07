Ne comptez pas sur un autre allégement fiscal sur les allocations de chômage.

Plus de 14 millions de personnes percevaient des allocations au 19 juin, selon les données les plus récentes du ministère du Travail.

« Cette disposition est apparue une année où nous avons eu des niveaux de chômage record », a déclaré Janet Holtzblatt, chercheur principal au Urban-Brookings Tax Policy Center, faisant référence à l’allégement fiscal. « Heureusement, l’économie s’est améliorée, ce qui réduit vraiment la probabilité qu’elle soit prolongée. »

Le plan de sauvetage américain, que le président Joe Biden a signé en mars, excluait jusqu’à 10 200 $ d’allocations de chômage perçues en 2020 de l’impôt fédéral sur le revenu, par personne. (Seuls ceux dont le revenu était inférieur à 150 000 $ étaient admissibles.) Certains États ont suivi avec leurs propres allégements fiscaux.

On ne sait pas exactement combien de personnes ont été qualifiées et ont bénéficié de l’allégement fiscal fédéral, car l’IRS n’a pas encore traité toutes les déclarations de revenus, selon une porte-parole de l’agence.