NC DMV rouvre après Helene, mais pas encore dans la plus grande ville de l’ouest de la Caroline du Nord

Le bureau des permis de conduire de la Division NC des véhicules automobiles à Marion ouvrira ses portes mercredi pour la première fois depuis que l’ouragan Helene a frappé l’ouest de la Caroline du Nord avec des vents et des pluies historiques.

Cela laisse trois bureaux de permis de conduire DMV toujours fermés à cause de la tempête. Ils comprennent Burnsville, Spruce Pine et le plus grand de la région, Asheville.

Le DMV ne sait pas quand ceux-ci rouvriront.

Trois bureaux de l’agence des plaques d’immatriculation, gérés par des entrepreneurs privés, sont également toujours fermés. Ils sont à Burnsville, Marshall et Waynesville.

Dans l’ouest de la Caroline du Nord, 25 bureaux de permis de conduire et 28 agences de plaques d’immatriculation ont été fermés le 27 septembre, le jour où Hélène a traversé la région.

Beaucoup sont restés fermés en raison de dommages ou du manque d’accès, d’électricité ou d’eau, a déclaré le commissaire du DMV, Wayne Goodwin. Les remettre en ligne a été une priorité pour l’agence et ceux qui fournissent l’accès et les services publics, a déclaré Goodwin.

« Tout le monde a mis la main à la pâte », a-t-il déclaré mardi dans une interview. « Le permis de conduire est un service essentiel et nous l’avons abordé comme tel. »

Le bureau des permis de conduire d’Asheville, sur Patton Avenue, était le seul ouvert dans le comté de Buncombe avant la tempête. Un petit bureau express sur Tunnel Road, à l’autre bout de la ville, a déjà été fermé tandis que le toit et le système CVC du bâtiment sont remplacés.

Comme une grande partie de la ville, le bureau DMV manque d’eaua déclaré Goodwin. L’agence étudie une sorte de système portable d’eau et de toilettes pour le bureau, a-t-il déclaré. Entre-temps, les employés de ce bureau travaillent dans d’autres bureaux ouverts de la région pour augmenter leur capacité.

Les bureaux les plus proches du comté de 275 000 habitants se trouvent à Clyde, Hendersonville, Marshall et, à partir de mercredi, à Marion.

DMV s’ajuste d’autres manières

Le DMV a demandé l’autorisation de supprimer les frais de retard et de fournir gratuitement des doubles de licences et de pièces d’identité aux personnes qui ont perdu les leurs dans la tempête, a déclaré le porte-parole Marty Homan. L’agence attend que le gouverneur Roy Cooper publie un décret pour rendre cela possible, a déclaré Homan.

Hélène a également perturbé la livraison des permis de conduire et des cartes d’identité aux personnes qui les commandent en ligne ou se rendent dans un bureau DMV. L’agence a développé des alternatives pour les personnes qui ne bénéficient pas de la livraison du courrier.

Les personnes qui ont commandé leur permis ou leur pièce d’identité avant le 7 octobre et qui ne l’ont pas reçu par courrier dans les 21 jours peuvent visiter ncdot.gov/WNCcredentialPickup pour savoir où on peut le récupérer.

Les personnes qui vivent dans l’un des 45 codes postaux répertoriés sur ce site Web et qui ont commandé leur permis après le 7 octobre dans un bureau DMV doivent revenir à ce bureau après 21 jours pour récupérer leur carte si elle ne peut pas être livrée par courrier.

Ceux qui ont commandé leur identifiant en ligne et ne peuvent pas l’obtenir par courrier doivent le récupérer après 21 jours au bureau qui correspond à leur code postal sur le site.