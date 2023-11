NCAAW : Caroline du Sud et Notre Dame annoncent un match historique à Paris

Lorsque Kamilla Cardoso de Caroline du Sud et notre DameAu centre de saut Kylee Watson de la Halle Georges Carpentier Arena le lundi 6 novembre à 13 h HE (ESPN), ce sera un moment historique pour le cerceau universitaire féminin : le premier match de saison régulière de la NCAA organisé en Europe.

Le lieu du match ne témoigne pas seulement de la croissance du sport, mais devrait également élargir davantage l’empreinte du basket-ball universitaire féminin. Pourtant, l’atmosphère festive de l’événement n’atténuera pas la qualité de la compétition.







Les Gamecocks entament la saison au 6e rang au pays, un statut élevé qui représente néanmoins une légère baisse du classement national du programme par rapport aux saisons récentes. L’entraîneur-chef Dawn Staley et son équipe relativement inexpérimentée mais encore talentueuse ont l’intention de rappeler à tous qu’il n’est pas sage de les sous-estimer. Les Fighting Irish sont classés n°10, avec l’entraîneur-chef Niele Ivey et ses protégés prêts non seulement à défendre leur titre ACC, mais également à faire plus de bruit au niveau national. Une victoire contre les Gamecocks ferait certainement sourire le monde du cerceau universitaire féminin aux Irlandais, surtout si la deuxième équipe d’étoiles américaines de 2023, Olivia Miles, dont le statut pour le match reste indéterminé en raison d’un inconfort persistant au genou, ne prend pas le dessus. tribunal.

Lors du seul match préparatoire de Notre Dame, Hannah Hidalgo, phénomène de première année, a montré que les Irlandais pourraient bien se passer de Miles, en remplissant le score avec 23 points, sept passes décisives, six rebonds et cinq interceptions sous le nom de Notre Dame. Purdue Nord-Ouest écrasé lundi dernier. MiLaysia Fulwiley, étudiante de première année très vantée de Caroline du Sud, a également joué dans le match préparatoire unique des Gamecocks, drainant quatre paniers à 3 points alors qu’elle marquait 16 points et ajoutait six rebonds, cinq passes décisives et trois interceptions dans le match convaincant de Caroline du Sud. victoire sur Rutgers.

Même si le potentiel de nouveaux visages est passionnant, attendez-vous à ce que le résultat du match d’ouverture soit déterminé par les joueurs les plus expérimentés de chaque équipe. Pour la Caroline du Sud, il s’agit du centre senior Kamilla Cardoso, la sixième femme de l’année SEC 2023 qui assume un rôle de départ et principal pour les Gamecocks. Recherchez le meneur senior Te-Hina Paopao, maintenant vêtu de grenat et de noir après son transfert de l’Oregon, pour mettre en place le Cardoso de 6 pieds 7 pouces. Le trio stable composé du garde junior Bree Hall, de l’attaquant junior Sania Feagin et du garde de deuxième année Raven Johnson a également le potentiel d’intensifier et de faire des jeux révolutionnaires pour les Gamecocks. Deux attaquants de deuxième année pourraient également avoir un impact sur l’action de la Caroline du Sud ; tandis qu’Ashlyn Watkins offre un athlétisme presque inégalé, Chloe Kitts arbore un jeu offensif polyvalent.

Pour les Irlandais, le grand senior Kylee Watson sera chargé de contenir Cardoso, tandis que sa partenaire senior du frontcourt, Maddy Westbeld, devra fournir de la pop. La garde junior Sonia Citron a la capacité de changer la donne avec son tir. Si Miles ne joue pas, la garde diplômée Anna DeWolfe, transférée de Fordham, complètera probablement le cinq de départ des Irlandais, fournissant une manieuse de ballon expérimentée aux côtés d’Hidalgo. En sortie de banc, Nat Marshall, senior de 6 pieds 5 pouces, apporte plus de taille pour rivaliser avec Cardoso et le garde de première année Cass Propser offre le genre de côtelettes athlétiques et défensives nécessaires pour accrocher les Gamecocks. Le gardien de deuxième année KK Bransford sert d’étincelle de but hors du banc qui peut obtenir des seaux en grappes.

En bref, les fans parisiens potentiellement peu familiers avec le basket-ball universitaire féminin américain devraient quitter l’arène impressionnés par la profondeur du talent et des compétences affichées par les deux équipes, que les Gamecocks ou les Irlandais sortent victorieux.

Informations sur le jeu

Gamecocks de Caroline du Sud n°6 (0-0) contre Notre Dame Fighting Irish n°10 (0-0)

Quand: Lundi 6 novembre à 13 h HE Où: Arène Halle Georges Carpentier à Paris, France Comment regarder : ESPN Clé du match : L’athlétisme de la Caroline du Sud. Au cours des dernières saisons, la Caroline du Sud a fait sortir ses adversaires du terrain, malgré des tirs inégaux depuis le périmètre et derrière l’arc, en raison de ses qualités athlétiques supérieures. Cette année ne devrait pas être différente, car la liste de Dawn Staley regorge d’athlètes de haut niveau capables de vaincre des adversaires manquant de taille et de force. C’est cette vitesse signature de la SEC ! Bien que Notre Dame soit loin d’être sous-athlétique, peuvent-ils rivaliser avec la Caroline du Sud, notamment dans la peinture ? Si les Gamecocks possèdent le verre des deux côtés – ce qui entraîne des rebonds défensifs se transformant en points de rupture rapide et des rebonds offensifs devenant des points de seconde chance – les Irlandais pourraient avoir du mal à suivre.

