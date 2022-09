NBC réduit le prix de Peacock de 60% pour un temps très limité

Si vous êtes un fan de football de la Premier League et que vous n’êtes pas encore abonné à Peacock Premium, il est maintenant temps d’agir. Pour le mois de septembre, Peacock a considérablement baissé son prix.

Au lieu de 4,99 $ par mois pour Peacock Premium, il est disponible pour 1,99 $ pour une durée très limitée. Pour encore plus d’économies, un abonnement annuel à Peacock Premium est de 19,99 $ au lieu du prix habituel de 49,99 $. C’est une économie de 60 %.

En faisant le calcul, cela signifie qu’un abonnement annuel pour Peacock ne coûte que 1,66 $ par mois sur les 12 mois. L’offre unique n’est disponible qu’en septembre, nous vous recommandons donc de la saisir avant qu’elle ne disparaisse.

Que propose Peacock Premium ?

Au cours de toutes les années où nous avons suivi le prix de Peacock, l’offre annuelle de 19,99 $ est la plus basse que nous ayons jamais vue. Si vous aimez regarder le football de Premier League, l’abonnement annuel de 19,99 $ vous donnera 180 matchs de Premier League en direct par saison. Cela équivaut à seulement 11 cents par match.

Pour les fans de football, Peacock Premium comprend également la chaîne de télévision Premier League 24h/24 et 7j/7. De la même manière, Peacock Premium inclut Goal Rush, l’émission coup de poing de Premier League Productions. En conséquence, vous pouvez regarder plusieurs matchs à la fois avec Ruée vers l’objectif sans rater aucun but.

La nouveauté de Peacock Premium est la fonctionnalité spéciale appelée Key Plays. Par exemple, il vous permet de regarder tous les jeux clés que vous avez manqués si vous rejoignez une diffusion en direct après le début du match. Et si vous ne l’avez pas entendu, les matchs de Premier League en 4K arrivent à Peacock l’année prochaine.

Peacock devient un acteur majeur du sport

Le football n’est pas le seul sport proposé par Peacock Premium.

Dans une récente interview avec Rick Cordella, EVP et Chief Revenue Officer de Peacock, il a déclaré :

“Nous [just] a annoncé l’accord Big 10, donc le football et le basket-ball Big 10 arrivent [to Peacock]. Vous avez mentionné la WWE, mais nous [also] avoir beaucoup de golf. US Open, The Open Championship – heures exclusives de ces deux grands événements. L’Open de France. Sunday Night Football et la diffusion simultanée de NBC. Nous avons un jeu NFL exclusif en 2023.

“Donc, le sport représente une assez grande partie de notre contenu.”