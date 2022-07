NDAA: House tente d’éviter les batailles politiques sur le projet de loi sur la politique du Pentagone

Commentez cette histoire Commentaire

La Chambre des représentants devrait donner son approbation bipartite cette semaine à un projet de loi record d’autorisation de défense de 840 milliards de dollars qui guiderait la réorientation de l’armée américaine au sein de l’OTAN. et ailleurs, mais les premiers législateurs doivent convenir d’inclure ou non des dizaines d’amendements proposés ayant des implications pour plusieurs priorités de politique intérieure et étrangère.

La législation, considérée comme l’une des rares mesures “à adopter” chaque année, est un forum régulier pour les différends politiques qui, dans certains cas, sont périphériques à la sécurité nationale. Le projet de loi de cette année a attiré plus de 1 200 amendements proposés par les membres de la Chambre, brisant les niveaux d’intérêt observés lors des cycles précédents et gagnant de rares réprimandes publiques des principaux démocrates et républicains de la House Armed Services Committee.

“Si cela n’aide pas le combattant”, a averti ses collègues cette semaine, le représentant Mike D. Rogers (R-Ala.), “cela n’a pas besoin d’être dans ce projet de loi”.

Ces dernières années, en plus de diriger le financement annuel du Pentagone, la loi sur l’autorisation de la défense nationale, ou NDAA, a ordonné le changement de nom de certains bases militaires pour dissocier ces installations de leur Héritage confédéré et institué un congé familial payé pour tous les travailleurs fédéraux.

La les propositions à l’étude cette année, se concentrer sur des questions aussi diverses que l’accélération des initiatives de santé militaire à l’augmentation de la capacité de traitement des visas pour les Afghans laissés pour compte lors de l’évacuation précipitée de l’année dernière ; aussi opportun que le suivi de l’aide à la sécurité à l’Ukraine et la répression de la capacité de la Russie à participer aux forums internationaux ; et aussi banal que d’exiger que tous les drapeaux et fleurs affichés dans les installations du ministère de la Défense soient de fabrication américaine.

La liste est également remarquable pour les nombreuses mesures qui ont été lancées mais finalement exclues, telles que les efforts soutenus par les républicains pour démanteler les exigences de l’armée en matière de vaccins contre les coronavirus et déprioriser les initiatives ciblant l’extrémisme dans les rangs, et des propositions concurrentes des deux côtés de l’allée pour réglementer la façon dont l’armée gère l’avortement après la décision de la Cour suprême annulant Roe contre Wade.

À l’approche de la date limite de l’armée, environ 60 000 soldats à temps partiel ne sont pas vaccinés

Dans de nombreux cas, le comité du règlement intérieur – qui dicte les procédures pour les débats au sol – a opté pour des substituts moins controversés. Au lieu d’amendements concernant l’avortement, par exemple, ses membres ont autorisé un débat sur le lancement d’un programme pilote pour lutter contre les grossesses non désirées et d’autres mesures de santé reproductive.

Mais le débat au sol, qui a débuté mercredi, devrait présenter quelques frictions. La liste des amendements comprend, par exemple, des mesures visant à retirer jusqu’à 100 milliards de dollars du coût global du projet de loi sur la défense.

Une autre proposition permettrait au secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, d’augmenter la “prime d’inflation” pour les militaires qui gagnent 45 000 $ par an ou moins en plus d’une augmentation de salaire de 2,4% pour tenir compte des difficultés auxquelles sont confrontées les familles des militaires alors que les économistes craignent que les États-Unis ne soient à l’aube d’une récession. Tous les deux viendrait en plus d’une augmentation générale de salaire de 4,6% déjà dans le projet de loi et de telles entreprises concurrentes pourraient diviser la Chambre – et pas nécessairement selon les lignes de parti.

Il existe également un potentiel de retombées politiques autour de propositions qui cherchent à conditionner l’aide américaine à la sécurité pour certains pays au respect de critères, y compris les droits de l’homme. La Chambre est sur le point d’envisager de limiter l’aide aux Philippines pour cette raison, d’empêcher la vente de F-16 à la Turquie en raison de sa conduite envers la Grèce et de suspendre les ventes d’armes à l’Arabie saoudite en raison du meurtre du journaliste et collaborateur du Washington Post Jamal Khashoggi.

Et un désaccord passionné est possible sur un sous-ensemble d’amendements liés aux drogues récréatives et à d’autres substances contrôlées, alors que la Chambre est sur le point de voter dans le cadre de la NDAA sur l’opportunité d’étendre l’accès aux services bancaires pour les entreprises de cannabis et d’autoriser l’utilisation de l’ecstasy et de certains psychédéliques. comme alternatives aux opioïdes sur ordonnance en médecine militaire.

Cependant, il est probable qu’il y ait un solide soutien bipartite pour les mesures relatives à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, y compris les amendements exigeant des rapports et d’autres mesures pour mieux compte des armes américaines entrant dans le pays. D’autres propositions appellent des déclarations politiques ou des expressions du Congrès selon lesquelles la Russie ne devrait jamais être autorisée à rejoindre des organisations comme le G-7 et devrait être obligée de libérer des prisonniers politiques russes comme Alexei Navalny et Vladimir Kara-Murza.

Deux Américains de haut niveau détenus en Russie, Brittney Griner et Paul Whelan, ne sont pas mentionnés nommément dans le projet de loi sur la défense ou dans les amendements proposés.

Il y aura probablement un soutien bipartite pour les mesures visant à renforcer de toute urgence la capacité du Pentagone à se défendre contre les drones ennemis et à renforcer la cybersécurité et les systèmes satellitaires, aux côtés d’investissements dans d’autres avancées technologiques.

“Le Pentagone”, a déclaré le président du House Armed Services Committee, Adam Smith (D-Wash.), “n’est généralement pas doué pour aller vite”.

La liste des amendements comprend quelques idées familières qui ont mérité le soutien de la Chambre au cours des années précédentes, mais n’a pas obtenu l’approbation du Sénat. Il s’agit notamment des efforts visant à abroger les autorisations de longue date d’utiliser la force militaire adoptées en 2002 et 1991 pour autoriser les hostilités contre l’Irak. Ils comprennent également une mesure accordant au maire de Washington le pouvoir d’appeler le personnel de la Garde nationale en cas d’urgence, pouvoir que possèdent tous les gouverneurs d’État.

Il comprend également des mesures visant à s’appuyer sur les récentes changements. Une l’amendement commanderait un rapport sur la façon dont le ministère de la Défense a reflété les contributions des Noirs américains dans ses pratiques de dénomination des installations militaires. Un autre garantirait que les membres du service se plaignant de harcèlement ou de discrimination verraient leur affaire entendue dans les 180 jours ou seraient libres de poursuivre leurs réclamations devant un tribunal civil. D’autres ciblent le stress post-traumatique et les problèmes de santé mentale affectant les militaires et les anciens combattants.

L’approbation attendue par la Chambre de son projet de loi sur la défense constituera une étape importante dans le processus, mais pas le dernier mot sur la façon dont les fonds du Pentagone seront dirigés.

Le Sénat n’a pas encore prévu de vote sur sa version du projet de loi, qui, une fois adoptée, devra être réconciliée avec la version de la Chambre et approuvée par les deux chambres.

La législation finale pourrait également être limitée par les crédits du Congrès. Le projet de loi de crédits de défense proposé par la Chambre pour l’exercice 2023, qui commence le 1er octobre et n’a pas encore reçu de vote au sol, envisage un budget de 762 milliards de dollars pour le Pentagone et l’armée, soit environ 78 milliards de dollars de moins que le projet de loi sur la défense actuellement à l’étude. autoriserait.