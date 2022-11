NBC News projette que Sarah Palin perd, mettant fin à son retour politique

La candidate républicaine à la Chambre des représentants des États-Unis, Sarah Palin, s’entretient avec des journalistes près du coin de Seward Highway et de Northern Lights Boulevard le soir des élections américaines, à Anchorage, Alaska, États-Unis, le 8 novembre 2022.

Peltola a terminé quatrième dans une primaire non partisane en juin.

Mais elle a immédiatement fait face à une revanche contre Palin et Begich lors des élections pour un mandat complet de deux ans.

Fin août, Peltola a battu Palin et un autre républicain, Nick Begich, lors d’une élection spéciale pour le siège. Il a été laissé vacant par la mort en mars du représentant du GOP Don Young qui a exercé ses fonctions pendant près d’un demi-siècle.

La course a pris des semaines pour être appelée parce que le vainqueur a été déterminé par le nouveau système de vote par choix classé de l’Alaska.

À la mi-août, aucun des trois candidats restants à l’élection spéciale n’a obtenu plus de 50 % des voix. Le gagnant a ensuite été déterminé par un système de vote par classement qui a été approuvé par les électeurs de l’État deux ans auparavant.

Palin s’est plainte du système de choix classé après sa première défaite, qualifiant son adoption d ‘”erreur”. Mais Begich a déclaré que “le vote par classement a montré qu’un vote pour Sarah Palin est en réalité un vote pour Mary Peltola”.

“Palin n’a tout simplement pas assez de soutien de la part des Alaskiens pour gagner une élection”, a déclaré Begich à l’époque.

Le regretté sénateur républicain John McCain de l’Arizona a fait appel à Palin pour être son colistier dans sa course présidentielle de 2008 contre le candidat démocrate et futur vainqueur, Barack Obama, et son colistier Joe Biden, qui a lui-même été élu président il y a deux ans.

Palin a démissionné de son poste de gouverneur de l’Alaska en juillet 2009, moins d’un an après la défaite de l’élection présidentielle, affirmant que les plaintes éthiques contre elle menaçaient d’enliser l’État.