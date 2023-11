Ne comptez pas le soutien du BJP à Israël comme la position de l’Inde : Pinarayi Vijayan | Dernières nouvelles Inde

Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a affirmé samedi que la politique de soutien à Israël du parti Bharatiya Janata ne pouvait pas être considérée comme la position officielle de l’Inde, a rapporté l’ANI.

Ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan. (PTI)

Il a déclaré que l’Inde devait mettre fin aux contrats militaires et de défense avec Tel Aviv et a souligné que New Delhi « est utilisée comme une arme » contre la Palestine par Israël.

« Notre solidarité va à la Palestine. S’il vous plaît, ne comptez pas la politique du BJP de soutien à Israël comme la position de l’Inde », a déclaré le ministre en chef du Kerala lors d’un événement à Kozhikode, selon l’ANI. « L’Inde doit mettre fin aux contrats militaires et de défense avec Israël. L’Inde est utilisée par Israël comme une arme contre la Palestine.

Les remarques de Vijayan interviennent à la suite de la guerre entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas à Gaza.

La guerre entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas a commencé après que le Hamas a attaqué des villes israéliennes le 7 octobre, tuant au moins 1 400 personnes.

Tel Aviv, en représailles, mène une action militaire à Gaza. Selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, au moins 11 000 Palestiniens et étrangers ont été tués dans les frappes aériennes des forces israéliennes. Par ailleurs, en Cisjordanie occupée, plus de 180 Palestiniens ont été tués dans les violences et les raids israéliens.

L’Inde, qui entretient des liens stratégiques étroits avec Israël et des États arabes clés, a cherché à adopter une approche nuancée du conflit déclenché par les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre.

Tout en condamnant les attaques terroristes, l’Inde a demandé le respect du droit international humanitaire, mais n’a pas appelé directement à un cessez-le-feu.

La semaine dernière, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a déclaré lors d’un point de presse régulier que l’Inde avait « exhorté les parties à désamorcer la situation, à éviter la violence et à œuvrer à la création des conditions nécessaires à une reprise rapide des négociations de paix directes vers une solution à deux États ».

Nous avons fermement condamné l’horrible attaque terroriste contre Israël, insisté sur la nécessité d’une tolérance zéro à l’égard du terrorisme et appelé à la libération immédiate et inconditionnelle des otages », a-t-il déclaré.

« Nous avons également exprimé notre profonde préoccupation face à la crise humanitaire à Gaza et au nombre croissant de civils et avons salué les efforts visant à désamorcer la situation et à fournir une aide humanitaire », a-t-il déclaré. La partie indienne a également souligné la nécessité du « strict respect du droit international humanitaire ».

L’Inde a également fourni jusqu’à présent 38 tonnes de matériel de secours humanitaire à Gaza.