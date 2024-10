NCARB publie une déclaration sur l’IA et l’avenir de la profession d’architecte | Nouvelles

Le Conseil national des commissions d’enregistrement architectural (NCARB) a annoncé un avis consensuel concernant la réglementation de la technologie de l’intelligence artificielle et son impact futur sur la profession d’architecte.

Cette annonce a émergé lors de la réunion d’affaires annuelle 2024 du NCARB en juin, au cours de laquelle 150 membres du conseil d’administration des licences se sont réunis. La réunion s’appuie sur des discussions antérieures tenues lors du sommet régional de mars 2024 et du premier symposium sur l’avenir en décembre 2023, qui ont exploré l’impact de l’IA sur la profession. Le NCARB a déclaré : « À l’avenir, le NCARB continuera de surveiller l’utilisation croissante de l’IA dans la pratique et son interface potentielle avec la mission de réglementation du NCARB et de ses membres. Le NCARB reste déterminé à collaborer avec les membres de son conseil d’administration des licences pour garantir le meilleur intérêt du NCARB. Le public est servi grâce à une réglementation efficace et raisonnable de la pratique architecturale.

Le NCARB a souligné que même si les progrès de l’IA et de la conception informatique fournissent aux architectes de nouveaux outils permettant d’économiser du travail, il est essentiel que les architectes conservent leur responsabilité et leur obligation de rendre des comptes. Ils ont noté que l’IA est un outil et ne remplace pas le jugement professionnel, et que quels que soient les outils d’IA utilisés, il incombe à l’architecte de se conformer aux normes de diligence et de contrôler de manière responsable toutes les soumissions techniques sous leur sceau.

L’organisation a également souligné les principaux points de consensus au sein de sa communauté réglementaire :

Les régulateurs ne devraient pas limiter le recours aux avancées technologiques qui soutiennent la capacité de la profession à améliorer la santé, la sécurité et le bien-être du public.

Il ne relève pas de la mission et de l’expertise du NCARB d’évaluer ou de fournir des avis sur des outils d’IA spécifiques et leur application, et il n’existe pas non plus de précédent pour imposer des limitations à l’utilisation d’un outil.

Toute réglementation proposée doit garantir que le praticien agréé reste responsable de tout le travail produit, quelle que soit l’implication de l’IA.

En outre, le NCARB prévoit d’explorer des conseils et des meilleures pratiques pour les architectes utilisant l’IA, y compris la réévaluation des paramètres de contrôle responsable et l’identification des meilleures pratiques pour une utilisation éthique de l’IA.

Vous pouvez explorer plus en détail l’évolution de l’IA et son rôle dans la pratique dans le cadre de notre récent Archinect en profondeur : Intelligence artificielle série ici.