‘Ne baise pas* ! The Planet’ : Atlassian publie un guide pour aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone

Points clés Le plan de développement durable d’Atlassian vise à aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone.

Fixer des objectifs de réduction des émissions et rendre compte des progrès sont essentiels pour les objectifs climatiques des entreprises.

Les divulgations sur le climat seront une exigence pour faire des affaires.

Atlassian, la société technologique du milliardaire Mike Cannon-Brookes, a publié un guide pour aider les entreprises partageant les mêmes idées à réduire leur empreinte carbone.

Qu’il soit motivé par des valeurs environnementales, une analyse de rentabilisation solide ou qu’il évite de tomber sous le charme des régulateurs soucieux du climat, le plan de développement durable de l’entreprise, intitulé Don’t F&*! La Planète, propose des conseils pratiques.

« Il ne nous suffit pas d’agir par nous-mêmes, nous devons le faire en étroite collaboration avec d’autres grandes entreprises », a déclaré Jess Hyman, responsable du développement durable, à AAP depuis la Californie.

Les consommateurs ont des attentes élevées et des chaînes d’approvisionnement entières sont responsables des émissions de carbone, ce qui signifie demander aux fournisseurs et aux services d’être honnêtes quant à leurs opérations.

« Nous avons vu le risque commercial et, franchement, l’opportunité très réelle de le poursuivre », a déclaré Mme Hyman.

« Nous devons être très clairs sur le fait qu’il s’agit d’un succès à long terme. »

Les clients aux États-Unis et en Europe mettent en place et contrôlent les chaînes d’approvisionnement qui s’étendent vers et depuis l’Australie.

Dans le monde entier, les régulateurs indiquent clairement que les divulgations sur le climat seront une exigence pour faire des affaires.

« C’est devenu une question de vitesse à laquelle vous allez pousser, allez-vous capturer l’avantage du premier arrivé », a-t-elle déclaré.

« La pression est tout simplement trop forte à ce stade, alors que nous approchons du point d’émissions maximales, pour lancer la boîte sur la route. »

En 2019, Atlassian a été la première grande entreprise technologique australienne à rejoindre RE100, un groupement mondial d’entreprises visant une utilisation à 100 % d’énergie renouvelable.

Il est nécessaire de définir des priorités «impitoyables», ce qui pour Atlassian signifiait commencer par un objectif scientifique de réduction des émissions de l’entreprise, a déclaré Mme Hyman.

Le bureau de Mountain View en Californie était déjà vert et le reste de ses opérations doit emboîter le pas, y compris la construction d’un nouveau siège social à Sydney avec Atlassian comme locataire principal de la plus grande tour en bois hybride au monde.

Atlassian, la société technologique du milliardaire Mike Cannon-Brookes, a publié un guide intitulé Don’t F&*! The Planet pour aider les entreprises partageant les mêmes idées à réduire leur empreinte carbone. Source: Getty / Brook Mitchell Mais comme de plus en plus de personnes travaillent à domicile, les émissions de l’entreprise doivent également tenir compte d’autres emplacements.

Le plan directeur suit les progrès d’Atlassian et s’appuie sur plus de 100 conversations avec des sociétés homologues, y compris l’Australien Canva et d’autres sociétés technologiques équilibrant une croissance rapide et des objectifs nets zéro.

« Nous avons parlé de la façon dont ces objectifs sont complètement impossibles seuls et possibles ensemble », a déclaré Mme Hyman.

Mais il n’y a pas d’approche unique, car chaque entreprise est invitée à comprendre son propre profil d’émissions.

Elle a recommandé de commencer par un objectif de réduction des émissions, de le faire vérifier de manière indépendante, puis de rendre compte des progrès.

« Et je déconseille aux gens de se fixer un objectif s’ils n’ont pas de plan pour vraiment faire le travail », a-t-elle déclaré.

« Vous devez faire les deux et vous devez anticiper que vos parties prenantes vont vous y obliger. »

Atlassian espère que le guide est un moyen de «payer au suivant» pour les conseils reçus de ses pairs sur le net zéro.

« Il y a des entreprises comme Workday et Salesforce qui l’ont vraiment fait pour nous et nous ont donné la confiance que nous pouvions avancer là-dessus aussi », a déclaré Mme Hyman.