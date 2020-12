Le Premier ministre Boris Johnson s’entretient avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à propos du Brexit dans son bureau, 10 Downing Street – Pippa Fowles / No10 Downing Street

Michel Barnier a insisté sur le fait que les négociations commerciales sur le Brexit se dirigent vers un « moment de vérité » avant la nouvelle échéance de dimanche. Bien que suggérant que la possibilité d’un accord «est là», le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit a averti qu’il ne restait «que très peu de temps, à peine quelques heures».

Alors que les négociations commerciales se dirigent vers une finale climatique, le Premier ministre a exhorté Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, à aider à surmonter les derniers obstacles au Brexit.

Après des mois de discussions, des avancées limitées et une impasse persistante, quel côté clignotera en premier? Alors que les craintes grandissent que Boris Johnson soit prêt à faire des compromis sur des questions clés, les lecteurs de Telegraph ont eu leur mot à dire sur ce que le Premier ministre devrait faire ensuite.

Lisez la suite pour voir ce que vos collègues lecteurs prédisent ce week-end, puis partagez vos propres pensées dans la section commentaires ci-dessous.

« On ne peut qu’espérer que le Royaume-Uni enchaîne l’UE »

@Richard Lacey:

« C’est très simple – le Royaume-Uni doit se libérer complètement de toute réglementation, surveillance ou contrôle de l’UE de la part de la CJE. Cela ne peut être réalisé que par une rupture complète avec l’UE, ou » sans accord « .

« Une fois que cela a été réalisé, le Royaume-Uni et l’UE peuvent envisager quel type d’accord pourrait être mutuellement avantageux à l’avenir, mais cela ne signifiera jamais d’accepter un contrôle ou une surveillance de l’UE.

« On ne peut qu’espérer que le Royaume-Uni enchaîne l’UE dans la perspective d’un accord, ou c’est simplement un exercice pour essayer d’éviter la perception que le Royaume-Uni est responsable du » non-accord « alors que c’est réellement l’objectif. »

‘Ne trahissez pas le peuple britannique’

@L Cawley:

«Le Premier ministre est supposé être le gardien de notre souveraineté, il a été confié par des millions de personnes de la classe ouvrière à lui seul pour retrouver enfin notre souveraineté.

«Ils ne voulaient pas être un simple État aux États-Unis d’Europe que nos ancêtres se retourneraient dans leur tombe à l’idée de renoncer à notre bien-aimé et durement combattu pour la souveraineté.

«À moins que l’UE ne se rende à nous, il ne doit y avoir aucun accord, c’était toujours le vrai sens du Brexit.

« Fudge it et un autre PM conservateur est ajouté à Heath, Major et même May qui a trahi le grand public qui a voté pour eux. »

« Une extension est dangereuse »

@Feargal Duffy:

«Le gouvernement britannique joue un autre jeu très imprudent. Courir un risque réel du pire scénario possible qui pourrait causer des dommages catastrophiques à court terme.

«Ce scénario d’économie zombie est que le 1er janvier arrive et qu’il y a soit un accord en place mais non ratifié, soit il n’y a pas d’accord en place mais les pourparlers se poursuivent.

«Si cela se produit, alors dans certains domaines, ceux qui sont les plus affectés par les tarifs de l’OMC, cesseront parce que pourquoi acheter ou vendre si l’on s’attend à ce que les transactions au coin de la rue puissent être effectuées sans droits de douane.

« Donc, si les pourparlers s’interrompent pour une pause de Noël, cette situation à court terme signifiera que le Brexit prendra le pire départ. Bien sûr, si une prolongation raisonnable de la période de transition a été convenue, il n’y a pas de problème. »

‘Remonte tes chaussettes’

@Paul Sheppard:

«Tout cela sans prolongation de la période de transition qui nous pesait dans la gorge en début d’année.

« La relation du Royaume-Uni avec l’UE est extrêmement complexe, au point que la pêche est un détail. Il ne peut pas être hors de portée de l’homme de régler cela.

« Quelqu’un dit simplement à ces gens de remonter leurs chaussettes et de faire leur travail. Enfermez-les dans une pièce et faites-les passer par une fenêtre si nécessaire. »

‘Les gants doivent se détacher’

@Tim Brown:

« Je vous en prie, ne cédez pas, Boris. Vous nous avez peut-être promis un accord, mais c’est à ce moment-là qu’il y avait une chance que nous pensions que l’UE puisse jouer juste.

« Les gants doivent se détacher, sinon le mot » souveraineté « perd sa vraie signification. »

« La pêche était si importante en 2016 »

@Paul Selby:

« Tiens bon, Boris. Aucune affaire n’est de loin meilleure qu’une mauvaise affaire.

«La pêche était l’un des problèmes les plus importants pour ceux qui votaient pour le Brexit, c’est aussi important pour moi et je n’ai pas voté pour partir.

« Vous pourriez nous donner une transition de cinq ans – mais pas plus. »

‘Ne cède pas’

@Max:

«Ne cédez pas. Nous voulons que notre souveraineté et nos eaux reviennent. Vous pouvez le faire, Boris!

‘C’est ton moment de 1939, Boris’

@B Williams:

« Boris, c’est votre moment de 1939, combattez pour notre liberté, nous prospérerons à la fin et serons fiers une fois de plus. »

‘No-deal n’est pas raisonnable’

@Paula:

«Savez-vous qu’il y a des milliers de transporteurs britanniques qui ne savent toujours pas ce que l’on attend d’eux à partir du 1er janvier?

« Mais au lieu de prolonger les discussions pour donner aux entreprises l’espace dont elles ont besoin pour se remettre de la pandémie, nous avons pensé que se précipiter vers le non-accord était la meilleure ligne de conduite. »

‘Un coup bon marché’

@Brenda Fenton:

« Ne faites pas confiance à l’UE. Je ne peux pas croire qu’ils pensent que les subventions via Bruxelles ne comptent pas. Quel coup bon marché.

« Ils ont pillé nos eaux pendant 50 ans et ne sont pas prêts à faire des compromis! »

‘Commencez à diriger’

@Sue Smith:

« Pourquoi Boris a-t-il tant de mal à s’en aller? Arrêtez cette indulgence et passez à autre chose.

« Nous ne sommes plus membres de l’UE. Ils trouvent peut-être cela difficile à accommoder, mais c’est leur problème, pas le nôtre.

«Le temps est écoulé. Retournez au bureau et commencez à diriger, plutôt que de ramper.

