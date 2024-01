Les présidents se succèdent à la Maison Blanche, mais Wall Street reste imperturbable quant au prochain dirigeant – pour l’instant. Malgré l’incertitude qui plane sur l’occupant du Bureau Ovale d’ici la fin de l’année, les poids lourds du secteur bancaire sont optimistes quant aux perspectives du marché, prédisant un rallye quel que soit celui qui prêtera serment en janvier.

Les analystes ont dit Fortune que les caprices des nouveaux politiciens – en particulier en ces premiers stades des élections – ne sont pour le moment qu’un « bruit de fond », ajoutant qu’ils sont davantage axés sur la continuité des performances économiques que sur la politique proposée.

Avec un événement politique important à l’horizon, les géants du monde des affaires seront inévitablement pressés de connaître leurs perspectives.

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase Par exemple, a déclaré à CNBC à Davos, le président Trump avait « plutôt raison » sur certaines questions.

L’homme qui se décrivait auparavant comme « à peine démocrate » s’est heurté au président Trump, mais a mis en garde le président Biden contre le licenciement des partisans de MAGA, ajoutant : « Pouvons-nous arrêter ce genre de choses et grandir et traiter les autres avec respect et les écouter un peu. un petit peu?”

De même, le PDG du fabricant de ChatGPT OpenAI, Sam Altman, a déclaré que même si « de nombreux enjeux sont en jeu » lors des prochaines élections, il pense que l’IA et l’Amérique en général s’en sortiront « bien ».

Parler à Bloombergégalement à Davos, Altman a déclaré : “Je pense que les élections sont des affaires énormes. Je crois que l’Amérique ira bien, quoi qu’il arrive lors de ces élections.”

Mais alors que le bruit, les tensions et l’incertitude autour de la plus haute fonction américaine augmentent vers la fin de l’année, les experts de Wall Street ont donné le même conseil : ne basez pas vos portefeuilles sur la politique.

Trop tôt pour s’en soucier

Il y a de quoi occuper les investisseurs en ce moment : Quand la Fed baissera-t-elle son taux directeur ?? L’inflation va-t-elle rebondir ? Pourrait les tensions géopolitiques provoquent des perturbations économiques? Les emplois resteront-ils stables ? Et les consommateurs peuvent-ils rester robustes ?

Bien qu’une élection puisse influencer un certain nombre de ces facteurs, certains analystes ont déclaré qu’ils ne prêtaient pas trop attention aux manœuvres politiques à l’heure actuelle.

“Les marchés ne s’en soucient pas vraiment à ce stade”, a déclaré Paul Donovan, économiste en chef chez UBS Global Wealth Management. “Les investisseurs n’anticipent rien sur le résultat des élections de novembre, qui reste compliqué.

“On suppose que l’ancien président américain Donald Trump remporterait l’investiture républicaine, donc ce qui se passe en ce moment n’est qu’un bruit de fond.”

Dans une conversation ultérieure avec FortuneTom McLoughin, collègue de Donovan à l’UBS, a expliqué que les marchés resteront stables jusqu’à ce que le paysage soit mieux défini.

McLoughin, responsable américain des titres à revenu fixe et des titres municipaux d’UBS, a ajouté que les marchés deviendront plus « préoccupés » par l’actualité électorale après l’été.

Goldman Sachs garde également ses cartes près de sa poitrine.

Dans une note envoyée à Fortune Cette semaine, les analystes Dominic Wilson et Vicky Chang ont écrit que même si l’élection a le potentiel d’être un « événement majeur sur le marché », il est difficile d’en déterminer les résultats à ce stade.

Un rassemblement de fin d’année

Comme pour de nombreuses questions économiques à l’heure actuelle, les analystes sont divisés sur les détails mais parviennent à un consensus général sur la trajectoire de l’économie.

Par exemple, les économistes largement d’accord sur le fait qu’un atterrissage en douceur se produira probablement en 2024 et que la Fed commencera à réduire ses taux vers le milieu de l’année.

Et même si les perspectives haussières et baissières divisent le marché, les économistes s’accordent généralement sur le fait que lorsque l’incertitude politique prendra fin au quatrième trimestre 2024, le marché connaîtra une légère hausse.

Du côté haussier, Steve Suttmeier, stratège technique en chef des actions de Bank of America, a déclaré que le S&P 500 pourrait basculer au-dessus de la barre des 5 000.

Selon ses calculs sur les 24 cycles allant de 1928 à 2020, le SPX a augmenté en moyenne 75 % du temps avec un rendement moyen « solide » de 7,5 %.

Cependant, cette performance varie au cours de l’année, la note observée par Fortune soulignant que le S&P500 connaît souvent des difficultés entre janvier et mai, “avant des rendements beaucoup plus forts pour le reste de la quatrième année, ponctués par un rallye estival de juin à août et un rallye de soulagement post-électoral de novembre à décembre”.

Dans une perspective haussière séculaire à long terme, il a ajouté : « La tendance 2022 à 2023… et nos graphiques de feuille de route du marché haussier séculaire suggèrent également que le S&P500 passe un certain temps au-dessus de 5 000 en 2024. »

Groupe Citi s’attend également à ce que les actions se négocient bien en 2024 avec Alex Saunders, chef de l’équipe de macro quantitative mondiale et d’allocation d’actifs de Citi Research, déclarant à Fortune que les actifs ont tendance à bien se négocier pendant les années électorales, en particulier si un président sortant, comme Joe Biden, est candidat.

Un retour à la moyenne est également souvent attendu après les élections, les prix des actifs et les rendements historiques revenant à leur trajectoire à long terme.

Meera Pandit, stratège des marchés mondiaux chez JPMorgan, n’est pas aussi convaincue par les perspectives haussières, car d’après son ensemble de données (de 1932 à aujourd’hui), les rendements du S&P 500 étaient en moyenne de 6,2 % pendant les années électorales, contre 9,6 % pendant les années non électorales.

Cependant, Pandit convient qu’au quatrième trimestre, les investisseurs peuvent s’attendre à un certain optimisme.

“Les marchés ont tendance à être plus volatils à l’approche des élections, mais après le jour du scrutin, cette source d’incertitude est éliminée et, quel que soit le résultat, les marchés avancent et se recentrent sur les fondamentaux”, a-t-elle écrit dans une note. fourni à Fortune.

“En fait, les rendements médians au cours des trois premiers trimestres d’une année électorale étaient de 1,9 %, contre 3,1 % au quatrième trimestre, en remontant à 1936.”

Portefeuilles et politique

Malgré cette trajectoire – l’exception aux données de Pandit étant 2000, lorsque le résultat a finalement été statué par la Cour suprême, et 2008, lorsque les premières bulles de la crise financière ont émergé – l’analyste a encouragé les investisseurs à garder plutôt les yeux sur le long terme. de prendre des décisions de portefeuille basées sur la politique.

“Bien que l’incertitude puisse créer des opportunités, les investisseurs commettent souvent leur pire erreur en période d’incertitude, ce qui peut parfois prendre des années avant que les portefeuilles ne s’en remettent”, a-t-elle écrit.

“Les opinions politiques s’expriment mieux dans les sondages, pas dans un portefeuille. Les investisseurs doivent suivre une règle cardinale : ne laissez pas ce que vous pensez de la politique l’emporter sur votre façon de penser en matière d’investissement.”

Bien que les électeurs pensent souvent que l’économie se porte mieux sous leur candidat préféré – ce qui pourrait avoir un impact sur leurs choix – Pandit souligne que ce n’est probablement pas vrai.

Sous Obama comme sous Trump, par exemple, les rendements du S&P étaient d’environ 16 %.

En tant que telle, ajoute-t-elle, « les conditions macroéconomiques, comme les taux d’intérêt extrêmement bas… ont été un moteur plus influent de rendements supérieurs à la moyenne au cours de ces périodes, plutôt que les prescriptions politiques adoptées par chaque président ».

Avant-garde la recherche remet en question l’idée communément admise selon laquelle les élections déclenchent la volatilité des marchés. Si l’on examine les 100 jours précédant et suivant les élections de 1984 à 2020, la volatilité s’est élevée respectivement à 16,5 % et 15,9 %, toutes deux inférieures au taux global de 17,9 % au cours de cette période.

JPMorgan, bien que légèrement prudent quant à la volatilité, s’aligne sur les conseils de Vanguard sur la manière dont les investisseurs devraient gérer les élections, en soulignant : « Il est naturel de s’inquiéter des élections, mais les données historiques indiquent qu’elles ne constituent pas un problème pour votre portefeuille et les marchés. »

Cette histoire a été initialement présentée sur Fortune.com