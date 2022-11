NCIB dit que les hommes pourraient être emprisonnés pour avoir regardé des femmes pendant 14 secondes et Twitter a des pensées

Il existe de nombreuses façons par lesquelles une femme est harcelée en public. L’un d’eux regarde. Plus maintenant! S’adressant à Twitter, le National Crime Investigation Bureau (NCIB) a informé que regarder une fille ou une femme pendant plus de 14 secondes peut entraîner l’emprisonnement de l’accusé. “Voir n’importe quelle fille / femme pendant plus de 14 secondes peut conduire à la prison. Parce que sciemment ou inconsciemment ou en plaisantant, regarder une fille / femme familière ou inconnue pendant plus de 14 secondes est un crime grave en vertu des articles 294 et 509 du CPI. De tels cas sont molestés”, lit-on dans le tweet.

Le bureau a en outre déclaré que les personnes reconnues coupables d’avoir commis de tels actes peuvent être emprisonnées pendant au moins 3 mois et même jusqu’à un an. L’accusé pourrait également être condamné à une amende.

Comme toujours, les internautes en ont beaucoup parlé. « C’est la loi la plus odieuse qui ait jamais existé. Les lois sont biaisées et prédatrices. Au lieu de promouvoir l’égalité, ces lois victimisent les hommes. L’abrogation de ces lois non scientifiques est le besoin de l’heure. Le système judiciaire indien exige des réformes urgentes”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Certaines personnes ont également partagé des mèmes sur le même. Regarde:

J’ai beaucoup de questions Pourquoi seulement 14 secondes ? Et si l’homme portait des lunettes ? Comment une fille peut-elle le prouver ? Pourquoi cette règle est-elle limitée aux filles ? Je suis d’accord avec le fait que la sécurité des femmes devrait être la priorité absolue. cette règle peut être mal utilisée, elle doit être analysée correctement https://t.co/5Iv73FFuSC pic.twitter.com/1DUJCWteSr – Akhil Chavan (@Akhilicious_) 28 novembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt dans la journée, les mèmes sont devenus viraux après qu’un rapport ait affirmé que les données de plus de 500 millions d’utilisateurs de WhatsApp de différents pays avaient été mises en vente sur des forums de pirates. Bien que WhatsApp n’ait aucune preuve d’une fuite de données de l’application de messagerie, les gens se sont tournés vers leurs identifiants Twitter et ont partagé des mèmes sur le même. Alors que peu d’extraits partagés de films, d’autres ont simplement écrit des légendes hilarantes. “La réclamation écrite sur Cybernews est basée sur des captures d’écran non fondées. Il n’y a aucune preuve d’une “fuite de données” de WhatsApp”, a déclaré lundi un porte-parole de WhatsApp.

