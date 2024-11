NC bat le record du vote anticipé, les républicains étant légèrement devant les démocrates en termes de participation

À deux jours du jour du scrutin, le vote anticipé est terminé en Caroline du Nord – et le taux de participation semble différent de celui de 2020.

Plus d’électeurs que jamais ont voté lors du vote anticipé, beaucoup moins d’électeurs ont utilisé le vote par correspondance et les républicains inscrits, rompant avec des tendances de longue date, ont légèrement devancé les démocrates en matière de participation au vote anticipé.

Certains Républicains voient dans ces chiffres des raisons de se réjouir, mais la situation globale est peut-être plus compliquée.

Participation record au vote anticipé

Plus de 4,2 millions de Caroliniens du Nord ont voté lors du vote anticipé en personne, battant facilement le record de vote anticipé de 2020 de 3,6 millions.

Dans l’ensemble, près de 57 % des électeurs éligibles ont déjà voté, y compris ceux qui ont voté par correspondance. Le taux de participation global en 2020 était d’environ 75 %.

Le taux de participation a également augmenté dans les 25 comtés de l’ouest de la Caroline du Nord touchés par l’ouragan Helene, avec un taux de participation en moyenne supérieur d’environ 2 % à celui du reste de l’État.

« Je suis fière de nos 100 conseils électoraux de comté et des milliers de travailleurs électoraux qui font que cela se réalise dans leurs communautés », a déclaré dimanche Karen Brinson Bell, directrice exécutive du Conseil électoral de l’État, dans un communiqué de presse. « Et je suis particulièrement fier des travailleurs et des électeurs de l’ouest de la Caroline du Nord. Vous êtes une source d’inspiration pour nous tous.

Le vote par correspondance a été beaucoup plus populaire en 2020, car de nombreux électeurs ont choisi de rester chez eux en raison de la pandémie de COVID. À la même époque en 2020, plus de 900 000 électeurs civils avaient voté par correspondance. Aujourd’hui, c’est un peu plus de 215 000.

Greg Hall de Mount Airy mène son lama « Ripicheep » vers l’entrée du Kinston Regional Jetport pour rencontrer ceux qui font la queue pour un rassemblement pour l’ancien président Donald Trump dimanche.

La participation républicaine dépasse celle des démocrates

Tout au long des élections de 2020, Trump a fréquemment affirmé, sans preuve, que le vote anticipé et par correspondance serait utilisé pour tricher. Cette année, cependant, les Républicains ont changé leur message, encourageant leur base à « submerger le vote » en se présentant tôt.

En Caroline du Nord, il semble que les Républicains aient écouté.

Les républicains inscrits ont légèrement dépassé les démocrates en termes de vote anticipé et de vote par correspondance, représentant actuellement 33,3 % des suffrages exprimés jusqu’à présent, contre 32,4 % pour les démocrates.

À ce stade de l’année 2020, les démocrates avaient près de six points d’avance sur les républicains en termes de participation au vote anticipé.

Cependant, cette année, aucun des deux grands partis n’a obtenu le plus grand taux de participation lors du vote anticipé. Cette distinction appartient à l’identification partisane la plus populaire de Caroline du Nord : les électeurs non affiliés.

Les électeurs non affiliés représentaient 33,6 % du total de la participation au vote anticipé et par correspondance de cette année.

On ne sait pas exactement dans quelle direction ce groupe évoluera, mais d’autres données démographiques peuvent fournir des indices.

Gloria Snead de Greenville, en Caroline du Nord, marche sous le soleil du matin, se dirigeant vers un rassemblement pour l’ancien président Donald Trump à Kinston.

Les femmes et les électeurs noirs se mobilisent

Les femmes ont voté beaucoup plus que les hommes, représentant près de 52 % du taux de participation total, contre environ 41 % pour les hommes. Alors que les démocrates mènent une campagne intensive en faveur du droit à l’avortement, certains y voient un indicateur positif de leurs chances.

Cependant, cet écart entre les sexes s’est reproduit à peu près dans les mêmes proportions à ce stade de l’année 2020, lorsque Trump a finalement remporté l’État d’environ 1,3 point.

Malgré un taux de participation initialement en retard, les électeurs noirs se sont rendus aux urnes dans les derniers jours du vote anticipé, battant finalement le record en personne établi en 2020. Cependant, le taux de participation total des électeurs noirs est toujours en baisse par rapport à ce point en 2020, lorsque l’on prend les votes par correspondance. dans les bulletins de vote en compte.

Le propriétaire de l’entreprise d’oreillers, Mike Lindell, salue les partisans de l’ancien président Donald Trump alors qu’ils font la queue pour participer à un rassemblement pour Trump dimanche à Kinston.

Les bulletins de vote seront toujours déposés le jour du scrutin

Les électeurs peuvent toujours voter le jour du scrutin de 6h30 à 19h30 dans leur circonscription locale.

En 2020, environ 16 % des Caroliniens du Nord ont voté le jour du scrutin.