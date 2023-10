NC A&T organisera une journée portes ouvertes à l’automne et les étudiants potentiels y assisteront

EAST GREENSBORO, Caroline du Nord (2 octobre 2023) – Les futurs étudiants de l’Université d’État agricole et technique de Caroline du Nord et les membres de leur famille peuvent en savoir plus sur l’université lors de la journée portes ouvertes d’automne le samedi 7 octobre, de 10 h à 15 h, à Corbett. Centre sportif. L’enregistrement commence à 8h30. L’inscription est disponible en ligne pour les individus, les familles et les groupes.

Bien que la rentrée universitaire 2023-24 dépasse à peine un mois, les familles potentielles envisagent déjà de s’inscrire pour les semestres à venir.

Les participants à la journée portes ouvertes d’automne peuvent s’attendre aux présentations, sessions et opportunités suivantes :

Présentation des admissions et des aides financières : Cette session est conçue pour fournir aux étudiants des informations sur les conditions d’admission, le processus de candidature et les prochaines étapes d’obtention d’une aide financière.

Séances simultanées

Panel d’expérience étudiant : Cette session comprendra une table ronde d’étudiants mettant en vedette des étudiants de NC A&T partageant leurs parcours sur le campus.

Panel d'expérience étudiant : Cette session comprendra une table ronde d'étudiants mettant en vedette des étudiants de NC A&T partageant leurs parcours sur le campus.

Le système de support Aggie : Cette séance offrira des options de soutien académique et émotionnel. La session comprendra le Centre d'excellence académique et d'autres.

Collège spécialisé : Cette session fournira un aperçu du Honors College de l'université et du processus de candidature.

Salon des organisations étudiantes et des ressources académiques : Il s'agira d'une séance de style salon d'organisation permettant aux familles d'en apprendre davantage sur les organisations étudiantes participantes, les services de soutien aux étudiants et les domaines académiques.

Des visites du campus seront également programmées tout au long de l’événement.