Un e-mail vu par NBC News indique que Hunter Biden n’a pas payé d’impôts sur les bénéfices de son poste au conseil d’administration ukrainien. NBC a été bombardé de commentaires expliquant en quoi l’histoire est probablement fausse et toujours sans pertinence, si elle est vraie.

Selon le radiodiffuseur, le fils du présumé président élu Joe Biden aurait peut-être omis d’inclure dans ses déclarations de revenus les 400 000 $ qu’il a reçus de la compagnie énergétique ukrainienne Burisma en 2014. C’est une conclusion d’un courriel, reçu par NBC, qui était envoyé à Hunter Biden en 2017 par son associé, Eric Schwerin, alors président de Rosemont Seneca Partners.

«En 2014, vous avez rejoint le conseil d’administration de Burisma et nous devons encore modifier vos déclarations de 2014 pour refléter les revenus non déclarés de Burisma», le courrier électronique daté du 16 janvier 2017, cité par NBC News.

Hunter Biden a rejoint Burisma en 2014, peu de temps après l’éviction du président ukrainien de l’époque Viktor Ianoukovitch, l’administration Obama manifestant son soutien aux manifestants. Le vice-président de l’époque, Joe Biden, est considéré comme le cerveau derrière la politique sur l’Ukraine à l’époque.

Avant d’obtenir le poste bien payé, Hunter Biden n’avait aucune expérience en énergie ou en affaires d’Europe de l’Est – ce qui n’a pas empêché Burisma de l’embaucher pour occuper un poste au conseil d’administration.

L’administration Trump a affirmé que Joe Biden avait par la suite abusé de son bureau gouvernemental pour s’appuyer sur le président ukrainien Petro Porochenko et lui faire renvoyer un procureur, qui enquêtait sur Burisma. Biden a partagé publiquement comment il avait fait pression sur le dirigeant ukrainien, mais a insisté sur le fait que c’était fait pour se débarrasser d’un responsable ukrainien corrompu. Le président américain sortant a été destitué cette année à la Chambre contrôlée par les démocrates pour avoir demandé au successeur de Porochenko d’enquêter sur les allégations d’irrégularité.

L’histoire de NBC est accompagnée d’une mise en garde: l’e-mail provient d’un trésor de documents récupérés sur un ordinateur portable que Hunter Biden aurait laissé dans un atelier de réparation du Delaware et qui est devenu la pièce maîtresse d’un scandale de censure peu avant l’élection présidentielle du 3 novembre. L’ordinateur portable et son contenu ont été rapportés par le New York Post, mais de nombreux autres médias américains l’ont rejeté comme un élément probable «Désinformation russe» et a refusé de le couvrir.

Facebook et Twitter ont limité la diffusion des reportages de la poste sur leur plateforme. Il était initialement interdit aux utilisateurs de partager des liens vers l’histoire et le compte du journal a été suspendu pendant des jours.

Après les élections, il a été rapporté que les procureurs fédéraux du Delaware enquêtaient sur les affaires financières de Hunter Biden et ses relations avec la Chine depuis au moins 2018. Il a confirmé qu’il faisait l’objet d’une enquête et s’est dit convaincu que l’enquête établirait qu’il traitait ses affaires légalement et de manière appropriée.

La réaction des médias sociaux à la nouvelle révélation par e-mail montre un fort désir de rejeter à nouveau la corruption présumée dans la famille Biden. Beaucoup se sont accrochés à la source de l’e-mail pour affirmer qu’il devait s’agir d’une fabrication.

La campagne Biden a rejeté l’histoire de l’ordinateur portable comme une attaque partisane contre la candidature de l’ancien vice-président à la présidence, mais n’a jamais contesté l’authenticité des matériaux sous-jacents.

Mais bien sûr, @nbc rapporte quand même parce qu’ils aiment toujours les histoires plantées par le GOP. – David Low (@ydavey) 12 décembre 2020

Ceux qui sont prêts à accepter d’éventuels actes répréhensibles de Hunter Biden ont choisi une autre ligne de défense – affirmant que sa prétendue évasion fiscale n’avait rien à voir avec son père.

Question honnête: qu’est-ce que je manque? Cela implique-t-il Joe d’une manière ou d’une autre? Hunter est-il un membre du personnel du WH ou quelque chose comme ça? – Bubba Karras (@MichaelDKarras) 12 décembre 2020

Qui se soucie des problèmes fiscaux de Hunter Biden? Je n’ai pas voté pour lui. S’il a éludé les impôts, il doit faire l’objet d’une enquête et de poursuites si nécessaire, mais arrêtez de penser que c’est une histoire qui intéresse tout le monde. Juste Rudy et le Kraken s’en soucient. – Jayme @ home (@Jaymemaskup) 12 décembre 2020

Supposons que cela soit digne d’intérêt. Hunter s’est-il présenté à un poste élu? #Nan Que se passe-t-il lorsqu’un citoyen américain ne divulgue pas ses revenus sur ses formulaires fiscaux? Ils sont pénalisés financièrement. Où sont les nouvelles ici? Je suis fier de dire que j’ai voté # JoeBidenKamalaHarris2020 pas Hunter. – Thérèse Mary 🌊❄️ (@ ThereseMary76) 13 décembre 2020

Et il y avait bien sûr beaucoup de «whataboutisme» impliquant les déclarations de revenus non divulguées de Trump et les affaires commerciales de sa famille.

Comment cela se compare-t-il à la façon dont Jared et Ivanka ont utilisé ces rôles de WH pour faire progresser leurs finances personnelles? Et les impôts de Trump? 750 $ payés ??? – Maman de plage (@gymmia) 12 décembre 2020

Et Trump a payé 750 $ d’impôts et éludé les impôts sur 400 millions de dollars. Comparé à Trump Mob Inc., Hunter Biden est un poids léger. – Avril Washington (@anewsbreaker) 12 décembre 2020

Quelques jours avant les élections, NBC News a publié un long exposé de sa réaction à l’histoire de Hunter Biden sur l’ordinateur portable. Il a cité plusieurs raisons pour ne pas le couvrir, y compris le fait de ne pas avoir accès aux sources, affirmant d’anciens responsables du renseignement qu’il a «Poinçons» de la désinformation russe et un manque de preuve de corruption du candidat de l’époque Biden montré dans ce qui a été publié.

Un autre facteur majeur, selon l’article, était que l’ordinateur portable ne devait pas révéler beaucoup d’informations nouvelles sur Hunter Biden, son encaissement apparent sur son nom de famille et les allégations selon lesquelles il colportait l’accès et l’influence de son père.

