LE TOP 10 DES STARTUPS À SURVEILLER EN 2023 COMPRENNENT :

Défenseur actif • Perspectives de la santé féminine • àStryde • Lancer les laboratoires • Le temps maigre • Ohanafy • Logique populaire • Cascade sociale • TRAKID • Analyse TSV

Voici les profils :

Quand votre entreprise a-t-elle été créée ? 2021

Son(ses) fondateur(s) et son(ses) titre(s) actuel(s) sont : Jim BoyteFondateur + PDG

Où votre entreprise a-t-elle été fondée ? Carthage, Caroline du Nord

Quelle est la mission de votre entreprise ?

Active Defender sera l’outil de communication d’urgence le plus fiable au monde au cours des 7 prochaines années, car les gens veulent être informés lorsque la peur de l’inconnu survient.

Qu’est-ce qui rend votre entreprise unique ? Quelle est votre sauce secrète ?

Active Defender révolutionne la sécurité dans les écoles en transformant les systèmes d’alerte traditionnels et unilatéraux en un écosystème responsabilisant et riche en informations. Pendant des années, enseignants et étudiants ont pratiqué d’innombrables exercices de sécurité dans le vide, sans savoir s’ils se dirigeaient vers le danger ou s’en éloignaient. Cela se termine maintenant.

Notre Live Security Map révolutionnaire garantit que tout le monde sur le campus est toujours informé, transformant l’incertitude en informations exploitables. Les enseignants et les élèves peuvent voir en temps réel ce qui se passe et où, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées qui pourraient sauver des vies.

Mais notre sauce secrète va au-delà de la gestion immédiate de la crise. Active Defender sert également d’outil préventif pour signaler les violences, sauvant ainsi non seulement des vies, mais réduisant également les expulsions. En promouvant une culture de conscience et de responsabilité, nous contribuons à créer des environnements d’apprentissage plus sûrs et plus sécurisés. Lorsque vous transmettez les bonnes informations aux bonnes personnes, vous obtenez la bonne réponse – et cela fait toute la différence.

Quel est votre marché cible et pourquoi l’avez-vous sélectionné ?

Le principal marché cible d’Active Defender est le système éducatif K-12. La raison pour laquelle nous nous concentrons sur ce marché spécifique vient à la fois du besoin et de l’impact potentiel. Les écoles ne sont pas seulement des centres d’apprentissage mais aussi des pôles communautaires, ce qui fait de leur sécurité une préoccupation pour la société dans son ensemble. Tragiquement, les écoles sont de plus en plus devenues des lieux de violence et de situations d’urgence, ce qui rend un système de communication et d’alerte efficace une nécessité urgente.

Les écoles K-12 constituent un cadre idéal pour mettre en œuvre la technologie Active Defender pour plusieurs raisons :

Échelle : Le système peut être mis en œuvre efficacement sur des campus de différentes tailles, des petites écoles primaires aux grandes écoles secondaires.

Besoin : Les exercices fréquents et, malheureusement, les incidents réels démontrent un besoin urgent d’une communication efficace et en temps réel.

Prise de décision : les administrateurs scolaires et les enseignants sont en première ligne pour répondre aux crises, mais manquent souvent d’une connaissance de la situation en temps réel ; Active Defender résout ce problème.

Adhésion de la communauté : les parents, les enseignants et les administrateurs ont tous un intérêt direct dans la sécurité des élèves, ce qui facilite l’adhésion à une solution de sécurité complète.

Environnement réglementaire : L’attention croissante portée à la sécurité des écoles a conduit à une augmentation du financement et du soutien réglementaire, créant ainsi un environnement plus propice à l’adoption.

Impact à long terme : en favorisant une culture de sécurité et de sensibilisation dès le plus jeune âge, nous contribuons à créer de futurs citoyens plus responsables.

En se concentrant sur le marché éducatif de la maternelle à la 12e année, Active Defender vise à offrir non seulement un produit mais une solution complète ayant des implications considérables pour la sécurité et le bien-être de la société.

Produisez-vous des revenus ? Oui

Comment êtes-vous financé ? Qui sont vos investisseurs ?

Active Defender est dans une position financière solide, grâce à notre modèle de revenus récurrents avec une clientèle qui s’est étendue dans 22 États et continue de croître. Nos solides performances ont jeté les bases d’une expansion et d’un développement futurs. Afin d’alimenter davantage notre croissance et de renforcer notre stratégie de commercialisation, nous sommes actuellement au milieu d’un cycle de financement de démarrage. Ce capital sera principalement alloué au développement de notre équipe commerciale afin de mieux servir notre clientèle croissante et d’étendre notre portée sur de nouveaux marchés.

Vous recherchez actuellement des financements, des clients, des partenaires, etc.? Comment les NC TECH peuvent-ils vous aider à progresser ?

Oui, nous recherchons activement des financements, des clients et des partenariats stratégiques. Nous sommes actuellement en train de mener une ronde de financement de démarrage visant à étendre notre stratégie de commercialisation et à embaucher des commerciaux supplémentaires. NC TECH peut nous aider de manière significative à atteindre nos objectifs en offrant des opportunités de réseautage inestimables dans les secteurs de la technologie et de l’éducation. Cela comprendrait des présentations à des investisseurs, clients et partenaires potentiels qui correspondent à notre mission et à notre modèle commercial. De plus, les ressources de NC TECH, telles que les connaissances du secteur, l’analyse des données et les tendances du marché, pourraient nous aider à affiner notre stratégie de croissance.

Que signifie pour vous/votre entreprise votre sélection par NC TECH comme startup top à surveiller ?

Être sélectionné par NC TECH comme l’une des meilleures startups à surveiller est à la fois un honneur et une validation du travail acharné que notre équipe a consacré à la création d’une solution transformatrice pour la sécurité des écoles. Cette reconnaissance non seulement rehausse notre profil, mais constitue également un soutien inestimable alors que nous cherchons à élargir notre clientèle, à former de nouveaux partenariats et à obtenir un financement pour notre prochaine phase de croissance. Pour nous, cette distinction est plus qu’un simple insigne d’honneur ; cela témoigne du potentiel de notre technologie à faire une réelle différence dans les communautés de tout le pays. Cela remonte le moral de notre équipe et renforce notre détermination à continuer d’innover dans la poursuite de notre mission de rendre les écoles plus sécuritaires.

Quand votre entreprise a-t-elle été créée ? 2022

Son(ses) fondateur(s) et son(ses) titre(s) actuel(s) sont : Bretagne BarretoDSI + Fondateur

Où votre entreprise a-t-elle été fondée ? Raleigh, Caroline du Nord

Quand votre entreprise a-t-elle été créée ? 2022

Son(ses) fondateur(s) et son(ses) titre(s) actuel(s) sont : Mike SchmidCo-Fondateur + PDG

Où votre entreprise a-t-elle été fondée ? Winston-Salem, Caroline du Nord

Quand votre entreprise a-t-elle été créée ? Printemps 2020

Son(ses) fondateur(s) et son(ses) titre(s) actuel(s) sont : Garrett Roach en tant que fondateur/PDG

Où votre entreprise a-t-elle été fondée ? Chapel Hill, Caroline du Nord

Quelle est la mission de votre entreprise ?

Nous sommes une entreprise composée d’innovateurs curieux et cherchons à doter nos partenaires d’une technologie simple et puissante qui donne des résultats mesurables.

Qu’est-ce qui rend votre entreprise unique ? Quelle est votre sauce secrète ?

Ignite, de Launch Labs, fournit aux agences, aux sociétés de médias et aux détaillants une plateforme d’identification d’audience. Il utilise un cadre propriétaire simple en 4 étapes : 1. collecte (identifie et crée des audiences auprès de tous les acheteurs du site Web), 2. engage tous les acheteurs non convertis avec des offres personnalisées, des outils optimisés pour les mobiles et une messagerie dynamique. 3. convertit les prospects qualifiés dans votre CRM à partir du trafic anonyme avec des numéros de portable vérifiés, et 4. active le trafic de site Web non converti en stratégies d’audience de première partie.

Environ 45 % du PIB américain provient des petites et moyennes entreprises (PME). Nous avons créé une solution d’entreprise suffisamment abordable et suffisamment simple pour être utilisée par les PME de la plupart des secteurs.

Quel est votre marché cible et pourquoi l’avez-vous sélectionné ?

Détaillants, agences et sociétés de médias qui sont des PME ou qui servent des PME en tant que clients. Nous avons découvert que notre profil client idéal se situe dans la catégorie d’achat envisagée qui a un long parcours d’achat, d’achat et de comparaison.

Produisez-vous des revenus ? Oui

Comment êtes-vous financé ? Qui sont vos investisseurs ?

Boot-strapped (mars 2020 – août 2023)

Investisseur privé. (septembre 2023 – aujourd’hui)

Vous recherchez actuellement des financements, des clients, des partenaires, etc.? Comment les NC TECH peuvent-ils vous aider à progresser ?

Clients et partenaires.

Que signifie pour vous/votre entreprise votre sélection par NC TECH comme startup top à surveiller ?

Nous avons tranquillement construit et développé Launch Labs pour en faire une entreprise rentable au cours des 3,5 dernières années. Nous voulions mettre en valeur nos efforts et être reconnus comme faisant partie des entreprises et organisations technologiques et technologiques de Caroline du Nord. Nous avons non seulement construit une plateforme technologique étonnante, mais également une culture d’entreprise très intentionnelle qui est tout aussi étonnante.

Quand votre entreprise a-t-elle été créée ? 2022

Son(ses) fondateur(s) et son(ses) titre(s) actuel(s) sont : Gloria FolaronPDG

Où votre entreprise a-t-elle été fondée ? Charlotte, Caroline du Nord

Quelle est la mission de votre entreprise ?

Nous existons pour aider les gens à prendre conscience de la valeur qu’ils apportent à leur travail et pour les aider également à accroître leur impact sur le monde.

Qu’est-ce qui rend votre entreprise unique ? Quelle est votre sauce secrète ?

Nous utilisons l’IA et les sciences du comportement pour rendre la gestion du travail personnelle et plus engageante.

Bien que nous soyons considérés comme un outil de gestion de projet, nous visons le développement de fonctionnalités à la fois du point de vue du contributeur individuel et de l’organisation et essayons de rassembler les objectifs et les expériences.

C’est ce qui nous permet de créer de l’engagement, de nous concentrer sur la motivation intrinsèque et d’aider les membres de l’équipe à voir leur impact, à actualiser la valeur qu’ils apportent et à se sentir bien dans le travail qu’ils font.

Quel est votre marché cible et pourquoi l’avez-vous sélectionné ?

Notre communauté initiale, et toujours en croissance, se trouve sur le marché open source. Avec eux, nous travaillons en étroite collaboration avec les PME et les petites équipes pour lancer.

Notre communauté open source a joué un rôle majeur dans la croissance que nous avons connue ; Marcel est également un membre de longue date de la communauté et nous avons constaté la valeur et les avantages qu’ils apportent à notre produit.

Produisez-vous des revenus ? Oui

Comment êtes-vous financé ? Qui sont vos investisseurs ?

Nous disposons de près de 140 000 $ collectés sous forme de subventions non dilutives.

Vous recherchez actuellement des financements, des clients, des partenaires, etc.? Comment les NC TECH peuvent-ils vous aider à progresser ?

Nous recherchons actuellement des partenaires d’investissement pour nous aider à franchir nos prochaines étapes en mettant notre infrastructure de plugins à la disposition de la communauté open source et en créant des intégrations.

Deuxièmement, nous recherchons des organisations intéressées à piloter notre IA avec nous et à contribuer à l’élaboration d’une étude de cas.

