NC A&T annonce la cohorte de boursiers Dowdy 2023

EAST GREENSBORO, Caroline du Nord (27 septembre 2023) – L’Université d’État agricole et technique de Caroline du Nord a annoncé sa nouvelle cohorte de boursiers Lewis et Elizabeth Dowdy – 20 étudiants de première année talentueux sur le plan académique qui ont rejoint la famille Aggie en tant que membres de la classe de 2027.

Les Dowdy Scholars de cette année affichent une moyenne cumulative moyenne de 4,22, les résultats des tests étant facultatifs pour ce cycle de sélection et se classent en moyenne parmi les 10 % des meilleurs de leur classe de fin d’études secondaires.

Il y a huit chercheurs de Caroline du Nord, trois du Maryland, trois de Géorgie, deux du Texas et les autres du Kentucky, du Delaware, de Floride et de l’Illinois.

«Nous sommes très heureux de célébrer les réalisations remarquables des boursiers Dowdy 2027 et de leur adresser nos plus sincères félicitations alors qu’ils entament leurs études au NCA&T», a déclaré Margaret I. Kanipes, Ph.D., doyenne du NC A&T Honors College. « Leur arrivée sur le campus nous remplit d’enthousiasme quant à l’avenir prometteur qu’ils apportent à notre institution et à notre pays. »

La bourse est nommée en l’honneur du regretté Dr Lewis C. Dowdy, sixième président et premier chancelier d’A&T, et de son épouse, Elizabeth. Il a servi l’université pendant plus de 21 ans. Le bâtiment administratif porte son nom en 1981, un an après sa démission de son poste de chancelier.

Les boursiers reçoivent une bourse renouvelable de quatre ans qui couvre les frais de scolarité et les frais connexes, le logement et les repas, ainsi qu’une allocation pour livres, pour une durée maximale de quatre ans. En plus de la bourse, les boursiers bénéficient d’un programme d’enrichissement où ils sont exposés à des opportunités de développement du leadership, de sensibilisation sociale, de recherche avec des professeurs, de stages coopératifs et de stages, d’expériences d’études à l’étranger et plus encore.

Les boursiers de cette année sont :

Imani Barnes, fille d’Emmanuel et Katina Barnes, est originaire de Clinton, Maryland et diplômée de l’Oxon Hill High School. Elle étudie la biologie en pré-médecine. Elle souhaite devenir anesthésiologiste et chercheuse en médecine dans l’espoir de sauver de nombreuses vies et de transporter un patient en toute sécurité jusqu’à l’opération. Son objectif à long terme est de faire une différence dans sa communauté et de réaliser des études pour créer des réponses inimaginables aux questions de la recherche médicale.

Nyla Baxter, fille de Rogers et Sallie Baxter, est originaire de Stone Mountain, en Géorgie et est diplômée de l’Arabia Mountain High School. Elle étudie le génie chimique avec une mineure en journalisme multimédia. Son objectif est de devenir PDG d’une société d’ingénierie et de lancer une organisation à but non lucratif qui fournit une aide financière aux étudiants poursuivant des études STEM qui manquent de ressources financières. Avec cette organisation à but non lucratif, elle espère développer une bourse pour les jeunes ingénieures afro-américaines de sa communauté.

Kennedy Brun, fille de Darwin et Kathleen Brown, est originaire de Desoto, au Texas et diplômée du lycée de Duncanville. Elle étudie les soins infirmiers avec une mineure en commerce. Après avoir obtenu son baccalauréat, Brown envisage de commencer sa carrière en tant qu’infirmière en travail et en accouchement. À long terme, elle aimerait devenir infirmière praticienne dans le but d’ouvrir ses propres cabinets de santé pour femmes à but non lucratif dans des communautés sous-représentées.

Josiah Finley, fils de Nicholas Finley et Latascha Craig, est originaire de Louisville, Kentucky et diplômé de l’Atherton High School. Il étudie la biologie (pré-médecine) et envisage de se spécialiser en psychologie ou en chimie. Ses objectifs sont de terminer ses études de médecine et de développer une carrière en neurologie.

Ian Franco, fils d’Oba Franco et de Valene McMasters, est originaire de Winston-Salem, en Caroline du Nord et diplômé de Parkland High School. Il étudie le génie mécanique avec une concentration en aérospatiale. Il envisage de poursuivre une carrière dans l’industrie aérospatiale en concevant ou en développant des avions autonomes.

Aysha Genrette, fille d’Andrea Genrette, est originaire de New Castle, Delaware et diplômée de la Caravel Academy. Elle étudie les études libérales (pré-droit). Après avoir obtenu son baccalauréat, elle aspire à obtenir un doctorat en droit et à exercer dans le domaine du droit en tant qu’avocate de la défense pénale. Parallèlement à sa carrière, Genrette espère se concentrer sur l’amélioration des injustices sociales telles que : la réforme des prisons pour encourager une réintégration réussie dans la société, l’insécurité alimentaire au sein des communautés mal desservies et l’écart salarial croissant au sein des communautés minoritaires.

RaShawn Hamlette, fils de Reginald et Lenora Hamlette, est originaire de Temple Hills, Maryland et diplômé de l’école secondaire d’Oxon Hill. Il étudie la biologie (pré-médecine). Après avoir obtenu son diplôme de premier cycle, Hamlette envisage de fréquenter une faculté de médecine.

Régis Harris, fils de Regis et Kia Harris, est originaire de Douglasville, en Géorgie et est diplômé de Chapel Hill High School. Il étudie la biologie avec une mineure en psychologie. Son objectif ultime de carrière est de devenir psychiatre dans l’espoir d’éradiquer le nombre croissant de problèmes de santé mentale que l’on retrouve chez les Afro-Américains et les athlètes.

Chelsea Jackson, fille de John et Kyhana Jackson, est originaire de Kernersville, en Caroline du Nord et est diplômée de l’Atkins Academic and Technology High School. Elle étudie le génie mécanique avec une mineure en technologie de l’information. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle espère assouvir sa passion de concevoir des machines plus accessibles aux personnes handicapées. Son objectif est de progresser dans la gestion de projet où elle pourra diriger une équipe vers les avancées technologiques et servir de modèle à d’autres jeunes femmes.

Kendra Mauney, fille de Mark et Marian Mauney, est originaire de Charlotte, en Caroline du Nord et diplômée de la Mallard Creek High School. Elle étudie la gestion des services de santé. Son objectif est d’occuper un rôle de direction dans un cabinet au service des femmes afro-américaines.

Davon Michael, fils de Jay et Davonia Michael, est originaire de High Point, en Caroline du Nord et est diplômé de la High Point Central High School. Il étudie la bioingénierie avec une mineure en commerce. Après avoir obtenu son diplôme de premier cycle, Michael envisage d’entrer à la faculté de médecine. Il espère exercer la médecine et s’impliquer largement dans les services communautaires, notamment par le biais de sa propre entreprise.

Austin Patterson, fils d’Arthur et Sonja Patterson, est originaire de High Point, en Caroline du Nord et est diplômé de la Southwest Guilford High School. Il étudie la comptabilité avec une mineure en finance. Son objectif est d’obtenir un emploi dans une entreprise Fortune 500 et de poursuivre des études de maîtrise.

Ryan Pennington, fils de Rodney et Bouviette Pennington, est originaire de Beltsville, Maryland et diplômé du lycée St. Vincent Pallotti. Il étudie le génie mécanique avec une mineure en commerce. Son objectif est de créer une organisation à but non lucratif axée sur les enfants des communautés défavorisées et de les exposer aux STEM et aux différentes carrières auxquelles ils peuvent aspirer, les aidant ainsi à réaliser qu’eux aussi peuvent changer le monde.

Johnathan Richards, fils de John et Kelle Richards, est originaire de Concord, en Caroline du Nord et diplômé de la Cox Mill High School. Il étudie l’informatique avec une mineure en journalisme et en communications de masse. Son objectif ultime après l’obtention de son diplôme est de former une nouvelle génération de professionnels de la cybersécurité. Son objectif principal est de trouver une solution au phishing d’entreprise et à d’autres attaques contre nos systèmes.

Cameron « Zaki » Roshell, fille de Win et Pamela Roshell, est originaire de Douglasville et diplômée du New Manchester High School. Elle étudie le marketing. Après avoir obtenu son diplôme, elle envisage de poursuivre un MBA, de lancer sa propre société de marketing et de s’associer à de grandes marques pour développer des campagnes marketing de plusieurs millions de dollars.

Shia Rozier, fille de Spencer Rozier et Melva Harris-Rozier, est originaire de Riviera Beach, en Floride et diplômée du lycée Palm Beach Lakes. Elle étudie le journalisme et les communications de masse avec une concentration en relations publiques et une mineure en sciences politiques. Elle envisage de poursuivre des études de juris doctor et de travailler à promouvoir la diversité et l’inclusion par le biais de la loi.

Nyela Rucker, fille de Reginald et Vernette Rucker, est originaire de Charlotte et diplômée de la Charlotte Latin School. Elle étudie la biologie avec une mineure en études afro-américaines, en journalisme et en communications de masse. Son objectif est de poursuivre des études de doctorat en philosophie en biologie pour approfondir sa compréhension de la biologie végétale et de la neurobiologie, en étudiant les effets de la médecine holistique et des traumatismes au sein de la communauté noire.

Terra Smith, fille de John et Tonya Glover, est originaire de Fayetteville, en Caroline du Nord et diplômée du lycée polytechnique de Cumberland. Elle étudie le marketing avec une mineure en psychologie. Son objectif ultime de carrière est de créer une campagne marketing mondiale pour une marque en laquelle elle croit.

Nathaniel Thornton, fils de Douglas et Kelley Thornton, est originaire de Calumet City, Illinois et diplômé de l’Institut De La Salle. Il étudie la justice pénale avec une mineure en leadership militaire. Après avoir terminé le ROTC de l’armée et son baccalauréat, il envisage de fréquenter une faculté de droit pour poursuivre son entrée dans l’armée en tant qu’avocat du corps du JAG ou devenir avocat pénaliste et utiliser sa commission ROTC pour rejoindre les réserves de l’armée ou la Garde nationale.