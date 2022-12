Né avec des côtes fracturées, un chimpanzé abandonné retrouve ses parents humains

Une vidéo saine d’un bébé chimpanzé réunissant ses parents humains a fait fondre les cœurs sur Internet. L’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip a également révélé l’histoire tragique de la vie de l’animal sauvé. Le bébé chimpanzé est né avec des côtes cassées et souffrait d’une pneumonie lorsqu’il a été retrouvé par un couple humain. Après avoir été abandonné par sa propre mère, l’animal a reçu l’amour et les soins du couple humain. Lorsque le chimpanzé a commencé à grandir, les parents adoptifs ont envoyé l’animal dans un environnement contrôlé susceptible d’être élevé par des experts animaliers.

Cependant, le couple se fait un devoir de rendre visite au bébé chimpanzé à intervalles réguliers. Une vidéo de leurs retrouvailles est maintenant un excellent exemple du lien pur qui peut être partagé entre les humains et les animaux. Dans le clip, le chimpanzé libéré se précipite vers la femme et l’engloutit dans un câlin d’ours. L’instant d’après, il part et se dirige vers l’homme dans ses bras. “Ce bébé chimpanzé est né avec des côtes cassées, a eu une pneumonie et a été abandonné par sa propre mère. Un couple humain l’a élevé et lui a montré l’amour. Aujourd’hui, c’est ainsi qu’il réagit chaque fois qu’il les voit », a déclaré l’utilisateur de Twitter en légende de la vidéo. Jetez-y un œil ici :

La vidéo a amassé plus de treize millions de vues sur le site de micro-blogging. Un barrage d’utilisateurs a loué le lien réconfortant partagé entre le couple humain et le chimpanzé. Un utilisateur a déclaré: “Les animaux deviennent plus miséricordieux que les humains.”

Un autre a écrit : « C’est tout ce qu’il faut. Aimer! Pourquoi tous les humains ne peuvent-ils pas ressentir de l’amour pour toute la création ? YNWA (Vous ne marchez jamais seul)!”

Un autre a commenté : « S’ils sont élevés et traités correctement, les chimpanzés peuvent être très proches des humains.

Pendant ce temps, un utilisateur a déclaré : “Pensez qu’il y a des gens qui croient que les animaux n’ont pas la capacité de traiter les émotions alors que vous pouvez littéralement regarder dans leurs yeux et voir une âme.”

Cela a-t-il fait fondre votre cœur aussi?

