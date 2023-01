Ne comptez jamais Aaron Rodgers

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

C’était la semaine 12. Les Packers de Green Bay avaient une fiche de 4-8. Le quart-arrière Aaron Rodgers venait de subir une blessure aux côtes en plus du pouce cassé auquel il faisait déjà face sur sa main qui lance. Green Bay avait une chance de 3% en séries éliminatoires et après avoir perdu sept de leurs huit derniers, les gens (y compris cet auteur ici) appelaient les Packers à donner à leur ancien choix de premier tour, Jordan Love, une chance d’obtenir des représentants de jeu significatifs à des fins d’évaluation pour l’avenir.

Mais tant que Green Bay était mathématiquement dedans, Rodgers a dit qu’il insisterait pour commencer.

“Tant que nous sommes mathématiquement en vie, j’aimerais être là-bas”, a déclaré Rodgers il y a toutes ces semaines.

Vous voyez, vous pouvez renverser Rodgers, mais vous ne pouvez jamais, jamais le compter.

“J’avais la foi”, a déclaré Rodgers après avoir donné à Green Bay une fiche de 8-8 dimanche avec une défaite de 41-17 contre les Vikings du Minnesota. “Un peu comme [when we were] 4-6, je pense dans [2016]. Parfois, vous devez vous tromper un peu pour croire un peu plus. Mais j’avais définitivement la foi. J’allais tomber à la ferraille, c’est sûr. Mais je crois au pouvoir de la manifestation. Et je crois en l’élan. Je crois fermement en la force de l’esprit et lorsque vous commencez à croire fermement en quelque chose, des choses miraculeuses peuvent se produire.”

Une victoire à domicile contre les Lions de Détroit le week-end prochain et les Packers auront fait le miracle : avoir fait les séries éliminatoires, après tout.

Dites ce que vous voulez à propos de l’approche hippy et dippy de Rodgers à un jeu que nous essayons tous constamment de quantifier de toutes les façons possibles. Il y a beaucoup de choses qui vont au-delà de la feuille de statistiques et qui affectent le résultat final. Il y a de l’expérience, comme seul un quart-arrière de 39 ans peut en avoir. Il y a une familiarité parmi les adversaires de la division. Il y a une galvanisation qui se produit lorsque toutes ces choses convergent. Certains peuvent simplement appeler cela la croyance.

“Il suffit d’un parfois”, a déclaré Rodgers. “Étrange mais quand nous étions assis à 3-6 et que je regardais les trois prochains à l’époque, le Tennessee jouait très bien. Évidemment, les Cowboys jouaient bien. Philly était numéro un dans la ligue. Et je me sentais juste comme si nous en obtenons un, nous pouvons gagner les cinq derniers et 9-8 allait entrer.

“Maintenant, je n’ai pas vraiment dit ça parce que vous ne voulez pas vraiment dire:” Hé, nous obtenons juste l’un de ces trois prochains, vous savez, nous allons peut-être participer aux séries éliminatoires “, mais dans ma tête c’est ce que je pensais. J’avais l’impression que nous allions battre les Bears. Rams à domicile – bon match pour nous. Miami était un joker, je pensais, puis les deux derniers à domicile, ce serait gagnable. Même si le Minnesota a évidemment eu un très bonne saison. Les équipes du Dôme en hiver et la façon dont nous avons joué au fil des ans en décembre et janvier, notre bilan est sacrément bon avec moi qui commence.

De l’expérience? Vérifier. Familiarité? Vérifier. La croyance? Tu ferais mieux d’y croire. Vérifier.

“Maintenant, les choses sur lesquelles vous ne comptez pas : Keisean Nixon”, a poursuivi Rodgers. “Je savais qu’il avait du talent, mais je ne le voyais peut-être pas comme un gamebreaker.”

Nixon a renvoyé un coup d’envoi de 105 verges pour un touché contre les Vikings dimanche. Et même alors, cela ne semblait pas si surprenant. Il y avait une croyance répandue après avoir été presque là tant de fois au cours des derniers matchs que Nixon finirait par en rompre un.

“Christian Watson”, a déclaré Rodgers. “A 3-6, il n’était pas une grande partie de l’attaque.”

Au cours des sept derniers matchs, Watson a marqué huit touchés et s’est imposé comme une menace légitime. À tel point que même lorsqu’il n’a que quelques attrapés, comme il l’a fait contre le Minnesota, sa présence était encore suffisamment précieuse pour attirer l’attention de la défense.

Toutes ces agréables surprises n’ont fait que renforcer la validité de ce que Rodgers s’est dit, transformant ce qui a commencé comme un petit mensonge en vérité. Comment est-ce pour la manifestation?

“Et puis à la fin, l’amour du jeu”, a déclaré Rodgers. “C’est pourquoi nous jouons à ce jeu pour des courses et des moments incroyables et des choses spéciales qui se réunissent. Quand tout est dit et fait, ce sont les moments et c’est la façon dont vous avez fait sentir aux gens que je pense durer et quand vous pouvez susciter un peu d’espoir . C’est assez spécial de faire partie de cet élan. Peu importe ce qui se passera la semaine prochaine, le fait que nous soyons revenus de 4-8 et que nous nous soyons mis en position pour faire les séries éliminatoires est assez spécial.

Vous pouvez renverser Rodgers, mais vous ne pouvez jamais, jamais le compter.

Pour que les choses se sentent peut-être encore plus prédestinées, tout ce qui échappait au contrôle des Packers a également suivi leur chemin.

“J’avais l’impression que nous allions gagner le match tout le temps”, a déclaré Rodgers dimanche. “J’avais l’impression, vous savez, c’est notre journée et les choses se sont passées pour nous ces dernières semaines, exactement comme nous en avons besoin. Et c’est l’état d’esprit que j’ai eu tout le temps qu’il y a un destin impliqué avec ceci et c’est juste à nous de sortir et d’accomplir cela.”

Cela comprenait une victoire des Browns de Cleveland contre les commandants de Washington dimanche. C’était toute l’aide extérieure dont les Packers avaient besoin à ce stade. Même au cours de la semaine 16, les Lions ont perdu contre les Panthers de la Caroline, les Giants de New York ont ​​perdu contre les Vikings, les Commanders ont perdu contre les 49ers de San Francisco et les Seahawks de Seattle ont perdu contre les Chiefs de Kansas City. Il a éclairci une chasse NFC encombrée et a ouvert la voie aux Packers.

“Je ne connais pas beaucoup de monde dans ce vestiaire et certainement pas beaucoup d’entre vous croyaient que nous serions assis ici à 8-8 avec le contrôle de notre propre destin avant la semaine 18”, a souri Rodgers sur le podium dimanche. “Nous avons tous vu certains des commentaires à l’extérieur alors que nous passions de 4-8 à 5-8 à 6-8 et personne ne s’inquiète pour les Packers et bla bla bla bla bla. Maintenant, qu’est-ce qu’ils vont dire?”

La même chose qu’ils ont toujours dit, Aaron.

Ils peuvent vous renverser, mais ils ne peuvent jamais, jamais vous compter.

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

