NC A&T nomme Johnson directeur du centre d’excellence en entrepreneuriat et innovation

EAST GREENSBORO, Caroline du Nord (25 septembre 2023) – À la suite d’une recherche à l’échelle nationale, l’université d’État agricole et technique de Caroline du Nord a nommé Sean Johnson professeur et directeur du Centre d’excellence en entrepreneuriat et innovation (CEE&I).

En tant que directeur, Johnson supervisera toutes les responsabilités de toutes les fonctions administratives, entrepreneuriales, liées à la recherche et au développement dans le centre interdisciplinaire impliquant les professeurs, le personnel et la communauté universitaire dans son ensemble.

Avant de rejoindre NC A&T, Johnson a occupé le poste de chef de projet principal au Workforce Development Center du Cincinnati State Technical & Community College depuis 2019. À ce poste, il a lancé et dirigé l’initiative Goldman Sachs 10,000 Small Business, offrant un accès à l’éducation, au capital, et un réseau pour les entrepreneurs cherchant à développer leur entreprise.

«J’aime aider d’autres entrepreneurs à réussir», a-t-il déclaré. « Les connecter à des ressources vitales et leur donner accès aux connaissances pratiques nécessaires pour réussir est satisfaisant. Trop d’entreprises démarrent mais beaucoup ne durent pas. Nous essayons de lancer et de développer des entreprises qui existeront dans 10, 20 ou 30 ans. »

Johnson possède un vaste portefeuille en matière de développement de la main-d’œuvre et des affaires, en particulier dans les domaines des ventes, de la gestion du marketing, de l’administration financière, de la formation et de l’administration de l’éducation. Il est titulaire d’un baccalauréat en banque et finance du Morehouse College, d’un MM en finance de la Northwestern University et d’une maîtrise en leadership ministériel du Wesley Seminary.

L’objectif de Johnson est de faire du CEE&I un point d’engagement transformateur pour l’ensemble des acteurs universitaires et communautaires. Il commencera par développer des partenariats et des programmes qui permettront au CEE&I d’atteindre cet objectif, conformément au plan stratégique d’A&T, Preeminence 2030.

« Nous voulons être le pouls de l’entrepreneuriat et de l’innovation pour l’université et pour Greensboro en général », a déclaré Johnson.

CEE&I est une communauté interdisciplinaire qui fait progresser la capacité entrepreneuriale d’A&T en proposant une formation exemplaire à l’entrepreneuriat, des recherches de pointe, un programme d’accélération et d’incubation axé sur les résultats et un programme d’engagement communautaire et d’entreprise axé sur l’impact. Il accepte des étudiants, des professeurs et du personnel de toutes les disciplines et est ouvert aux affaires et à la collaboration.

« Nous sommes impatients de travailler avec toute personne de disciplines académiques et de départements universitaires qui souhaite innover », a déclaré Johnson.