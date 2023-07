Le rapport sur les pourparlers de paix «secrets» est une fausse nouvelle, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères

Le rapport de NBC News affirmant qu’un groupe d’anciens responsables américains ont été en « pourparlers secrets » avec Moscou n’est pas exacte, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

« Faux [news]” et « la désinformation propagée par les médias occidentaux », Zakharova a écrit sur Telegram, à côté d’un bulletin barré résumant l’histoire de NBC.

Selon le média américain, un groupe d’anciens responsables de la sécurité nationale américaine mène des « piste deux » négociations – au su de la Maison Blanche mais pas sur ses instructions – avec « Des personnalités russes soupçonnées d’être proches du Kremlin » depuis plusieurs mois.

De plus, au moins un ancien responsable américain s’est rendu en Russie « pour des discussions concernant la guerre en Ukraine », selon deux des sources de NBC. Le réseau a cité deux responsables américains actuels et quatre anciens, tous de manière anonyme.

NBC a nommé quatre des Américains engagés dans cette diplomatie secrète comme l’ancienne responsable du Pentagone Mary Beth Long et trois responsables du Council of Foreign Relations (CFR) : Richard Haass, Charles Kupchan et Thomas Graham. Ces derniers auraient rencontré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à New York « pendant plusieurs heures » retour en avril.

En savoir plus Medvedev propose comment le conflit en Ukraine pourrait « se terminer en quelques jours »

En plus de la prétendue rencontre avec Lavrov, les Américains auraient eu des entretiens avec « des universitaires, des dirigeants de grands groupes de réflexion ou d’instituts de recherche et d’autres acteurs de la sphère de la politique étrangère russe perçus comme ayant l’oreille du président Vladimir Poutine ou étant en contact régulier avec les décideurs du Kremlin. »

Lavrov était à New York les 24 et 25 avril pour présider une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU. Son emploi du temps publié ne mentionne pas de rencontre avec Haas, Kupchan et Graham.

Haas et Kupchan ont rédigé un essai intitulé « L’Occident a besoin d’une nouvelle stratégie en Ukraine », que NBC a décrit comme ayant été publié dans Foreign Affairs « Autour du même moment » que leur supposée rencontre avec Lavrov. Cependant, sa date de publication était le 13 avril, près de deux semaines avant que le ministre russe des Affaires étrangères ne se rende à New York.

Washington a officiellement déclaré qu’il ne discuterait pas de l’Ukraine sans les Ukrainiens. Kiev insiste sur le seul « proposition de paix » il est prêt à discuter est une liste de revendications du président Vladimir Zelensky équivalant à la capitulation russe. Moscou a rejeté les demandes de Zelensky comme délirantes et a déclaré qu’elle n’avait aucune intention de parler avec lui, seulement avec ceux de l’Ouest qui tiraient ses ficelles.