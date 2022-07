NC Chick-fil-A fait face à un contrecoup pour avoir offert 5 sandwichs pour un salaire

Un Chick-fil-a de Caroline du Nord fait face à un contrecoup après une offre d’emploi proposant aux gens de travailler au volant pendant une heure pour 5 sandwichs.

Chick-fil-a est l’un des meilleurs restaurants d’Amérique, si vous ne l’avez pas essayé, croyez-nous sur parole. Même si vous ne l’avez pas essayé, vous avez entendu parler de leur service d’élite et de leurs vitesses de service au volant record. Chick-fil-a n’est pas étranger au drame, en particulier en ce qui concerne leurs dons politiques, mais le drame est généralement étranger à la marque.

Caroline du Nord Chick-Fil-A sous le feu pour avoir proposé des sandwichs au poulet en échange d’une heure de travail.

A Hendersonville, en Caroline du Nord, Chick-Fil-A s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer une nouvelle opportunité d’emploi sur son site et le plan s’est immédiatement retourné contre lui. L’emplacement a révélé qu’il cherchait des bénévoles pour son nouveau Drive Thru Express, puis a déclaré que les bénévoles gagneraient 5 entrées par quart de travail. Chaque quart de travail dure une heure, mais l’idée de travailler pour se nourrir et non pour gagner de l’argent a provoqué un contrecoup immédiat. Selon FortuneChick-Fil-A corporate a déjà fait une déclaration à ce sujet disant qu’il ne s’agit pas d’un travail de la société mais plutôt d’une décision et d’une offre d’emploi d’un franchisé.

“Merci pour l’inquiétude de tout le monde à ce sujet”, a écrit le restaurant. « Il s’agit d’une opportunité basée sur le bénévolat, ce qui signifie que les gens peuvent choisir de faire du bénévolat s’ils pensent que cela leur convient. Plusieurs personnes se sont inscrites et aiment faire et l’ont fait plusieurs fois. Les personnes qui s’y inscrivent l’ont choisi volontairement. Nous embauchons toujours des membres de l’équipe à temps plein et à temps partiel, donc si vous êtes intéressé à travailler dans notre magasin, nous payons 19 $/h.

Celui qui a imaginé cette promotion professionnelle pourrait être celui qui cherchera bientôt un emploi.