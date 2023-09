Ne commencez pas à jouer à Starfield avant d’avoir lu ces 13 conseils essentiels

Starfield est là et s’annonce déjà comme l’un des meilleurs jeux de 2023. Le jeu de rôle spatial massif de Bethesda Game Studios a été largement lancé hier soir et est désormais disponible sur Xbox Game Pass.

Starfield a beaucoup à offrir, avec plus de 1 000 planètes à explorer et des centaines de missions disponibles. J’ai joué plus de 40 heures à Starfield, et voici quelques-uns des conseils utiles que j’aurais aimé connaître lorsque j’ai commencé.

Ne prenez pas tout : Il est tentant de récupérer tout ce que vous trouvez au cours de votre aventure dans l’espoir de le vendre ou de l’utiliser pour plus tard. Ne le faites pas.

Pendant les premières heures, je ramassais constamment des articles qui encombraient mon inventaire et m’encombraient trop, m’empêchant de voyager rapidement. Les trucs que j’ai récupérés ne se vendraient pas non plus à grand prix de toute façon. Considérant que les gros achats à Starfield sont des vaisseaux spatiaux qui coûtent entre 100 000 et 300 000 crédits, ce presse-papier d’une valeur de 10 crédits ne va pas aider.

Utilisez votre compagnon ou votre bateau comme mule de bât : Si vous devez simplement récupérer tout ce qui n’est pas boulonné, demandez à votre compagnon de transporter une partie des déchets pour vous. Parlez-leur et demandez à échanger du matériel. Ensuite, chargez-les avec tout ce dont vous n’avez pas besoin sur vous. C’est un moyen rapide de ne pas être trop encombré et de pouvoir voyager rapidement. Lorsque vous arrivez au navire, recherchez une unité d’affichage qui montre l’inventaire du navire. C’est ici que vous souhaitez décharger toutes les ressources, car elles pourront être utilisées partout où vous effectuez de l’artisanat.

Assurez-vous de vendre : Différentes villes et colonies ont des marchands, mais pour vous épargner une promenade, cherchez un kiosque jaune dans les ports spatiaux respectifs. Il s’agit d’un kiosque de l’Autorité commerciale où vous pouvez vendre tout ce que vous avez. Les équipements tels que les combinaisons spatiales et les armes se vendent à un bon prix, mais vous gagnerez la plupart de vos crédits en accomplissant des missions.

Apprenez les raccourcis : Il y a beaucoup de menus dans Starfield, mais le plus important est la carte des étoiles. C’est ici que vous planifiez votre prochaine destination. Au lieu de parcourir les multiples menus juste pour choisir sur quelle planète vous allez pour une mission, allez dans la liste des missions et cliquez sur celle qui est active. Il y aura une option pour définir un cap directement vers la planète où vous devez vous rendre au lieu de passer par plusieurs menus et de perdre autant de temps.

Essayez d’être plus persuasif : L’une des premières compétences que vous pouvez acquérir est la persuasion. Cela ouvre l’option de dialogue « Persuader », qui mène à un mini-jeu. Vous devrez essayer de persuader votre interlocuteur de faire quelque chose dont il ne veut pas, comme lui remettre un objet précieux nécessaire à une mission. Cette capacité permet d’économiser beaucoup de temps, d’argent et d’efforts lorsqu’elle est bien utilisée. Cela devient plus facile une fois le niveau monté ou en utilisant des objets pour améliorer les chances de réussite.

Devenez la mante : Dans l’une des premières missions, vous tomberez sur une note laissée par des pirates de l’espace concernant un trésor secret. Suivre les indices vous mènera à Denobola IB et à la base de The Mantis. Pensez à Batman mais dans l’espace. Il s’agit d’une mission difficile avec des ennemis de haut niveau, des robots puissants et divers pièges. Mais la récompense en vaut la peine. Pour terminer la mission, vous obtiendrez un ensemble d’armures Mantis, certains des équipements les plus puissants que vous puissiez trouver dans le jeu, et le vaisseau Mantis, qui peut anéantir plusieurs autres vaisseaux dans une bataille spatiale. Il a également l’avantage de faire fuir les pirates de l’espace qui pourraient tenter de vous prendre le dessus lors de votre voyage à travers l’univers.

Tuez des extraterrestres pour fabriquer du matériel : L’artisanat dans Starfield est essentiel si vous souhaitez créer votre propre avant-poste, améliorer votre combinaison spatiale, votre casque et votre sac, et développer des objets de guérison utiles. Les matériaux nécessaires à la fabrication sont généralement des métaux ou des gaz que l’on peut trouver sur différentes planètes. Certains marchands peuvent disposer de quelques ressources, mais si vous avez besoin de plus de ressources organiques telles que des fibres, du mastic et des nutriments, vous devrez tuer une partie de la vie extraterrestre que vous trouverez. La plupart de ces créatures sont faciles à éliminer, mais il existe certains monstres dont il faut être conscient.

Obtenez un coup de pouce : L’une des meilleures compétences à acquérir dès le début est la formation Boost Pack. Une fois débloqué et équipé, votre pack dispose de propulseurs qui vous donneront un petit coup de pouce en appuyant sur le bouton de saut en sautant. Le boost atténue non seulement les dégâts de chute que vous pourriez subir, mais il vous permet également d’accéder à des plates-formes plus élevées afin de trouver plus d’objets, d’obtenir un avantage sur les ennemis ou simplement de traverser les zones plus rapidement. Un autre bonus est son efficacité lorsque vous essayez d’échapper aux ennemis.

Mettez-vous à couvert : Cela n’est peut-être pas évident au début, mais Starfield dispose d’un système de couverture. Lorsque vous êtes derrière un coin d’un mur ou accroupi derrière un objet, viser votre arme vous permettra de jeter un coup d’œil pour tirer. Ce n’est pas évident au début, mais la façon dont votre personnage tient son arme changera lorsque vous serez à couvert. Cela aide dans les grands échanges de tirs, puisque les ennemis se cachent tout le temps.

Choisissez vos favoris : L’interface utilisateur de l’inventaire de Starfield laisse beaucoup à désirer. Ce n’est pas si intuitif. Une façon de contourner ce problème, au moins pour les armes, est de mettre en favoris vos armes les plus utilisées. Cela conservera ces armes dans les emplacements rapides qui vous permettront de basculer entre différents équipements. Des objets peuvent également être ajoutés aux emplacements rapides, de sorte que des objets de guérison tels que les Med Packs peuvent y être placés pour un accès facile.

N’oubliez pas de pirater et de persuader automatiquement : Une fois les compétences Lockpicking et Persuasion débloquées, chaque utilisation réussie de ces compétences comptera pour une option de piratage automatique et de persuasion automatique. Lorsqu’elle est disponible, la sélection de cette option remplira automatiquement un emplacement lors du crochetage ou fera un choix de dialogue réussi lors de l’utilisation de Persuasion sur un PNJ, sans frais supplémentaires pour le joueur ni aucune ramification négative.

Dormir un peu: Il est très facile de jouer à l’intégralité du jeu sans faire de sieste, mais vous passez à côté de certains avantages. Vous bénéficiez d’un bonus bien reposé de 10% des points d’expérience que vous gagnez dans les 24 heures suivantes. Cela s’ajoute à l’obtention d’une pleine santé et à la suppression de tous les effets de statut.

Sortez le scanner : Le scanner manuel est un outil utilisé principalement lors de l’exploration des planètes pour enregistrer les différentes formes de vie, plantes et ressources, mais il a un autre objectif utile. Si vous avez une quête activée et utilisez le scanner, il affichera des flèches au sol indiquant l’endroit où vous devrez vous rendre ensuite pour votre quête. Cela m’a été utile dans les installations plus grandes où les escaliers n’étaient pas faciles à trouver.

Dynamisez vos compagnons : Chaque compagnon du jeu est livré avec ses propres armes, mais elles ne sont pas si géniales. Pour leur donner une nouvelle arme, démarrez une conversation pour échanger du matériel. Donnez-leur l’arme de votre choix, mais vous devez vous assurer de sélectionner « Équiper » une fois que la nouvelle arme est dans leur inventaire. Lorsque vous sortirez, vous verrez le compagnon sortir le nouveau pistolet.

Achetez vos ressources : Les métaux nécessaires aux améliorations et à la fabrication sont incroyablement bon marché. Presque tous les marchands que vous rencontrerez auront des ressources à vendre, donc si vous avez besoin d’un certain métal, achetez-le simplement et économisez un peu d’exploitation minière.

Starfield est disponible dès maintenant sur PC et consoles Xbox Series X et S, à partir de 70 $ (70 £, 99 AU $). Il est également inclus dans le service d’abonnement Xbox Game Pass de Microsoft.