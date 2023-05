NBC permettra aux fans d’entendre l’audio des arbitres de Premier League

NBC Sports lance un épisode spécial intitulé Les officiels du match au micro ce lundi sur sa chaîne YouTube. Le programme permet à beaucoup d’entre nous d’entendre pour la première fois des enregistrements audio inédits d’arbitres de Premier League.

L’émission comprend un audio inédit entre les arbitres et les officiels du VAR de la saison 22/23 de Premier League avec des explications du chef de PGMOL Howard Webb et de l’ancien footballeur Michael Owen. Diffusé sur Sky Sports avant le match Liverpool contre Leicester de lundi, la Premier League a mis le programme à la disposition des diffuseurs du monde entier.

Face à beaucoup de confusion et d’insatisfaction à propos des décisions VAR en Premier League, l’épisode vise à aider les fans de football à mieux comprendre comment les décisions sont prises, ainsi qu’à réduire l’animosité et la désillusion à propos du VAR en général.

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Occasion manquée pour les officiels de match Mic’d Up

Malheureusement, NBC Sports a choisi de ne pas diffuser l’épisode à la télévision. Au lieu de cela, il ne sera diffusé que sur sa chaîne YouTube.

Bien que ce soit une bonne nouvelle que le programme soit disponible pour les téléspectateurs aux États-Unis, il aurait été préférable que NBC Sports diffuse l’émission à la télévision (USA Network, de préférence) ou sur Peacock, où la plupart des fans de Premier League se rendent après USA Network. .

Le mettre uniquement sur YouTube signifie que la plupart des fans des clubs de Premier League aux États-Unis ne le verront probablement jamais.

Quoi qu’il en soit, c’est un pas en avant dans la bonne direction que PGMOL doit pousser pour que cela se produise. Peut-être qu’entendre les arbitres parler avec les officiels du VAR et les footballeurs sur le terrain lui permettra de mieux comprendre et apprécier la façon dont ils prennent leurs décisions. L’audio des arbitres diffusés auparavant a été testé par la Ligue 1 avec des résultats positifs. Mais ce qu’il ne fait pas, c’est changer les lois du jeu. En fin de compte, l’IFAB doit changer les lois du hors-jeu et du handball pour réduire la confusion. Sans cela, les efforts de Howard Webb ne fonctionneront pas aussi bien qu’il le pense.

Photo : IMAGO / Focus Images