NBCUniversal Executive Linda Yaccarino est le nouveau PDG de Twitter, déclare Elon Musk

L’ancienne chef de la publicité de NBCUniversal, Linda Yaccarino, deviendra la nouvelle PDG de Twitter, a déclaré vendredi l’actuel directeur général Elon Musk dans un tweet.

« Je suis ravi d’accueillir Linda Yaccarino en tant que nouvelle PDG de Twitter ! » dit Musk. « @LindaYacc se concentrera principalement sur les opérations commerciales, tandis que je me concentrerai sur la conception de produits et les nouvelles technologies. »

Yaccarino a modernisé les activités publicitaires de la division divertissement et médias de Comcast Corp et était en pourparlers pour le poste avant que NBC n’annonce son départ vendredi matin.

Depuis que Musk a acquis Twitter en octobre, les annonceurs ont fui la plateforme, craignant que leurs publicités n’apparaissent à côté de contenus inappropriés après que l’entreprise ait perdu près de 80 % de son personnel. Plus tôt cette année, Musk a reconnu que Twitter avait subi une baisse massive de ses revenus publicitaires.

La « trajectoire de Twitter prendra immédiatement un virage à 180 degrés » sous sa direction, a déclaré Lou Paskalis, cadre de longue date de l’industrie de la publicité et PDG d’AJL Advisory, un cabinet de conseil en marketing.

Musk a licencié des milliers d’employés, précipité le lancement d’un produit d’abonnement qui permettait aux escrocs de se faire passer pour de grandes marques et suspendu les utilisateurs avec lesquels il n’était pas d’accord.

« Je pense que (Yaccarino) a escaladé toutes les montagnes qu’elle pouvait à NBCU et l’a fait impeccablement bien. Et il n’y a pas de plus grand défi que de rétablir l’ordre sur Twitter », a-t-il déclaré.

Yaccarino n’a pas pu être joint pour commenter.

Sa sortie est un autre coup dur pour NBCUniversal. Le mois dernier, la société mère de NBC, Comcast, a déclaré que le PDG de NBCUniversal, Jeff Shell, partait après avoir reconnu une relation inappropriée avec une femme de l’entreprise, à la suite d’une plainte qui a déclenché une enquête.

Le président de la publicité, Mark Marshall, assumera les fonctions de président par intérim du groupe de publicité et de partenariats de NBCUniversal. Marshall a été nommé président des ventes publicitaires et des partenariats en 2018, supervisant les ventes de divertissement, de sport et de publicité avancée de NBC.

La sortie de Yaccarino intervient à un moment difficile pour NBCUniversal, qui se prépare pour sa présentation initiale annuelle aux annonceurs lundi au Radio City Music Hall.

Yaccarino a rejoint NBCU en 2011, après 15 ans chez Turner Entertainment, et a été reconnu pour avoir fait entrer les opérations de vente publicitaire du réseau dans l’ère numérique.

Alors que les téléspectateurs ont migré vers le streaming, elle est montée sur scène au Radio City Music Hall l’année dernière pour dire aux annonceurs que leurs messages de marque n’étaient pas une réflexion après coup. Elle a déclaré que NBCUniversal avait intégré des publicités dans son service de streaming Peacock dès le départ.

« Twitter a besoin de crédibilité auprès de la communauté publicitaire », a déclaré Greg Kahn, directeur général du cabinet de conseil en médias GK Digital Ventures. « Linda a démontré sa confiance, sa nature innovatrice en amenant de nouveaux partenaires à la table et un solide réseau de relations. »

Musk, le PDG du constructeur de véhicules électriques Tesla, a finalisé son achat de Twitter en octobre pour 44 milliards de dollars. Il a déclaré en décembre qu’il quitterait son poste de PDG une fois qu’il aurait trouvé « quelqu’un d’assez idiot pour prendre le poste ».

Jeudi, Musk a tweeté qu’il avait trouvé un PDG sans nommer Yaccarino. Une personne proche de Yaccarino a déclaré que le tweet de Musk pourrait bien avoir accéléré le calendrier pour qu’elle rejoigne Twitter, ce qui serait un baume pour les actionnaires de Tesla.

Les actions de Tesla ont baissé de 1,3 % vendredi, les analystes ayant déclaré que l’embauche d’un PDG permettrait à Musk de se concentrer sur le secteur des véhicules électriques. Les actions de Comcast ont peu changé.

