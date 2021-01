Les meilleurs médecins des soins intensifs ont dit au personnel du NHS de ne pas blâmer les gens pour avoir enfreint les règles de verrouillage samedi, car le nombre de personnes sous ventilateurs avec Covid-19 dépassait 4000 pour la première fois.

Le Dr Alison Pittard et le Dr Daniele Bryden, respectivement doyen et vice-doyen de la Faculté de médecine de soins intensifs, ont réprimandé d’autres travailleurs de la santé pour avoir publié des messages en ligne qui critiquaient les bris de règles de verrouillage.

Dans un article pour l’Observer, le couple a déclaré que les médias étaient « inondés de commentaires » de la part du personnel de santé « épuisé et naturellement frustré », suggérant que les non-conformistes « pourraient avoir du « sang sur les mains » ou avoir besoin de « f ** k off » » .

Le Dr Pittard et le Dr Bryden ont ajouté que critiquer le public risquait de «nourrir les trolls qui nous traitent de menteurs lorsque nous montrons les dures réalités des soins intensifs».

Parmi d’autres messages critiques publiés par des médecins, le professeur de cardiologie Richard Schilling a récemment déclaré sur Twitter que le non-respect des règles «devrait avoir le même stigmate social que l’alcool au volant».

Cela s’est produit alors que le nombre de patients atteints de coronavirus sous ventilateurs dans les hôpitaux britanniques dépassait 4000 pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Au total, 4 076 patients Covid étaient hospitalisés vendredi sous ventilation, selon les données officielles. Le nombre le plus élevé de la première vague était de 3301 le 12 avril.

Les meilleurs médecins de soins intensifs ont dit au personnel du NHS de ne pas blâmer les gens pour avoir enfreint les règles de verrouillage samedi, car le nombre de personnes sous ventilateurs avec Covid-19 dépassait 4000 pour la première fois (photo d’archive)

Dans leur article, le Dr Pittard et le Dr Bryden ont également écrit qu’il était « trop facile et trop simpliste » de blâmer les briseurs de règles de verrouillage pour une augmentation des infections et des décès.

Ils ont déclaré que cela risquait de « perdre la bonne volonté » des Britanniques qui tentaient de se conformer aux règles.

Mais le Dr Andrew Goddard, président du Royal College of Physicians, a déclaré que le personnel du NHS avait raison de critiquer les briseurs de règles.

Il a déclaré: « Voir des individus bafouer les directives de distanciation sociale rend le personnel et les membres respectueux des règles du public en colère et beaucoup ressentent de la sympathie pour les opinions exprimées par certains sur les médias sociaux. »

Le professeur Spilling avait récemment déclaré sur Twitter: « Rejoindre la chaîne de la mort devrait avoir le même stigmate social que l’alcool au volant.

‘Une bonne raison: ma femme [also a doctor] et j’ai vu des femmes enceintes dans différents hôpitaux mourir de Covid avec des équipes debout pour couper le bébé post-mortem. Assez bien?’

Le Dr Alison Pittard (photo) et le Dr Daniele Bryden, respectivement doyen et vice-doyen de la Faculté de médecine de soins intensifs, ont réprimandé d’autres travailleurs de la santé pour avoir publié des messages en ligne qui ont critiqué les bris de règles de verrouillage

Parmi les messages publiés par des médecins, le professeur de cardiologie Richard Schilling a récemment déclaré sur Twitter que le non-respect des règles « devrait avoir le même stigmate social que l’alcool au volant »

Le gouvernement a lancé ce week-end une campagne publicitaire percutante pour tenter de persuader les Britanniques de s’en tenir aux restrictions de verrouillage.

À côté de l’image d’un médecin, une publicité demande: «Pouvez-vous les regarder dans les yeux et leur dire que vous aidez en restant à la maison?

Le nombre de personnes sous ventilateurs a augmenté chaque jour depuis le 18 décembre, alors qu’il était de 1364.

Le chiffre de la ventilation est une mesure clé pour le gouvernement lorsqu’il envisage d’assouplir les restrictions de verrouillage.

Cela survient alors que 1348 autres personnes sont décédées dans les 24 heures suivant un test positif pour le virus – une augmentation de 4,1% par rapport aux 1295 de samedi dernier.

Le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, Sir Patrick Vallance, a déclaré vendredi: « Le taux de mortalité est horrible et il va rester, j’en ai peur, élevé pendant un petit moment avant de commencer à baisser. »

De nouveaux chiffres ont également montré qu’environ 1 patient sur 10 admis en soins intensifs est transféré d’hôpitaux surchargés en raison d’un manque d’espace de lit.

Au total, 392 patients Covid ont été transférés en 2021.

C’est plus par semaine qu’en avril de l’année dernière, lors de la première vague de la pandémie.

Le nombre de personnes en lits de ventilation mécanique augmente chaque jour depuis le 18 décembre où il était de 1 364 et s’élève désormais à 4 076.

Boris Johnson a révélé hier que la souche de coronavirus Kent – responsable de la flambée des cas de Covid enregistrés le mois dernier – pourrait être 30% plus mortelle que les anciennes versions du virus.

Cependant, le Premier ministre a été accusé de « alarmisme » après avoir omis de présenter des preuves pour étayer ce développement terrifiant.

Et le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) – le corps de scientifiques qui a conseillé le gouvernement tout au long de la pandémie – n’est sûr qu’à 50% que la nouvelle variante pourrait être plus fatale.

Le professeur Robert Dingwall, qui siège au groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag) – le sous-comité de Sage qui a discuté de la mortalité de la nouvelle souche jeudi – a déclaré que la variante est 30% plus mortelle est sur un base de preuves «très fragile» et a accusé le gouvernement «d’exploiter la peur du public» face au virus.

Le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, a déclaré lors de la conférence de presse que la preuve que la tension est en effet plus meurtrière est toujours « faible ».

Le directeur médical de Public Health England, le Dr Yvonne Doyle, a révélé aujourd’hui qu’il n’est pas « absolument clair » si une mutation du virus découverte pour la première fois dans le Kent est plus dangereuse.

Graham Medley, professeur de modélisation des maladies infectieuses à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré que c’était une « question ouverte » mais pas un « changeur de jeu » en termes de gestion de la pandémie.

Et le Dr Mike Tildesley, membre du sous-groupe Sage du Groupe scientifique sur la grippe pandémique sur la modélisation, a déclaré qu’il était encore trop tôt pour tirer des «conclusions solides» sur l’augmentation suggérée du taux de mortalité.