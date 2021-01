Le paysage de la télévision sportive est sur le point de subir un énorme remaniement.

NBCUniversal fermera sa principale chaîne sportive, NBCSN, à la fin de 2021, selon plusieurs rapports vendredi. Une grande partie de son contenu sportif en direct sera transféré vers USA Network, tandis que davantage de sports et d’événements de niche pourraient être transférés vers le service de streaming de la société, Peacock, ou forcés de trouver une nouvelle maison.

«Nous sommes plus que jamais déterminés à vivre le sport en tant qu’entreprise, et avoir une plate-forme aussi vaste que USA Network diffusant certains de nos principaux contenus sportifs est formidable pour nos partenaires, distributeurs, téléspectateurs et annonceurs», a déclaré le président de NBC Sports Group Pete Bevacqua a déclaré au Wall Street Journal.

NBC abrite de nombreuses grandes propriétés sportives, notamment la LNH, la NASCAR, l’IndyCar et la Premier League anglaise de football, avec de larges bandes de matchs et de courses diffusées sur NBCSN. Dans son mémo au personnel vendredi, a déclaré Bevacqua, « USA Network commencera à diffuser et / ou à diffuser simultanément certains programmes de NBC Sports, y compris les matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley de la LNH et les courses NASCAR, dans le cadre d’une transition plus large au sein de l’entreprise.

La plus grande question pourrait être ce qui se passe avec les droits de diffusion de la LNH après cette saison.

Les matchs de la LNH ont été diffusés sur NBCSN (ou Versus comme on l’appelait auparavant) au cours des 15 dernières années, mais l’accord des droits de la ligue avec NBC expire après cette saison, donc la LNH avait déjà travaillé sur un nouvel accord à long terme, probablement avec plus d’un réseau, selon Sports Business Daily. NBC a dit à la LNH qu’elle tiendrait des fenêtres régulières sur sa chaîne de diffusion et USA Network, qui est dans 86,2 millions de foyers, plus Peacock. NBCSN est actuellement dans 80,6 millions de foyers.

L’accord télévisé de NASCAR avec NBC court jusqu’en 2024, mais la série de courses automobiles a également un accord avec Fox Sports, qui diffuse des courses dans la première moitié de chaque saison sur Fox et FS1. NBC et NBCSN diffusent des courses dans la seconde moitié de la saison.

NBC a acquis les droits de diffusion de toutes les courses IndyCar, y compris l’Indianapolis 500, avant le début de la saison 2019. NBCSN est un partenaire de diffusion d’IndyCar depuis 2009, bien que ABC détienne depuis longtemps les droits de diffusion de l’Indy 500 et de certaines autres courses avant 2019.

Les autres chaînes sportives de NBC, Golf Channel et Olympic Channel, ne seront pas affectées, selon Sports Business Daily.

NBCSN a été lancé à l’origine par la société mère Comcast en 1995 sous le nom d’Outdoor Life Network. La plus grande propriété d’OLN était le Tour de France à vélo. En 2006, OLN a acquis les droits de diffusion avec la LNH et a changé son nom pour Versus avant de devenir NBCSN après que Comcast a acheté NBC en 2011.