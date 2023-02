NBC Sports espère faire une offre agressive pour la NBA

L’attaquant des Boston Celtics Jayson Tatum (0) tente un panier devant l’attaquant des Golden State Warriors Draymond Green (23) en seconde période lors du troisième match de la finale de la NBA 2022 au TD Garden. Kyle Terada | États-Unis aujourd’hui Sports

Cue up John Tesh “Rocher de balle ronde” – “La NBA sur NBC” pourrait revenir, si NBC Sports réussit. Comcast NBCUniversal se prépare à faire une offre solide pour regagner les droits de diffusion de la National Basketball Association plus de 20 ans après que la société les ait perdus. Disney et Turner Sports, selon des personnes proches du dossier. Les dirigeants de NBCUniversal ont informé la NBA de leur intérêt, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions sont privées. NBC Sports veut un package qui inclurait des matchs éliminatoires à diffuser sur le réseau de diffusion de NBC, ont déclaré deux des personnes. Certains matchs de la saison régulière pourraient être exclusifs au service de streaming de NBCUniversal, Peacock. La NBA pourrait également décider de forcer les entreprises de médias à diffuser simultanément tous les jeux en streaming pour augmenter la portée, ont déclaré les gens. Pomme et Amazone ont également exprimé leur intérêt à la NBA pour l’achat de forfaits de streaming découpés, ont déclaré des personnes proches du dossier. Amazon a actuellement un accord avec la NBA lui permettant de diffuser des matchs au Brésil. Aucune discussion formelle ne peut avoir lieu avec les soumissionnaires non titulaires à moins que Découverte de Warner Bros. , propriétaire de Turner Sports, et Disney acceptent de renoncer à leurs fenêtres de négociation exclusives, qui se terminent en avril 2024, selon des personnes proches du dossier. Disney et Warner Bros. Discovery détiennent les droits de la NBA jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, soit dans plus de deux ans. Il est possible que la NBA puisse simplement renouer avec les deux parties existantes et ne jamais ouvrir de négociations avec des soumissionnaires extérieurs. C’est ce qui s’est passé en 2014, le plus récent renouvellement de la ligue. Mais il est peu probable que cela se produise cette fois car le streaming a pris le dessus comme méthode de distribution dominante pour regarder la télévision, ont déclaré les gens. La NBA est susceptible de créer un ou deux nouveaux packages pour les soumissionnaires, faisant passer leurs partenaires de droits médias de deux à trois ou quatre, ont déclaré deux des personnes. Disney devrait soumissionner sur un ensemble de droits pour ESPN, ESPN + et ABC, ont déclaré les gens.

Charles Barkley sur À l’intérieur de la NBA Source : NBA sur TNT

L’intérêt de Warner Bros. Discovery pour la NBA est plus trouble. Le PDG David Zaslav a déclaré en novembre : “Nous n’avons pas besoin de la NBA.” La relation de Turner avec la ligue comprend l’émission de studio de longue date “Inside the NBA”, animée par Ernie Johnson et les anciennes stars de la NBA Charles Barkley, Kenny Smith et Shaquille O’Neal. Zaslav et le directeur sportif de Warner Bros. Discovery, Luis Silberwasser, utiliseront probablement cette année pour décider du type de relation future qu’ils souhaitent avec la NBA, selon une personne familière avec leur façon de penser. “Nous savons que la programmation de la NBA a une valeur énorme et nous nous attendons à ce qu’il y ait un intérêt significatif pour nos droits médiatiques de la part des partenaires existants et potentiels”, a déclaré un porte-parole de la NBA. Les porte-parole de NBCUniversal, Disney, Warner Bros. Discovery et Amazon ont refusé de commenter. Un porte-parole d’Apple n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

Le terrain NBA de NBC

Il est possible que NBCUniversal soit directement en concurrence avec Warner Bros. Discovery pour être le deuxième partenaire télévisuel traditionnel de la ligue, avec ESPN. NBCUniversal peut proposer un réseau de diffusion (NBC) pour diffuser les matchs de la NBA si les fournisseurs de télévision payante commencent à abandonner les réseaux câblés, tels que TNT et TBS, qui diffusent principalement des rediffusions de programmes scénarisés lorsque les sports ne sont pas diffusés. Comcast possède également Sky, ce qui pourrait donner à la NBA un autre point de diffusion international. “Ce que vous avez aujourd’hui, ce sont des programmeurs qui nous vendent du contenu à des prix de plus en plus élevés et nous demandent de le distribuer à la plupart de nos clients, et en même temps, vendent exactement le même contenu soit sur des plateformes de streaming, soit en créant une offre directe au consommateur. produit eux-mêmes à un coût bien inférieur », a déclaré Chris Winfrey, PDG de Charter, le deuxième plus grand câblodistributeur américain, dans des commentaires publiés par CNBC la semaine dernière. “Notre volonté de continuer à financer cela pour les programmeurs lorsque ce contenu est disponible gratuitement ailleurs diminue. Cela signifie que dans la construction vidéo linéaire, vous verrez un nombre croissant de distributeurs décider qu’il n’est plus logique de diffuser certains contenus. “ Warner Bros. Discovery peut contrer avec un service de streaming mondial plus vaste – le combiné HBO Max/Discovery + (probablement appelé Max) – qui sera lancé plus tard cette année. Warner Bros. Discovery a terminé septembre avec environ 95 millions d’abonnés au streamingdépassant largement Les 20 millions de paon, qui sont réservés aux États-Unis. La NBA est partenaire de Turner Sports depuis près de 40 ans.

Michael Jordan #23 et Scottie Pippen #33 Nathaniel S. Butler

De nombreux fans de la NBA se souviennent avec émotion de “La NBA sur NBC” pour son dramatique “Balle ronde” chanson thème et émissions marquantes des Chicago Bulls dirigés par Michael Jordan remportant six titres dans les années 1990. NBC a diffusé ses derniers matchs de la NBA lors de la finale de 2002, lorsque les Los Angeles Lakers ont balayé les New Jersey Nets. Les matchs ont été répartis entre ESPN et ABC de Disney et TNT et TBS de Turner Sports au cours des deux dernières décennies ABC diffuse les finales de la NBA.

La valeur de la NBA

La NBA propose une programmation en direct qui est précieuse pour les annonceurs et commande régulièrement des millions de téléspectateurs. Les matchs de la saison régulière de la NBA sur ABC, ESPN et TNT attirent en moyenne 1,6 million de téléspectateurs cette saison. C'est stable depuis un an, alors même que le nombre total de foyers américains abonnés à la télévision par câble est passé de 70 millions à 62 millions, selon les données de la NBA. Les droits de la NBA sont sur le point d'être renouvelés tandis que les sociétés de médias mondiales réduisent leurs coûts, ce qui pourrait faire pression sur la ligue pour qu'elle réduise ses attentes quant à l'ampleur de l'augmentation des prix. Warner Bros. Discovery a licencié des milliers d'employés et réduit de plusieurs milliards les coûts de contenu l'année dernière. Disney a annoncé la semaine dernière son intention de supprimer 7 000 emplois et de réduire ses coûts de 5,5 milliards de dollars, dont 3 milliards de dollars d'économies sur le contenu non sportif. La NFL a obtenu des augmentations de 40% à 80% pour ses droits médias lorsqu'elle a renouvelé son accord pour 11 ans en 2021. Il est trop tôt pour dire combien la NBA sera en mesure d'augmenter les revenus de son nouvel accord télévisé, mais les premières suggestions d'une augmentation de 200% d'environ 25 milliards de dollars à plus de 70 milliards de dollars sur neuf ans sont probablement trop optimistes, selon des personnes familières avec la matière. Une augmentation annuelle plus proche de 100% est peut-être plus probable, étant donné les baisses séculaires des activités de télévision payante linéaire et de streaming qui perdent encore des milliards de dollars chaque année, ont déclaré deux des personnes.