NBC Sports nomme Joe Speight pour convoquer les matches amicaux de Premier League

World Soccer Talk peut révéler en exclusivité que Joe Speight a été nommé commentateur principal de la Premier League Summer Series. Le commentateur très acclamé, qui est intervenu plusieurs fois pour NBC Sports cette saison, est également l’hôte de Goal Rush, l’émission populaire de Premier League.

Peter Drury de NBC Sports n’est pas disponible. Il avait un engagement préalable avant l’annonce de la Premier League Summer Series, selon un porte-parole de NBC Sports.

« Depuis la première saison de Premier League sur NBC, les téléspectateurs américains ont beaucoup apprécié les commentaires de Joe depuis l’Angleterre, en particulier sur Goal Rush », a déclaré Pierre Moossa, producteur coordinateur de la couverture de NBC Sports en Premier League. « Nous sommes tous ravis de l’avoir commenté de ce côté-ci de l’étang lors du tout premier tournoi de pré-saison de Premier League aux États-Unis. »

Joe Speight appelle des matchs depuis des stades aux États-Unis

S’adressant à World Soccer Talk cette semaine, Speight a partagé à quel point il était ravi d’appeler des matchs dans des stades à travers les États-Unis.

« J’espère que ce sera le premier des nombreux événements que la Premier League organisera », a déclaré Speight. « C’est ma chance de vivre la passion que la Premier League a [in the United States] première main. Donc, en faire partie moi-même sera un vrai privilège.

Speight appellera cinq des neuf matchs : Chelsea-Brighton, Newcastle-Aston Villa, Brighton-Brentford, Newcastle-Chelsea et Chelsea-Fulham. Les neuf matchs sont en direct sur Peacock, avec le bonus supplémentaire de Villa-Brentford et Chelsea-Fulham diffusés respectivement sur USA Network et NBC.

Une voix reconnaissable pour de nombreux Américains, Speight est originaire des Midlands en Angleterre et vit à Londres depuis 14 ans. Il est diplômé de l’université de Cambridge.

Fait partie du duo dynamique Goal Rush

Pour beaucoup, il est peut-être mieux connu en tant que commentateur principal de Goal Rush, l’émission de coup de fouet de la Premier League disponible sur Peacock. Travaillant aux côtés de Don Hutchison, le duo a pour tâche de rebondir de stade en stade alors qu’ils appellent la dernière action de toute la Premer League.

« Nous aimons faire [Goal Rush]. C’est le rêve d’un fan de football de faire ce travail. C’est vraiment le meilleur siège de la maison », a expliqué Speight.

«Nous le faisons à Stockley Park dans l’ouest de Londres. Le dernier jour de la saison, par exemple, nous avons 11 écrans devant nous. Tous les 10 matchs en cours. Et puis l’écran principal devant nous, qui est la sortie du programme. Donc, vous regardez chaque match en direct. Et tes yeux sont partout. Nous avons une excellente équipe de producteurs et de réalisateurs qui dirigent le navire.

«Nous avons ces moments« wow »chaque semaine – des buts incroyables ou une controverse VAR. Nous sommes désespérés de montrer cela aux téléspectateurs. Il y a toujours un peu de retard parce que vous ne voulez pas trop entrer dans le match principal. Vous devez essayer ce juste équilibre entre vous concentrer sur le match principal mais également avoir cette immédiateté pour que lorsque les choses se passent ailleurs, vous essayez de les faire entrer.

Matchs de la Premier League Summer Series aux États-Unis

Voici les matchs programmés cet été le long de la côte est des États-Unis :

samedi 22 juillet

Chelsea contre Brighton, à Philadelphie, PA ; 19h : Trouver des billets

dimanche 23 juillet

Fulham contre Brentford, à Philadelphie, PA; 16h : Trouver des billets

Newcastle contre Aston Villa, à Philadelphie, PA; 19h : Trouver des billets

mercredi 26 juillet

Brentford contre Brighton, à Atlanta, Géorgie ; 17h30 : Trouver des billets

Fulham contre Aston Villa, à Orlando, Floride ; 19h : Trouver des billets

Chelsea contre Newcastle, à Atlanta, GA ; 20h15 : Trouver des billets

vendredi 28 juillet

Brighton contre Newcastle, à Harrison, NJ ; 19h30 : Trouver des billets

dimanche 30 juillet

Aston Villa contre Brentford, à Landover, MD; 12h : Trouver des billets

Chelsea contre Fulham, à Landover, MD ; 14h45 : Trouver des billets