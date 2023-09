NBC souhaite que les Premier League Summer Series reviennent en 2025

En juillet dernier, les premiers Summer Series de la Premier League aux États-Unis ont été un succès pour toutes les personnes impliquées. À tel point que NBC Sports espère que la compétition reviendra en 2025, un an avant le début de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

S’adressant exclusivement à World Soccer Talk, Jon Miller, président des acquisitions et des partenariats chez NBC Sports, s’est montré optimiste quant au retour de la compétition.

« [The Premier League Summer Series] était exceptionnel », a déclaré Miller. « Nous avons fait une autopsie avec la Premier League peu de temps après, et j’étais avec des gens de la Premier League. [last week]. Je pense que nous avons tous été impressionnés par la façon dont cela s’est passé ici. Je pense que c’est, espérons-le, un précurseur de davantage de compétitions de Premier League ici aux États-Unis.

Séries d’été de Premier League en 2025 ?

L’édition 2023 des Premier League Summer Series mettait en vedette six équipes d’Angleterre. Chelsea, Brighton, Newcastle, Aston Villa, Fulham et Brentford ont disputé plusieurs matchs en juillet. Au total, les matchs ont compté en moyenne plus de 44 000 personnes par match.

« D’autres clubs ont vu à quel point leurs clubs ont performé, mais aussi à quel point ils ont bien préparé leurs clubs pour le début de la saison », a ajouté Miller. « Je pense que tout le monde a senti que c’était un énorme succès. Nous espérons pouvoir recommencer dans quelques années. »

Alors que la Copa América et l’Euro 2024 occuperont un calendrier estival chargé l’année prochaine, 2025 semble plus probable. En fonction du calendrier, il est possible qu’une compétition de Premier League en partenariat avec NBC Sports puisse rivaliser avec la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 32 équipes, qui se déroulera aux États-Unis à l’été 2025.

Il est trop tôt pour savoir quelles équipes de Premier League s’affronteront en 2025 aux Etats-Unis. Cependant, il est fort possible qu’un ou plusieurs membres du groupe de Newcastle, Brighton, Chelsea, Aston Villa, Fulham et Brentford reviennent, ainsi que d’autres équipes.

« Les équipes qui sont venues jouer ici, je pense qu’elles ont hâte de revenir, et je pense qu’il y a des équipes qui ne sont pas venues et qui sont impatientes d’intervenir maintenant et de revenir quand elles reviendront dans quelques années », dit Miller.

