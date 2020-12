COLUMBIA, SC: Raina Perez a réussi un 3 points avec 3:07 d’avance, gardant le n ° 8 North Carolina State devant et le Wolfpack terminant au n ° 1 de la Caroline du Sud avec 29 matchs consécutifs avec une victoire de 54-46 jeudi soir.

Le Wolfpack (3-0) a battu un adversaire de premier plan pour la première fois depuis qu’il a éliminé Duke lors du tournoi 2007 de la Conférence de la côte atlantique.

La Caroline du Sud (3-1) a perdu pour la première fois depuis sa chute contre l’Indiana le 28 novembre 2019, et sa première fois à domicile depuis sa défaite 68-64 contre l’État du Mississippi lors de la finale de la saison régulière il y a deux saisons.

Les Gamecocks gelaient tout le temps, tirant 28% du champ.

Kayla Jones a mené l’état de Caroline du Nord avec 16 points, Elissa Cunane a ajouté 14 points, cinq rebonds et quatre blocs, et Perez a terminé avec 11 points.

Zia Cooke et Laeticia Amihere ont mené les Gamecocks avec 11 points chacune. Amihere a également eu 15 rebonds.

NON. 11 KENTUCKY 60, ÉTAT DE KANSAS 49

MANHATTAN, Kan.: DreUna Edwards avait 16 points et 12 rebonds et le Kentucky a terminé le match avec une course de 11-0 pour battre le Kansas State dans le SEC-Big 12 Challenge.

La All-American Rhyne Howard a récolté huit points à son retour après avoir été suspendue pour les deux premiers matchs de la saison. Tatyana Wyatt a raté le dernier match de sa suspension.

Robyn Benton et Chasity Patterson ont chacun ajouté 11 points pour le Kentucky (3-0).

Christianna Carr avait 15 points pour Kansas State (1-1).

NON. 13 INDIANA 71, SAMFORD 26

BLOOMINGTON, Ind.: Grace Berger et Mackenzie Holmes ont marqué 13 points chacun pour l’Indiana.

Alie Patberg a ajouté 12 points et Aleksa Gulbe 11 pour les Hoosiers (2-0). Ils menaient 33-7 à la mi-temps.

Shauntai Battle a marqué 12 points pour Samford (0-3). Après avoir perdu 66-64 contre Auburn, il a tiré 21% et a réalisé 26 ventes.

NON. 14 MARYLAND 112, TOWSON 78

COLLEGE PARK, Maryland: Diamond Miller a marqué 28 points au cours de sa carrière et le Maryland a établi un record du Big Ten avec 21 points à 3 points.

Ashley Owusu a également enregistré un sommet en carrière de 25 points et ajouté sept rebonds pour le Maryland (3-1).

Le Maryland était 8 sur 12 sur 3 points à moitié, terminant 21 sur 31 (67,7%). Le record de la conférence précédente était de 19 pour l’Iowa dans le Nord-Ouest en 2014-15 et le Minnesota dans l’Illinois la saison suivante. Le record de la NCAA est de 28 par Western Illinois en 2018.

Les Terrapins ont perdu le très prisé débutant Angel Reese en raison d’une blessure à la cheville droite au premier quart.

Kionna Jeter a marqué 28 points pour Towson (2-1).

NON. 16 ARKANSAS 103, LA.-MONROE 50

FAYETTEVILLE, Arkansas: Destiny Slocum a marqué 18 points lors de la défaite de l’Arkansas.

Arkansas (4-1), avec une défaite de 115-96 à l’époque-no. Le 12 Maryland dimanche, a disputé une course de 20-0 au premier quart avec 10 points de Slocum. Erynn Barnum a ajouté 17 points, un sommet en carrière.

Whitney Goins avait 11 points d’avance sur Louisiana-Monroe lors de son premier match.

NON. 17 OREGON 89, SAN FRANCISCO 80

CORVALLIS, Oregon: L’étudiant de première année Sasha Goforth a marqué 24 points et Taylor Jones en a ajouté 19 pour aider l’État de l’Oregon à battre San Francisco.

Les Beavers (2-0) avaient 12 points de retard à la fin de la première mi-temps et 43-35 à la pause, avant de marquer les huit premiers points de la seconde mi-temps, le transformant en une course de 13-2 pour la deuxième mi-temps. prendre en charge.

Ioanna Krimili, un maillot rouge de première année de Grèce, a mené les Dons (0-2) avec 27 points.

NON. 24 MICHIGAN 76, NOTRE DAME 66

SOUTH BEND, Ind.: Naz Hillmon a récolté 20 points et 11 rebonds, Hailey Brown a ajouté 18 points et le Michigan a résisté à Notre-Dame.

Leigha Brown a ajouté 14 points pour Wolverines (2-0).

Maddy Westbeld a mené Notre Dame (1-2) avec 18 points.