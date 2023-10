NBC News emprunte la voie de Pallywood avec sa couverture – Twitchy

Nous ne savons pas ce qui se passe avec NBC News ces derniers temps. C’était autrefois le cousin le plus sensé de MSNBC, mais il ne fait plus que diffuser de la propagande en faveur des chirurgies d’affirmation du genre sur les mineures et de l’avortement et contre la comédie britannique (à la suite des allégations de Russell Brand).

Ce n’est pas parce qu’un journaliste de l’AP a pris cette photo que NBC News a dû la diffuser, mais ils l’ont fait. Est-ce censé nous émouvoir d’une manière ou d’une autre ?

Des proches pleurent les personnes tuées lundi lors d’une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza. 📷AP Photo / Fatima Chbair pic.twitter.com/Ytw12kwukg – NBC Nouvelles (@NBCNews) 9 octobre 2023

De nombreux proches pleurent la mort de leurs proches, et ce ne sont pas eux qui ont déclenché ce conflit.

Tant pis. – JWF (@JammieWF) 9 octobre 2023

Qu’en est-il des familles israéliennes dont les proches ont été violés et assassinés samedi dernier ? – CJ aime les roches (@cjhobs84) 9 octobre 2023

Ce n’est qu’un avant-goût de la manière dont nos médias vont couvrir ce sujet. https://t.co/W356qGYDDH – Stephen L. Miller (@redsteeze) 9 octobre 2023

Israël a bondi. – Blâmer le grand gouvernement (@BlameBigGovt) 9 octobre 2023

AP a peut-être perdu un autre bureau ? – AltitudeBen (@BenAltitude) 9 octobre 2023

Je suis choqué qu’ils n’aient pas qualifié la frappe aérienne de « non provoquée ». –David Pivtorak (@piv4law) 9 octobre 2023

Beaucoup de place dans ce camion – Lewis Amselem (@TheDiplomad) 9 octobre 2023

Ils ont été prévenus. -Hannah Brown (@hlb54) 9 octobre 2023

La seule chose que les Palestiniens ont toujours considéré comme efficace dans ces conflits est de savoir comment ne pas laisser une bonne séance de photos se perdre. -Brad Sanders (@bradmsanders) 9 octobre 2023

Réponse disproportionnée !! Ce sera le récit la semaine prochaine. – D-Carré (@THE_ORIGINAL_D2) 9 octobre 2023

Recommandé

Il n’aurait pas dû alors soutenir et applaudir le massacre des Israéliens par le Hamas. Ils ont obtenu ce qu’ils demandaient. – Barsha Amarendra (@AmarendraBarsha) 9 octobre 2023

Ces mêmes personnes applaudissaient dans les rues samedi.

Ils ont pris une pause après avoir dansé dans la rue pour se divertir devant la caméra. S’ils s’en souciaient, ils n’utiliseraient pas les femmes et les enfants comme boucliers. -Emma Hitchcock (@EmmaHitchcocked) 9 octobre 2023

Elle est dans toute la propagande. pic.twitter.com/w6tmTUggB2 – Dark Odie (@darthodius) 9 octobre 2023

Presque certainement une propagande 100% mise en scène. – Steve (@steviej0341) 9 octobre 2023

Le photographe se tient-il sur les cadavres pour prendre cette photo ?

Préparez-vous à ce que les « usines de lait pour bébés » soient bombardées sans arrêt. – BenjiCarver (@CarverBenji) 9 octobre 2023

***