Les certifications du vaccin Covid-19 ne devraient pas être utilisées comme condition de voyage dans un contexte de pénurie mondiale de piqûres, a déclaré le chef des urgences de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), car il n’est pas clair à quel point les injections entravent la transmission.

Le comité d’urgence de l’agence des Nations Unies pour la santé n’a pas informé l’OMS que la certification d’immunité devrait être une «condition préalable au voyage», Mike Ryan a déclaré lors d’un point de presse lundi, après avoir été interrogé sur les passeports vaccinaux.

«C’est parce que, tout d’abord, les vaccins ne sont pas largement disponibles. [It] aurait en fait tendance à restreindre davantage les déplacements qu’autoriser les déplacements, « Ajouta Ryan.

« Deuxièmement, nous ne disposons pas actuellement de suffisamment de données pour comprendre dans quelle mesure la vaccination interrompra la transmission. »

Les commentaires du responsable interviennent à un moment où plusieurs pays et compagnies aériennes recherchent déjà des soi-disant passeports vaccinaux, qui, selon eux, permettraient aux voyageurs d’entrer dans des pays sans avoir besoin de mettre en quarantaine ou d’être testés pour Covid-19 aux points d’entrée.

L’Islande et la Pologne ont toutes deux lancé des programmes de passeport vaccinal, tandis que le Danemark, la Suède et l’Espagne devraient emboîter le pas.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, soutient un programme de passeport vaccinal à l’échelle de l’UE, et le président américain Joe Biden envisagerait également une stratégie similaire.

L’Association du transport aérien international, qui représente 290 compagnies aériennes dans le monde, travaille actuellement sur un passeport vaccinal numérique.

Pendant ce temps, des compagnies aériennes telles que Qantas, Emirates, Etihad et American Airlines travaillent sur leurs propres projets, et d’autres opérateurs, dont United Airlines, Lufthansa et Virgin Atlantic, utiliseront l’application de santé CommonPass.

La plate-forme CommonPass, soutenue par le Forum économique mondial, permet aux voyageurs d’accéder numériquement à leurs dossiers de test et de vaccination Covid-19 afin de pouvoir fournir une preuve de leur état de santé aux frontières.

