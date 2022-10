‘Ne comparez pas mon bébé avec Sridevi’; Le père de Janhvi Kapoor, Boney Kapoor, défend sa fille contre les critiques constantes

Janhvi Kapoor prend un film à la fois. Depuis qu’elle a fait ses débuts à Bollywood, elle a été comparée à sa mère Sridevi qui a été la première superstar féminine. Alors que Janhvi fait ses preuves en tant qu’actrice avec chaque film et sa dernière bande-annonce si Mili laisse les fans envoûtés. La fille a tout compris dans la bande-annonce et les téléspectateurs la félicitent d’avoir sauté le pas et de s’améliorer à chaque film. Lors du lancement de la bande-annonce de Mili Boney Kapoor est venu à la défense de sa fille Janhvi lorsqu’elle a été comparée à Sridevi et aux critiques constantes auxquelles l’enfant vedette fait face.

Ce à quoi Boney Kapoor a dit: “Chacun a un mécanisme différent pour comprendre son personnage et en faire partie. C’était l’un des principaux USP de Sridevi, et Janhvi reprend également le personnage ou plutôt entre dans le personnage. Il a ajouté que mon bébé qui vient de commencer son voyage et il ne faut pas la comparer à l’un des travaux de Sridevi. Il a fait l’éloge de sa défunte épouse Sridevi et a dit: “Elle a aussi eu un voyage qui a été brillant, elle a commencé comme une enfant star mais les Indiens du Nord l’ont vue après qu’elle ait fait plus de 200 films dans le Sud”.

Alors que le film est coproduit par Boney Kapoor et qu’il était super fier de sa fille tant elle a fait un travail impeccable. Honey ne pouvait s’empêcher de louer Janhvi lors du lancement de la bande-annonce de Mili et un peu gênée comme tous les enfants, Janhvi a demandé à son père d’arrêter de faire son taarif. Eh bien, ce fut un moment adorable et les fans ont définitivement manqué Sridevi lors de ce grand jour. Janhvi Kapoor a reçu beaucoup d’amour en ce moment pour la bande-annonce de Mili.