La lutte pour autoriser les livres sexuellement explicites dans les écoles s’est répandue dans les couloirs du Congrès mardi alors qu’une audition de la commission judiciaire du Sénat a mis en lumière les soi-disant « interdictions » de livres, une question devenue hautement partisane.

Les Républicains ont plaidé en faveur de protections adaptées à l’âge de certains livres, soulignant la nature explicite de certains livres accessibles aux enfants dans les écoles publiques et les bibliothèques.

« Ce n’est pas une interdiction. Il s’agit des écoles qui décident de ce qui est approprié pour les écoliers, et le matériel sexuellement explicite, obscène et pornographique n’est pas approprié et de nombreux parents s’en inquiètent légitimement », a expliqué le sénateur Mike Lee (R-UT). .

De nombreux parents sont d’accord. L’American Library Association a déclaré que les défis liés au livre aux États-Unis ont presque doublé en 2022 par rapport aux défis de 2021.

Mais les démocrates soutiennent que la censure des livres limite la liberté et la littérature.

« Je soupçonne que ces livres ont été retirés des bibliothèques et des écoles parce que j’ai commencé à voir des livres qui étaient là, non seulement depuis des années, mais depuis des décennies, littéralement des générations, des livres vieux de 25, 30, 40 ans sur les étagères, soudainement retrouvés. décollé », a déclaré le sénateur Cory Booker (Démocrate du New Jersey).

Booker soutient que le Congrès a peu ou pas de rôle dans le débat sur les livres adaptés à l’âge dans les écoles. « Nous ne ferons aucune loi pour résoudre ce problème », a-t-il déclaré.

Le président du comité, le sénateur Dick Durbin (D-IL) et d’autres démocrates ont également soutenu que les droits des parents ne devraient concerner que leurs propres enfants.

Mais Nicole Neily, présidente de Parents Defending Education, a déclaré : « Ce n’est pas mauvais de vouloir s’impliquer dans l’éducation de son enfant. Chaque fois qu’un parent est faussement accusé de vouloir interdire un livre en raison d’une préoccupation raisonnable quant à la pertinence du sujet, les voisins sont dressés les uns contre les autres. »

Le secrétaire d’État de l’Illinois, Alexi Giannoulias, était d’accord avec Durbin, déclarant au panel qu’il « ne pourrait jamais imaginer » dire à un parent ce que son enfant devrait être autorisé à lire.

« Les banderoles de livres disent qu’elles veulent un ‘contrôle local' », a déclaré Giannoulias. « Qu’y a-t-il de plus local que de contrôler ce qui se passe dans votre propre foyer ? »

Le sénateur Lindsey Graham (R-SC), membre du classement, a répondu aux déclarations de Giannoulias devant le comité en demandant « Dites-vous aux contribuables de ce pays de se taire ? »

Graham a déclaré que les gouverneurs, les dirigeants locaux et les parents ont le droit de s’assurer que « les programmes ne sont pas imposés » aux enfants.

« Ne cédez pas d’un pouce là-dessus », a-t-il déclaré.

Au cours de l’audience, le sénateur John Kennedy (R-LA) a lu quelques pages sélectionnées de quelques livres explicites dans les archives du Congrès, y compris un paragraphe des livres. Tous les garçons ne sont pas bleus et Gender Queer : un mémoireauxquelles se sont opposées les organisations de parents dans tout le pays.

Giannoulias a répondu en disant : « Ces mots sont troublants venant de votre bouche. »

Une critique nommée Julia a déclaré que cette réaction ne faisait que prouver ce point. « Ces mots seraient troublants venant de la bouche de n’importe qui, et surtout s’ils étaient lus par des enfants. Alors pourquoi les parents ne peuvent-ils pas les faire retirer des bibliothèques scolaires ? » a-t-elle déclaré sur le site de réseau social X.

Un chercheur donne son évaluation : « Les livres ne sont pas interdits »

Dans sa déclaration liminaire devant le comité, Max Eden, chercheur au Institut américain des entreprisesa déclaré : « Pour parler franchement, les livres ne sont pas interdits… »

« Les médias continuent d’utiliser le mot « interdit », mais ce mot ne signifie pas ce que vous pensez qu’il signifie. Dans l’usage courant, « interdit » signifie « rendu indisponible ». Pourtant le plus interdit Genre queer est toujours disponible sur Amazon. On ne peut pas en dire autant de When Harry Became Sally de Ryan Anderson. Il semble que seuls les livres d’un côté de ce problème soient effectivement interdits », a expliqué Eden.

« Cette conversation se concentre plutôt sur la disponibilité des bibliothèques scolaires. Si l’interdiction signifie rendre indisponible, alors pratiquement tous les livres jamais publiés seront effectivement interdits dans les bibliothèques scolaires. Mais ce n’est même pas ce que ce mot signifie ici », a-t-il déclaré. « En effet, un livre peut être à la fois interdit et totalement disponible dans une bibliothèque scolaire. C’est parce que les médias ont accepté la définition large de l’interdiction proposée par Pen America. »

Pen America est une organisation à but non lucratif qui tient à jour une liste de livres interdits dans les écoles du pays. Mais Eden a donné au comité des exemples de ce que l’interdiction signifie pour l’organisation.

« Si un livre a été retiré des étagères, révisé, puis remis sur les étagères, il a, selon Pen, été interdit. Si une école exige une autorisation parentale sur un livre, il a, selon Pen, été interdit. Si une école apporte un livre au bureau d’un conseiller d’orientation, il est, selon Pen, interdit », a expliqué le chercheur de l’American Enterprise Institute.

Eden a déclaré que l’organisation à but non lucratif compare à tort les actions ci-dessus à l’Allemagne nazie.

Il a dit au comité que lui et quelques-uns de ses collègues du La Fondation du Patrimoine a décidé de voir combien des 2 532 livres du rapport Pen de 2022 qui étaient étiquetés comme interdits avaient en réalité été retirés des bibliothèques scolaires.

« Nous l’avons fait avec une astuce simple. Nous avons vérifié le catalogue sur fiches », a-t-il déclaré aux sénateurs. « Il s’avère que près des trois quarts des livres que Pen a qualifiés d’interdits se trouvaient toujours dans les bibliothèques scolaires. »

« Une analyse minutieuse dément également l’affirmation selon laquelle les livres seraient interdits en raison de problèmes raciaux ou LGBT. Alors que Pen qualifie le Black Lives Matter d’inspiré. La haine que tu donnes En tant que cinquième livre le plus interdit, nous l’avons trouvé disponible dans toutes les bibliothèques scolaires en question », a témoigné Eden. « Et lorsque le Washington Post a examiné plus d’un millier de demandes de révision formulées par des parents, moins de 7 % mentionnaient LGBT sans contenir également le livre le plus interdit. mot « sexuel », bien que ces demandes puissent contenir des mots comme « pornographique » ou « obscène ».

« Et c’est de cela qu’il s’agit réellement, la fourniture de matériel sexuellement explicite aux enfants par des fonctionnaires », a-t-il déclaré.

Le sénateur Durbin a déclaré : « Personne ne préconise que du contenu sexuellement explicite soit disponible dans une bibliothèque d’école primaire ou dans la section réservée aux enfants de la bibliothèque. Cela nous détourne du véritable défi. »

« Je comprends et respecte le fait que les parents peuvent choisir de limiter ce que leurs enfants lisent, surtout à un plus jeune âge. Ma femme et moi l’avons fait. D’autres le font aussi. Mais aucun parent ne devrait avoir le droit de dire à l’enfant d’un autre parent ce qu’il peut et ne peut pas lire. à l’école ou à la maison. Chaque élève mérite d’avoir accès à des livres qui reflètent ses expériences et les aident à mieux comprendre qui ils sont », a déclaré Durbin.

Plus tard, Neily a déclaré à Durbin que son argument et ceux d’autres démocrates lors de l’audience étaient la véritable distraction du problème.

« Prétendre que les objections à l’accès des mineurs à des contenus sexuels explicites constituent une menace pour la liberté et la littérature est un homme de paille », a-t-elle déclaré.