Ne blâmez pas la crise irakienne sur une empreinte légère

Le décès de Donald Rumsfeld mardi a déclenché une tempête de critiques exagérées contre l’ancien secrétaire d’État controversé. L’Atlantique l’a surnommé « le pire secrétaire à la Défense de l’histoire américaine ». La nécrologie de The Nation était intitulée « Un criminel de guerre retrouvé mort à 88 ans ». le Twittersphère était encore moins flatteur.

Naturellement, Rumsfeld est méprisé par les progressistes, et l’a toujours été. Mais l’intensité des émotions entourant sa disparition peut faire oublier qu’à un moment donné, il était un leader presque universellement respecté et admiré qui est tout simplement resté trop longtemps.

La biographie de Rumsfeld est bien connue ; aviateur naval, membre du Congrès pour quatre mandats, dirigeant d’entreprise et à la fois la personne la plus jeune et la plus âgée à avoir occupé le poste de secrétaire à la Défense. Il était pugnace, spirituel, charmant en personne et décisif en tant que cadre. Tout le monde n’a pas aimé la manière de Rumsfeld, mais comme il l’a dit, « Si vous n’êtes pas critiqué, vous ne ferez peut-être pas grand-chose. »

La deuxième tournée de Rumsfeld en tant que secrétaire à la Défense a commencé de manière assez prévisible. Il a cherché à lutter contre le gaspillage et l’inefficacité du Pentagone, et à promouvoir une vision stratégique appelée « Transformation de la défense », rendant l’armée plus réseautée, adaptable, expéditionnaire et meurtrière.

L’homme du moment

Mais il semblait que les anciennes façons de faire les choses survivraient à Rumsfeld. Son expérience dans le secteur privé en tant que réducteur d’entreprise était moins pertinente dans le secteur public avec des employés qu’il ne pouvait pas licencier, des actifs qu’il ne pouvait pas vendre et un conseil d’administration (Congrès) dysfonctionnel. À la fin de l’été 2001, certains avaient déjà déclaré que son effort était un échec, et il y avait une rumeur selon laquelle il y avait un pool de paris au Pentagone à la date à laquelle il démissionnerait.

Le New York Times a déclaré que Rumsfeld allait déclarer « la guerre à la bureaucratie au Pentagone ». Cet article a été publié dans l’édition du matin du 11 septembre 2001.

Les attaques terroristes de ce jour-là étaient le moment de Rumsfeld. Dès le détournement en 1985 du bateau de croisière Achille Lauro et le meurtre de Leon Klinghoffer, Rumsfeld avait recommandé que les États-Unis mènent la guerre contre le terrorisme sur le terrain de l’ennemi. Les Américains se ralliaient à l’effort national mené par le président George W. Bush pour anéantir le réseau terroriste al-Qaida et ses alliés. Les attentats du 11 septembre ont donné à Rumsfeld l’occasion de mettre ses concepts transformationnels à l’épreuve.

Les premiers mois de la campagne en Afghanistan ont été magnifiques. Les forces américaines, aux côtés des partenaires de la coalition et en particulier des résistants afghans indigènes, ont rapidement mis en déroute les forces talibanes, les ont chassées du pouvoir et ont gravement paralysé al-Qaida. Les efforts ultérieurs de renforcement de la stabilité ont si bien fonctionné qu’en 2005, la représentante Nancy Pelosi a déclaré que «la guerre en Afghanistan est terminée».

Le succès rapide en Afghanistan a fait de Rumsfeld, 70 ans, une institution nationale. Le président Bush l’a surnommé « Rumstud ». Les optométristes ont vendu leurs montures sans monture. Les téléspectateurs ont écouté ses points de presse et se sont réjouis de ses citations lapidaires, dont beaucoup ont été compilées dans l’incontournable « Règles de Rumsfeld ». Le magazine People l’a déclaré sex-symbol. Un sondage Harris en novembre 2001 a mis son taux d’approbation à 78%. Comparé à aujourd’hui – combien de personnes savent même qui est le secrétaire à la Défense ?

« Je ne fais pas de bourbiers »

Mais la gloire donne et la gloire emporte. Depuis le 11 septembre 2001, Rumsfeld avait discuté d’une attaque contre le régime de Saddam Hussein en Irak. Cette occasion s’est présentée en mars 2003. L’armée américaine a brillamment exécuté les phases d’ouverture de l’opération Iraqi Freedom et quelques semaines plus tard, les forces de la coalition étaient à Bagdad.

Le 1er mai, le président Bush a déclaré la fin des grandes opérations de combat. Si Rumsfeld avait pris sa retraite ce jour-là, il serait parti sur le toit du monde, couronnement d’une carrière bien remplie dans la fonction publique avec la poursuite réussie de deux guerres.

Mais l’histoire a continué. Rumsfeld a dit : « Je ne fais pas de bourbiers », mais les bourbiers l’ont fait.

La crise qui s’est développée en Irak n’a pas été, comme le prétendent certains critiques, causée par la « faible empreinte » des forces combattantes de Rumsfeld. Plus de troupes auraient simplement été plus de cibles. Non, le problème était une mauvaise politique.

Le lieutenant-général à la retraite Jay Garner avait commencé à formuler une planification de transition sensée par le biais du Bureau pour la reconstruction et l’aide humanitaire. Garner voulait transférer le pouvoir au peuple irakien le plus rapidement possible et sortir. Mais Garner a été démis de ses fonctions en mai 2003 et ses plans ont été abandonnés. L’ambassadeur L. Paul Bremer a pris la tête de l’Autorité provisoire de la coalition, et la date précoce du transfert de souveraineté a été repoussée. Les libérateurs américains étaient devenus occupants. Un officier irakien m’a dit plus tard que cette rupture de confiance avec le peuple irakien marquait le véritable début de l’insurrection.

L’insurrection n’a pas seulement été causée par le symbolisme des États-Unis se comportant d’une manière qui faisait écho aux anciennes puissances coloniales. Une série de décisions étonnamment malavisées a suivi.

Au nom de la « dé-baasification », tous les experts du régime de Saddam qui connaissaient le fonctionnement du pays ont été licenciés. Cela a intensifié le chaos en Irak. Ensuite, l’armée irakienne a été dissoute, et le corps des officiers purgé, allant même jusqu’à saisir leurs retraites. Les chefs tribaux respectés ont été carrément informés que leurs jours de pouvoir étaient révolus.

Ces gestes insensés ont créé un noyau d’Irakiens en colère avec une expertise militaire, de vastes réseaux d’influence dans le pays, un besoin de revenus et une haine profonde des États-Unis. Cela a aligné leurs intérêts avec ceux d’Al-Qaida et de l’Iran, et le reste a suivi.

Déclin et chute

Combien il aurait été plus facile de garder toutes ces personnes sur la liste de paie, d’acheter leur coopération, plutôt que d’alimenter leur désir de vengeance. Et combien mieux d’avoir laissé aux Irakiens le soin de trier leur nouveau gouvernement, plutôt que de micro-gérer un résultat qui n’avait toujours pas apporté la stabilité lorsque l’Autorité provisoire de la coalition a été dissoute un an plus tard. Que Rumsfeld ait ou non quelque chose à voir avec ces terribles décisions, il les a soutenues et il en a subi les conséquences.

L’intensité croissante de la guerre qui a suivi en Irak suit le déclin et la chute populaires de Rumsfeld. Le même sondage Harris qui a donné au secrétaire des cotes d’approbation de rock star en 2001 l’avait à 47 % deux ans plus tard, et un lamentable 34 % en novembre 2005 alors que les pertes augmentaient en Irak. À ce moment-là, les critiques les plus féroces de Rumsfeld le qualifiaient de « criminel de guerre », mais son seul « crime » était de ne pas s’adapter.

Pour paraphraser Rumsfeld, vous partez en guerre avec les décideurs que vous avez, pas les décideurs que vous pourriez vouloir. Et tandis que les concepts innovants qui sont devenus plus tard connus sous le nom de stratégie « surge » étaient discutés par des experts de la contre-insurrection depuis le début de la guerre en Irak, ils ne se sont solidifiés en une politique réussie que lorsque Rumsfeld et ses principaux lieutenants ont quitté le bâtiment.

Depuis lors, l’héritage du secrétaire a été dominé par des évaluations très critiques de la conduite de la guerre en Irak, malgré ses réalisations précédentes. Il faudra des années avant que des évaluations plus objectives ne commencent la transformation de Rumsfeld.

James S. Robbins, membre du conseil des contributeurs d’USA TODAY et auteur de « This Time We Win: Revisiting the Tet Offensive », a enseigné à la National Defense University et à la Marine Corps University et a été assistant spécial au bureau de le secrétaire à la Défense dans l’administration de George W. Bush. Il est senior fellow en affaires de sécurité nationale à l’American Foreign Policy Council. Suivez-le sur Twitter : @James_Robbins