NBK108 : Sonakshi Sinha a-t-il perdu ce GROS film du sud après avoir exigé des frais énormes ?

Il semble que les malheurs de l’héroïne de Nandamuri Balakrishna, alias Balayya, soient sans fin. Les créateurs de #NBK108 ont du mal à trouver une héroïne pour le film. Le film qui va être réalisé par Anil Ravipudi va être un artiste de masse. Il semble que même Boyapati Srinu ait eu du mal à trouver une femme de premier plan pour Akhanda. Même Gopichand Malineni a dû chercher longtemps pour trouver une héroïne pour Veera Simha Reddy. Akhanda a été un énorme succès au box-office. Le film NBK 108 devrait arriver sur les parquets à partir de ce mois-ci. À l’heure actuelle, Nandamuri Balakrishna est en Turquie en train de tourner pour Veera Simha Reddy.

Il semble que les réalisateurs aient approché Sonakshi Sinha pour le film. Il semble que l’actrice ait cité des honoraires de Rs six crores, ce qui dépassait le budget des fabricants. Cela a été rapporté par Telugu 360. Dans un passé récent, Sonakshi Sinha n’a pas eu une grande course au box-office. Les autres héroïnes du Sud sont également réservées. Il semble qu’Anil Ravipudi ait vraiment du mal à trouver une actrice pour la superstar de masse Nandamuri Balakrishna alias Balayya. Le film sortira dans le monde entier après l’été 2023. Le compositeur de musique est Thaman et il est produit par Shine Screens.

En septembre, des clips de Nandamuri Balakrishna de Turquie ont été divulgués sur les réseaux sociaux. On pouvait le voir en train de plaisanter avec un couple d’Indiens. Veera Simha Reddy vient à l’occasion de Sankranthi. Il sera en compétition avec Waltair Veerayya de Chiranjeevi et Varisu de Thalapathy Vijay. Nandamuri Balakrishna après une période de maigreur a rebondi avec Akhanda.