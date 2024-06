Ne buvez pas avant votre sieste dans l’avion. Cela pourrait te faire du mal maintenant et plus tard

Inscrivez-vous à la série de newsletters Sleep, But Better de CNN. Notre guide en sept parties contient des conseils utiles pour mieux dormir.





Le panneau « Attachez votre ceinture de sécurité » est éteint et l’heure de la sieste sur votre vol est activée. Vous prenez votre oreiller cervical, votre masque pour les yeux et un verre de vin pour vous assurer que vous êtes bien reposé de l’autre côté.

Cette tactique n’est pas une si bonne idée, selon de nouvelles recherches.

Les avions volant à des altitudes d’environ 8 000 pieds (2 438 mètres) sont hypobares, ce qui signifie que la pression atmosphérique et les niveaux d’oxygène sont inférieurs aux conditions typiques sur Terre. Combinez cela avec la consommation d’alcool et le sommeil, et il est plus probable qu’une personne connaisse une baisse intensifiée de la saturation en oxygène dans son sang, selon une étude publiée lundi dans la revue Thorax.

« S’il vous plaît, ne buvez pas d’alcool à bord des avions », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Eva-Maria Elmenhorst, adjointe du département du sommeil et des facteurs humains et chef du groupe de travail sur la performance et le sommeil à l’Institut de médecine aérospatiale du DLR. à Cologne, en Allemagne, dans un e-mail.

Pour enquêter, les chercheurs ont créé un environnement atmosphérique similaire à une cabine d’avion en vol. Pendant deux nuits, 48 ​​adultes en bonne santé ont dormi pendant quatre heures dans deux environnements différents – une fois sans alcool et une fois après avoir bu l’équivalent de deux verres de vin ou canettes de bière, selon l’étude.

Les nuits où l’on buvait de l’alcool, les chercheurs ont constaté une diminution de la quantité d’oxygène et une augmentation de la fréquence cardiaque, selon l’étude.

« La combinaison de la consommation d’alcool et du sommeil dans des conditions hypobares exerce une pression considérable sur le système cardiaque et pourrait conduire à une exacerbation des symptômes chez les patients atteints de maladies cardiaques ou pulmonaires », ont déclaré les chercheurs.

L’étude est modeste, mais elle constitue un point de départ à partir duquel les chercheurs devraient continuer à étudier la relation entre le sommeil, le vol et l’alcool, a déclaré le cardiologue Dr Andrew Freeman, directeur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être au National Jewish Health de Denver. Il n’a pas été impliqué dans la recherche.

De nombreuses personnes boivent peut-être à bord pour s’endormir dans une cabine souvent inconfortable, mais cela a un impact négatif à la fois sur la santé à long terme et sur l’objectif immédiat de se reposer, selon les experts.

Les auteurs de l’étude n’ont pas seulement collecté des données sur la tension cardiaque. Ils ont également examiné de plus près la qualité du sommeil des participants. Ce n’était pas génial.

Temps dans Sommeil paradoxal L’étude a montré que la phase de mouvements oculaires rapides qui peut être importante pour la consolidation de la mémoire et la récupération cérébrale était plus courte pour les personnes en avion qui buvaient de l’alcool.

Cette découverte n’est pas une surprise, a déclaré Freeman. L’alcool peut vous aider à vous endormir, mais la qualité n’est pas aussi bonne que celle d’un sommeil sobre, a-t-il déclaré.

« De nombreuses personnes ont constaté que lorsque les gens boivent beaucoup, leurs ronflements et leur apnée du sommeil sont beaucoup plus graves », a déclaré Freeman.

La quantité de sommeil sous influence a également tendance à être différente, a déclaré le Dr Shalini Paruthi, codirecteur du centre de médecine et de recherche du sommeil à l’hôpital St. Luke de Chesterfield, Missouri.

Les gens ont tendance à avoir un sommeil plus fragmenté après avoir bu, ce qui signifie qu’ils se réveillent davantage la nuit et ont tendance à ne pas dormir aussi longtemps, a déclaré Paruthi, porte-parole de l’American Academy of Sleep Medicine. Elle n’a pas participé à la recherche.

« Parfois, les gens pensent simplement à l’effet immédiat de ‘ooh, ça va m’endormir plus vite’, mais ils oublient tous les autres effets de l’alcool », a-t-elle déclaré.

Faites particulièrement attention à ne pas mélanger les somnifères avec de l’alcool, parce que les deux sont des dépresseurs et intensifient leurs effets sédatifs lorsqu’ils sont pris ensemble, a déclaré Freeman.

« J’ai certainement vu… des gens prendre somnifères combiné avec l’alcool, ce qui est un problème majeur », a-t-il déclaré. « Ensuite, il y a souvent une urgence médicale. »

Si possible, essayez de respecter vos cycles naturels lorsque vous volez, a déclaré Freeman – même si cela n’est pas toujours possible.

Cela peut ressembler à choisir un vol qui correspond à vos habitudes de sommeil afin que vous puissiez soit atterrir et simplement finir de dormir, soit atterrir et commencer votre journée, a-t-il déclaré.

Évitez de créer ces cycles de sommeil et d’éveil avec trop de stimulants comme le café ou les boissons énergisantes et de dépresseurs comme l’alcool, a-t-il ajouté.

Ensuite, restez hydraté, car voler implique généralement un environnement sec et les gens ne s’hydratent pas toujours correctement, a déclaré Freeman. La meilleure chose à boire est l’eau, dit-il.

Les aliments servis dans les aéroports et les avions peuvent être peu salés, gras et fortement transformés, c’est pourquoi Freeman recommande soit d’emballer les vôtres, soit de trouver des options d’aéroport plus légères et en grande partie à base de plantes.

L’exercice peut également vous aider à mieux dormir, c’est pourquoi il conseille d’éviter les ascenseurs et les trottoirs mobiles pour faire quelques marches. Si vous effectuez un long vol, essayez de vous lever et de bouger également, a déclaré Freeman.

« La dernière chose que je soulignerai est qu’il existe de nombreuses preuves suggérant que les lumières bleues émises par les écrans et tout cela interfèrent avec nos habitudes de sommeil », a-t-il déclaré.

« Si vous essayez de dormir dans un avion, pensez à vous procurer un casque antibruit et n’utilisez peut-être pas vos écrans, surtout en attendant le décollage de l’avion. »

Il peut être plus difficile de maintenir vos habitudes saines les jours où vous prenez l’avion, mais faire des efforts pour le faire peut vous aider à arriver en vous sentant bien et prêt pour une aventure, a déclaré Freeman.