NCI ARTworks accueillera une exposition du travail de Philip Nevitt – Shaw Local

North Central Illinois ARTworks organisera une réception d’ouverture et une exposition de 18 h à 20 h le vendredi 9 décembre du travail de Philip Nevitt à la galerie NCI ARTworks dans l’aile ouest du bâtiment Westclox, 400 Fifth St., Pérou.

Nevitt est un artiste de formation classique, dont les études à la School of the Art Institute de Chicago l’ont conduit dans la région de la vallée de l’Illinois, où il peint et vend à plein temps des musiciens, des athlètes et des célébrités emblématiques. Il est également connu pour son travail représentant les Amérindiens. Ses sculptures, qui relèvent de la catégorie du surréalisme, dépeignent souvent la complexité de l’iconographie religieuse, en particulier en ce qui concerne la vie et la mort, plongeant dans les aspects troublants de la religion.

De nombreuses pièces du travail de Nevitt seront exposées tout au long du mois de décembre, et des tirages seront également disponibles. Le vernissage est gratuit et ouvert au public.

NCI ARTworks est une agence artistique régionale et une organisation 501 (c) 3 dédiée au soutien et à l’expansion de la communauté artistique dans les comtés de La Salle, Bureau et Putnam par le biais de la collaboration artistique, de la sensibilisation à l’éducation et du développement de l’espace artistique.