« Ne baissez pas la garde »

L’ouragan Hone a apporté jusqu’à 15 pouces de pluie à Hawaï au cours du week-end alors qu’il passait au sud de la grande île dimanche en tant que tempête de catégorie 1.

Une autre menace possible cette semaine pourrait être L’ouragan Gilmaactuellement situé à un peu plus de 1 200 milles à l’est de Hilo. Et après un début calme dans le Pacifique, le National Hurricane Center surveille également une troisième système tropical dans le Pacifique oriental, Tempête tropicale Hectorqui devrait se renforcer à mesure qu’il se déplace vers l’ouest.

À une semaine de la fête du Travail et alors que les écoles de Floride sont déjà en session, le meilleur conseil des prévisionnistes est de ne pas baisser la garde face aux tempêtes dans le bassin atlantique.

Les prévisionnistes d’AccuWeather prédisent qu' »un changement majeur dans les conditions météorologiques ouvrira bientôt les portes à une une frénésie d’activité tropicale se déroule » . «

« Je pense que les choses pourraient devenir très actives potentiellement très rapidement ici dès que cet air sec disparaîtra », a déclaré Alex DaSilva, expert principal en ouragans d’AccuWeather.

« Nous pourrions assister à un défilé de tempêtes. Cette augmentation spectaculaire de l’activité commencera à la fin du mois d’août et persistera tout au long du mois de septembre », a déclaré AccuWeather. Fête du Travail 2024 est le 2 septembre.

Entre six et dix systèmes tropicaux sont prévus pour septembre, selon les météorologues d’AccuWeather. C’est similaire au rythme de Une saison des ouragans record en 2020 qui a connu 10 tempêtes en septembre. La même année, on a enregistré un record de 30 tempêtes nommées au cours de la saison.

La Floride est-elle exposée à un risque de cyclone tropical en septembre ? Qui devrait s’en préoccuper ?

La Floride et les Carolines présentent un risque élevé de tempête tropicale ou d’ouragan touchant terre, a déclaré AccuWeather. Mais ce ne sont pas les seuls États qui devraient surveiller de près les tropiques.

« Je suis toujours très préoccupé par la côte du Texas », a déclaré DaSilva.

Dans sa mise à jour des prévisions d’août, l’Université d’État du Colorado a prédit que probabilités qu’au moins un ouragan majeur touche terre en Floride aux États-Unis comme :

Tout le littoral continental des États-Unis : 56 %

Côte Est des États-Unis, y compris la péninsule de Floride (au sud et à l’est de Cedar Key) : 30 %

Côte du Golfe depuis le Panhandle de Floride (à l’ouest et au nord de Cedar Key) vers l’ouest jusqu’à Brownsville : 38 %

Dans ses prévisions sur deux semaines pour la période du 20 août au 2 septembre, l’Université d’État du Colorado prévoit une activité cyclonique normale, mais ajoute « des facteurs environnementaux ». les conditions semblent devenir plus propices à l’activité des cyclones tropicaux » vers la fin du mois d’août. «

« Il existe un risque de formation de cyclones tropicaux dans l’Atlantique Est/Centre ainsi que dans les Caraïbes dans 8 à 14 jours. Certains de ces membres de l’ensemble sont agressifs avec une intensification, ce qui est logique étant donné le faible cisaillement prévu dans la deuxième semaine à travers le bassin », a déclaré la CSU.

Voici la dernière mise à jour du NHC en date du 26 août à 2 heures du matin :

Qu’y a-t-il là-bas et quelle est la probabilité que cela se renforce ?

Conditions sur l’ensemble du bassin atlantique à 6 heures du matin le 26 août 2024.

Le Centre national des ouragans était surveillance de deux ondes tropicales dans le bassin atlantique, selon l’avis de 2 heures du matin. Le bassin atlantique comprend l’océan Atlantique Nord, la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique.

Première vague : Cette onde tropicale est située dans l’est de l’Atlantique, au nord des îles du Cap-Vert. Elle se déplace vers l’ouest à une vitesse de 11 à 17 mph.

Deuxième vague : La deuxième onde tropicale est située dans le centre de l’Atlantique, à l’est de Porto Rico. Elle se déplace également vers l’ouest à une vitesse de 11 à 17 mph.

Besoin de fournitures pour les ouragans ? Faites des économies dès maintenant pendant les vacances fiscales en Floride

La deuxième et dernière période de deux semaines à économisez sur les fournitures pour les ouragans a commencé le 24 août et se poursuit jusqu’au 6 septembre.

Avec l’Atlantique 2024 la saison des ouragans ne devrait pas seulement être chargée — certains prédisent plus du double de la moyenne des 14 tempêtes nommées — mais aussi à dure jusqu’en novembreil est maintenant temps d’acheter des provisions. Dès qu’une tempête approche, les magasins se ruent et les rayons se vident de leurs produits essentiels.

Quelles fournitures pour ouragans sont exonérées de taxes en Floride ?

Les deuxièmes vacances fiscales de Floride pour la préparation aux catastrophes auront lieu du 24 août au 6 septembre 2024.

Un portable générateur utilisé pour fournir de la lumière ou des communications ou pour conserver les aliments en cas de panne de courant avec un prix de vente de 3 000 $ ou moins.

Une bâche ou autre revêtement imperméable flexible dont le prix de vente est de 100 $ ou moins.

Un article normalement vendu ou généralement annoncé comme un système d’ancrage au sol ou un kit d’arrimage avec un prix de vente de 100 $ ou moins.

Un détecteur de fumée ou un avertisseur de fumée dont le prix de vente est de 70 $ ou moins.

Un extincteur dont le prix de vente est de 70 $ ou moins.

Un détecteur de monoxyde de carbone dont le prix de vente est de 70 $ ou moins.

Une glacière non électrique pour le stockage des aliments dont le prix de vente est de 60 $ ou moins.

Une banque d’alimentation portable dont le prix de vente est de 60 $ ou moins.

Un réservoir d’essence ou de diesel dont le prix de vente est de 50 $ ou moins.

Une radio portable auto-alimentée, une radio bidirectionnelle ou une radio météo dont le prix de vente est de 50 $ ou moins.

Un paquet de piles AA, AAA, C, D, de 6 volts ou de 9 volts, à l’exclusion des batteries pour automobiles et bateaux, dont le prix de vente est de 50 $ ou moins.

Une source lumineuse portable et autonome (alimentée par batterie, énergie solaire, manivelle ou gaz) dont le prix de vente est de 40 $ ou moins.

Lampes de poche

Glace réutilisable (packs de glace) avec un prix de vente de 20 $ ou moins.

Lanternes

Bougies

Attendez-vous à voir un nouveau « cône de préoccupation » avec la prochaine tempête nommée, si elle s’approche de la Floride, aux États-Unis

Le Le Centre national des ouragans a lancé son nouveau « cône de préoccupation » » pour l’ouragan Ernesto le 14 août.

Ernesto est resté loin de la Floride et des États-Unis, de sorte que les habitants n’ont pas constaté de grandes différences entre le cône original et le nouveau. L’une des plus grandes différences entre les deux est que le nouveau cône affichera les avertissements de vent émis pour les comtés de l’intérieur, et pas seulement ceux de la côte.

Les deux cônes seront visibles sur le site Web du Hurricane Center. Trouvez le nouveau cône en vous rendant sur la page graphique de la tempête, puis cliquez sur « Nouveau cône expérimental », qui sera surligné en rouge.

Différences que vous verrez :

Des veilles et des avertissements sont prévus pour les comtés de l’intérieur, pas seulement pour les zones côtières.

Ombrage blanc transparent pour l’ensemble des prévisions sur cinq jours, au lieu de pointillés blancs (points) pour les prévisions sur quatre et cinq jours.

Qui est susceptible d’être impacté ?

Il est trop tôt pour déterminer si les ondes tropicales auront un impact sur la Floride ou les États-Unis.

Les météorologues exhortent tous les résidents à continuer de surveiller les tropiques et à toujours être prêts. Ce conseil est particulièrement important pour ce qui devrait être une saison des ouragans très active.

Alertes et avertissements météorologiques émis en Floride

Quand a lieu la saison des ouragans dans l’Atlantique ?

La saison des ouragans dans l’Atlantique s’étend du 1er juin au 30 novembre.

Quand a lieu le pic de la saison des ouragans ?

Le pic ultime de la saison des ouragans se situe le 10 septembre, mais la saison se poursuit jusqu’au 30 novembre. Crédit : NOAA

Le pic de la saison se situe le 10 septembre, avec une activité maximale entre la mi-août et la mi-octobre, selon le Hurricane Center.

Carte du National Hurricane Center : que surveillent les prévisionnistes actuellement ?

Les systèmes actuellement surveillés par le National Hurricane Center comprennent :

Carte interactive : Ouragans, tempêtes tropicales qui sont passés près de votre ville

Prévision de précipitations excessives

Quelle est la prochaine étape ?

