‘Ne change pas notre PLAN DE JEU’: L’OMS dit qu’il n’y a aucune preuve que la variante Delta ‘plus rapide et plus en forme’ a une mortalité ou une résistance vax plus élevée

La variante Delta du coronavirus est peut-être plus transmissible que les variantes précédentes, mais l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne sait ni comment ni pourquoi, a déclaré vendredi Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS Covid-19, lors d’un briefing. Van Kerkhove a noté que « quelques pays » enregistraient une augmentation des hospitalisations, mais que cette augmentation, et l’augmentation des cas, « ne s’est pas traduit par une augmentation de la mortalité. »

L’affirmation de Van Kerkhove est confirmée dans la vraie vie. Les nouveaux cas quotidiens de Covid-19 ont quadruplé aux États-Unis depuis juin, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Cependant, les décès quotidiens ont diminué de moitié depuis avril. De même au Royaume-Uni, plus d’un million de cas ont été enregistrés le mois dernier, atteignant presque le record de 1,3 million signalé en janvier, mais seulement 1 400 décès ont été enregistrés, soit moins d’un vingtième du nombre de morts de janvier, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Van Kerkhove a insisté sur le fait que les vaccins restent efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès, et bien que les vaccinés puissent toujours être infectés et transmettre le virus, « la probabilité que cela se produise est très réduite si vous êtes vacciné ».

Néanmoins, la menace d’infection et de transmission même parmi les vaccinés a incité le CDC cette semaine à revenir sur ses directives antérieures et à recommander que tout le monde, vacciné ou non, porte des masques faciaux à l’intérieur dans les zones à transmission accrue. Cette recommandation a été adoptée par l’administration du président américain Joe Biden (qui a rendu obligatoire le port de masques jeudi pour tous les travailleurs fédéraux), par les employeurs et par les responsables locaux des villes et des États dirigés par les démocrates.

Les conseils du CDC étaient basés en partie sur une étude qui a révélé des charges virales élevées dans les voies respiratoires des personnes vaccinées, a établi un lien entre ces charges et une transmission accrue, et a recommandé des restrictions continues même après la vaccination de masse. Cependant, l’étude n’a pas passé l’examen par les pairs et a été menée en Inde sur un petit nombre de sujets utilisant un vaccin dont l’utilisation n’est pas autorisée en Amérique, et son utilisation pour sauvegarder les nouvelles directives sur les masques a provoqué des ructions aux États-Unis. Qualifiant les recherches indiennes préliminaires de fragiles, les républicains ont accusé le CDC de l’utiliser pour « contrôler les Américains ».

Le chef des urgences de l’OMS, Mike Ryan, a déclaré au briefing de vendredi que la recherche sur « la dynamique du comment et du pourquoi [the Delta variant] est plus transmissible est toujours en cours. Cependant, Ryan a adopté un ton similaire à celui du CDC, arguant que bien que le virus « est devenu plus en forme [and] est devenu plus rapide… cela ne change pas notre plan de match.

Ce plan, a-t-il expliqué, consiste à continuer à administrer des vaccins et à maintenir la distanciation sociale, le masquage et les restrictions sur les rassemblements.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!